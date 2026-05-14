株式会社マッケンジーハウス、「湘南ベルマーレオーダーメイドサンダル」初のワークショップを平塚市で開催

株式会社マッケンジーハウス

湘南・西湘エリアで新築住宅・不動産・リフォーム事業を展開する 株式会社マッケンジーハウス（本社：神奈川県平塚市）は、2026年5月9日、神奈川県平塚市にて「湘南ベルマーレオーダーメイドサンダル ワークショップ」を初開催いたしました。本イベントは、“湘南ベルマーレを足元から感じる”をコンセプトに、一人ひとりの足に合わせて制作するオーダーメイドサンダルを体験できるワークショップとして実施。当日は、湘南ベルマーレサポーターを中心に親子連れなども参加し、会場には「え、軽っ。」「めっちゃ歩きやすい。」「開放感すごい。」といったリアルな声が広がりました。

「買う」ではなく、「自分の足に合わせて作る」体験

今回のワークショップでは、参加者の足のサイズをその場で測定し、鼻緒やフィット感を調整しながら、一足ずつ制作。

既製品ではなく、“自分専用”として仕上げることで、履き心地だけではなく、「作る時間そのもの」を楽しめる体験型イベントとして開催されました。また、サンダルには湘南ベルマーレカラーを採用。

“応援グッズ”としてだけではなく、湘南の日常を楽しむライフスタイルアイテムとして提案しました。

「応援を履く」という、新しい湘南カルチャーへ

近年、スポーツクラブの価値は“観戦”だけではなく、地域コミュニティやライフスタイルとの接続へ広がっています。株式会社マッケンジーハウスでは、湘南ベルマーレスポンサーとして地域活動を行う中で、「試合の日だけではなく、日常の中でも湘南ベルマーレを感じられる文化をつくりたい」という想いから、本企画を実施いたしました。

海へ行く時。

湘南の街を歩く時。

家族で過ごす休日。

“湘南ベルマーレを履く”そんな新しい地域文化の創出を目指しています。

子どもたちが“ものづくり”に触れる機会にも

会場では、子どもたちが職人の手元を真剣に見つめる姿も見られました。

穴を開ける。鼻緒を通す。微調整を重ねる。

完成までの工程を間近で見ることで、“ものづくり”そのものに興味を持つきっかけにもなっていました。

株式会社マッケンジーハウスでは今後も、地域・スポーツ・教育・体験を掛け合わせた取り組みを継続してまいります。

今後の展開

今後も湘南ベルマーレオーダーメイドサンダルワークショップを継続開催予定です。

湘南エリアを中心に、“地域と人がつながる体験”として展開し、スポーツを通じた地域活性化や新しいコミュニティづくりを目指してまいります。

イベント概要

イベント名

湘南ベルマーレオーダーメイドサンダル ワークショップ

開催日

2026年5月9日

開催場所

神奈川県平塚市紅谷町15-14 フロンティアビル2階

主催

株式会社マッケンジーハウス

所在地

神奈川県平塚市錦町2-16

事業内容

新築住宅事業 / 不動産事業 / リフォーム事業 / 地域共創事業

公式サイト

株式会社マッケンジーハウス公式サイト(https://www.mackenzie.co.jp/)