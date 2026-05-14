ブルーモ証券、不正対策に向けたパスキー認証によるログインを必須化

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、提供する各種サービスをより安全にご利用いただくため、2026年6月29日(月)以降のブルーモ証券での取引時にパスキー認証を必須化します。

■お客様の大切な資産を守るため、パスキー認証で強固なセキュリティを実現

近年、金融機関を狙った巧妙なフィッシング詐欺や不正アクセス被害が急増（※）しており、従来のパスワードによる認証は安全性の限界を迎えています。ブルーモ証券は、お客様の大切な資産を守ることを最優先事項と捉え、強固なセキュリティを実現するパスキー認証の必須化を決定しました。

パスキーはサービスごとに固有の認証情報を使用するため、偽サイトに情報が盗まれる心配がなく、パスワードの失念や使い回しによるリスクをなくし、生体認証によるシームレスな体験を提供します。

※金融庁「インターネット取引サービスへの不正アクセス・不正取引の被害状況」

https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/chuui_phishing.html

■ブルーモ証券では日本証券業協会のガイドラインに対応

フィッシング詐欺や不正アクセスによる証券口座乗っ取り被害が社会問題化した背景から、日本証券業協会は2025年10月15日に「インターネット取引における不正アクセス等防止に向けたガイドライン」を改正・施行し、証券会社に対して、ログイン時、出金時、出金先銀行口座変更時などの重要操作時におけるフィッシング耐性のある多要素認証の実装・必須化を求めています。また、金融庁は、改正後の監督指針に関し、当該対応について原則として2026年6月末までの対応を求めています。

ブルーモ証券では上記のガイドラインに対応し、フィッシング耐性のある多要素認証としてパスキー認証の必須化を行うことで証券業界全体のセキュリティ水準の向上に寄与し、誰もが安心して長期的な資産形成に取り組める社会の実現を目指します。

■パスキー認証が必要な操作項目と推奨環境

6月29日(月)以降は以下の操作にすべてパスキー認証が必要となります。

＜パスキー認証が必要な操作項目＞

・米国株・ETFの取引

・自動運用口座における入出金

・現金口座からの出金

・出金先口座の登録・変更

・本人情報の変更

＜推奨環境＞

iOS：iOS16以上+ パスコード（またはFace ID / Touch ID）の設定が必要

Android：Android9以上+ 画面ロック（指紋認証・顔認証・PINコード等）の設定が必要

お使いの端末のOSバージョンを確認する方法

iPhone: 「設定」→「一般」→「情報」でiOSバージョンを確認できます

Android: 「設定」→「デバイス情報」（機種により「端末情報」と表示される場合があります）でAndroidバージョンを確認できます



OSバージョンが対応条件を満たしていない場合

まずはお使いの端末のOSアップデートをご検討ください。

iPhone: 「設定」→「一般」→「ソフトウェアアップデート」

Android: 「設定」→「システム」→「システムアップデート」（機種によりメニュー名が異なる場合があります）

なお、端末の発売時期が古く、OS自体のアップデートができない場合があります。

その場合はお手数ですが、6月29日(月)までに機種変更をご検討いただくか、ブルーモ証券カスタマーサポートまでお問い合わせください。

■5月23日(土)と5月30日(土)に「パスキー対応相談会」をオフラインで開催

パスキー認証必須化に伴い、ブルーモ証券の口座開設やパスキー登録の操作手順についてお困りの方を対象に、対面でのサポート相談会を開催します。

今後の操作に不安をお持ちの方は是非ご参加ください。

＜開催概要＞

開催日時：5月23日(土)13:00～15:00、5月30日(土)13:00～15:00

※両日ともに同一の内容を予定しています

場所：中央区日本橋兜町6番5号 FinGATE KABUTO B1会議室

当日お持ちいただくもの：マイナンバーカード・スマートフォン

参加方法：下記のフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/d7NuFEJfrgbVBWHK7

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。

米国株・ETF投資アプリ『ブルーモ』をはじめ、世界最大の運用会社ブラックロックの助言を活用した資産運用サービス『ブルーモコア』や米ドル建て債券運用サービス『ブルーモインカム』のサービスを提供しています。

今後も、ユーザーの皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

取引に関するリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp

公式SNS：

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

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