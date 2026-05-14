【プレゼントキャンペーン】株式会社マウスコンピューターと共同でG TUNEプレゼントキャンペーンを実施～eモータースポーツの認知拡大と競技人口の創出を目指す～

一般社団法人日本eモータースポーツ機構

一般社団法人日本eモータースポーツ機構（以下JeMO）と株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：軣 秀樹、本社：東京都千代田区、以下マウスコンピューター）は、JeMOが主催する国内唯一のJAF公認eモータースポーツリーグ「UNIZONE」において、ゲーミングパソコン「G TUNE」が当たるプレゼントキャンペーンを共同で実施いたします。

本取り組みは、UNIZONEのリーグ戦を通じたファン層拡大と競技人口の創出、ならびにマウスコンピューターのゲーミングブランド「G TUNE」の認知拡大とブランド価値向上を目的として実施するものです。

JeMOが主催するUNIZONEは、リアルとバーチャルを融合させ、リアルモータースポーツ選手とeスポーツ選手のタッグチームによる熱い戦いや、バーチャルだからこそできる様々なレギュレーションによるエンターテインメントを提供してeモータースポーツの魅力を届けています。

マウスコンピューターは、UNIZONE開幕シーズンより競技用機材としてゲーミングパソコンを提供し、リーグ運営および競技環境をサポートしています。競技用パソコンの安定したパフォーマンスは、選手が実力を最大限に発揮できる環境づくりに寄与し、公平性の高いリーグ運営に貢献しています。

両者は本キャンペーンを通じて、より多くの方にeモータースポーツの魅力を体験いただく機会を創出します。また、JeMOが推進するクリーンで新しいモータースポーツ文化としてのeモータースポーツの普及に対し、マウスコンピューターも共に取り組むことで、単なる認知拡大にとどまらず、実際の競技参加者の増加につなげてまいります。

さらに、マウスコンピューターは、リーグ運営におけるコア機材であるゲーミングパソコンの提供を通じて、製品価値をスペックだけでなく体験価値として訴求し、ブランド強化および販売促進を図ります。

両者が共同で情報発信を行うことで、eモータースポーツ市場の拡大を「認知」にとどめず、「競技人口の増加」という実態的な成長へとつなげることを目指します。エキシビションレースとは

エキシビションレースとは、本戦と同日に開催される特別レースです。シリーズポイントを争う本戦とは異なり、UNIZONEというプラットフォームを起点に、ジャンルや垣根を越えた新しい交流の場を生み出すことを目的としています。

iRacingに親しむプレイヤーの輪を広げ、UNIZONEを応援してくださるファンを更に増やしていくための取り組みとして、様々なフィールドで活躍する選手同士の対戦、新たなUNIZONEドライバー候補の発掘、そしてUNIZONEというリーグの可能性を広げる挑戦を織り込んでいます。

今回のエキシビションレースには、UNIZONE所属チームの選手やeモータースポーツプレイヤーに加え、リアルレースで活躍する高校生ドライバー、人気ストリーマー、VTuberなど普段は別々のフィールドで活動する多彩なメンバーが出走。筑波サーキットを舞台に、オンラインで熱いバトルを繰り広げます。

キャンペーン概要

本キャンペーンは、UNIZONE リーグ戦期間中に実施されるイベントや配信と連動し、継続的に情報発信を行います。リーグ戦配信映像内や公式 SNS、イベント会場などを通じてキャンペーン情報を発信し、専用ランディングページへの誘導を行います。

また、イベントごとに発表されるキーワードを応募時に入力することで、同一応募者でも複数応募が可能となり、ユーザーの継続的な参加を促進します。

一般社団法人日本eモータースポーツ機構（JeMO）法人概要

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