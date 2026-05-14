Trip.com Group、アニメ・コミック旅行需要に関する最新トレンドを発表

株式会社Trip.com International Travel Japan

グローバルオンライン旅行サービスプロバイダーのTrip.com Groupは、アニメやコミックを軸とした「アニメ巡礼（聖地巡礼）」に関する最新の旅行トレンドを発表しました。かつては一部の愛好家によるニッチな趣味とされていたアニメ文化は、今やZ世代・ミレニアル世代を中心に世界的なカルチャームーブメントとなっており、国境を越えて人々を動かす巨大な旅行動機へと進化しています。

Trip.comの最新データによると、アジア全域でアニメやコミックに関連する旅行体験の検索数が前年比195%増という驚異的な伸びを記録しています。特に、香港(https://jp.trip.com/hotels/hong-kong-hotels-list-58/)、台湾(https://jp.trip.com/hotels/taipei-hotels-list-617/)、インドネシア(https://jp.trip.com/hotels/country/indonesia.html)、フィリピン(https://jp.trip.com/hotels/country/philippines.html)、韓国(https://jp.trip.com/hotels/country/south-korea.html)の旅行者からの関心が高い傾向にあります。

直近では、東京で開催された世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」において、Trip.comが海外向け独占チケット販売パートナーを務めたことで、Trip.com経由の海外チケット販売数は前年比697%増となりました。来場者は82の国と地域にわたり、その大多数は中国(https://jp.trip.com/hotels/country/china.html)本土、香港、シンガポールのZ世代およびミレニアル世代が占めています。チケット購入者の半数以上が25～34歳で、性別で見ると半数以上が男性という結果になりました。

Z世代を中心に拡大する“アニメ起点”の旅行需要

SNSや動画配信サービスの普及により、日本発アニメコンテンツの人気は世界的に拡大しています。特にZ世代を中心に、作品の世界観を実際に体験したいというニーズが高まり、旅行先の選択にも大きな影響を与えています。

アニメ人気が世界的な広がりを見せる背景には、SNSやオンライン配信サービスの普及があります。世界最大級の日本アニメ特化型ストリーミングサービスであるCrunchyrollのレポート(https://view.ceros.com/nrgmr/crunchyroll-global-state-of-anime/p/1)によると、Z世代の54%がアニメに好意的な印象を持っているという結果がでています。

アニメイベントが“リアルな交流需要”を創出

こうしたファンにとって、アニメ文化は共通のコミュニティに属することを意味します。ファンの約8割が、アニメを通じて友情が深まったと感じており、オンラインよりも対面で語り合う機会を求めています。そのため、世界各地で開催されるアニメコンベンションやフェスティバルは、人とのつながりを築く絶好の機会となっています。

Trip.comの最新データによると、世界各地のフェスティバル会場から3キロ圏内にあるホテルの予約数は、イベント期間中に顕著に増加しています※。特に中国本土や東南アジアから注目を集める「Hong Kong Comic Con 2026(https://www.trip.com/events/hong-kong-comic-con-2026-20260129/)」では、チケット購入者の8割以上をZ世代およびミレニアル世代が占め、さらに興味深い点として、チケット購入者の80%以上を女性が占めており、このジャンルが女性層にも広く支持されていることがわかります。

※Trip.com Groupにおける、各イベント開催期間中にイベント会場から3km圏内で行われたホテル予約データに基づく。

日本国内においても、大規模イベントに伴う経済効果は絶大です。日本では、「コミックマーケット（Comiket）」のような大規模マンガ・アニメイベントが年2回開催されており、非常に熱心なファン層を集めています。今年8月に「Summer Comiket 2026」の開催地となるお台場では、イベント期間中のホテル予約数が前年比78%増加しました。

イベント参加から“没入型旅行体験”へ

アニメ文化の影響は、イベント参加にとどまらず、旅行先の選択そのものに変革をもたらしています。アジアの旅行者の70%が「視聴したコンテンツ」をきっかけに旅先に興味を持ったと回答しており、観光庁の調査(https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001742979.pdf)でも、映画やアニメゆかりの地を訪れる訪日外国人の割合は2019年の4.6%から2023年には7.5%へ着実に増加しています。

人気バスケットボール漫画『SLAM DUNK』の聖地として有名な鎌倉高校前駅近くの踏切や、オタク文化の聖地として知られる秋葉原と池袋では、Trip.comにおけるホテル予約数が前年平均比10%増加していることなどがそれを裏付けています。特に関心を牽引しているのは、韓国、タイ、シンガポール、そして香港、台湾地域の旅行者です。

現在ファンが求めているのは、より深い「没入感」の体験です。例えば、Trip.comでは「SLAM DUNK」の聖地を巡る日帰りツアー(https://jp.trip.com/things-to-do/detail/76190848/)など、人気アニメの舞台を体験できる多彩な旅行プランを展開しています。

日本の自然型リトリート施設「THE FARM」(https://jp.trip.com/hotels/katori-hotel-detail-21831135/the-farm-resort-japan/)が新たに展開したテーマ型人気作「葬送のフリーレン」の世界観を再現したテーマ型グランピングルームが登場し、作中のシーンを体験できるフォトスポットが人気を博しています。また、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(https://jp.trip.com/travel-guide/attraction/osaka/universal-studios-japan-81012/)では「名探偵コナン」などの大ヒット作とコラボしたアトラクションを提供しています。エンターテインメントは今や、個人のアイデンティティや旅行動機を形成する重要な要素となり、国境を越えたグローバルコミュニティを育むインフラへと進化を遂げています。

Trip.com Groupは今後も、世界中の旅行者に向けて、多様なエンターテインメント体験と旅行を融合した新しい旅の価値を提供してまいります。

Trip.com Groupについて

Trip.com Group（NASDAQ:TCOM）は、Trip.com(https://jp.trip.com/?locale=ja-jp)、Ctrip、Skyscanner およびQunarをブランドに持ち、多彩な旅行商品をワンストップサービスでお届けするグローバル旅行サービスプロバイダーです。モバイルアプリ、ウェブサイト、そして24時間・年中無休対応のカスタマーサポートなど、Trip.com Groupの最新の取引プラットフォームを通じて、世界中のお客さまと各地の旅行事業パートナーとつながり、便利でお得な予約を提供しています。1999年に設立し、2003年のNASDAQ上場に続き、2021年に香港証券取引所HKEXに上場（9961.HK）。「最高の旅を、すべての人へ」をミッションに、世界で最もよく知られている旅行サービスグループのひとつです。

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