海外で育つ子どもの日本語を守る取り組み

株式会社タオ

おうちを幼児教室に変えるタブレット教材「天神」を開発する株式会社タオ（所在地：滋賀県草津市、代表取締役：黒澤 慶昭）は、日本にルーツを持つ海外在住家庭の子どもに、日本語と日本の文化を継承してもらうために、2026年5月12日(火)、「天神」幼児タブレット版に日本の童謡『あめふり』を追加しました。

現地に馴染むほど、日本語が消えていく

海外に永住する日本人は、増え続けています。外務省の調査によると、海外永住者数は2015年から2024年にかけて約27%増加しました。一方で、文部科学省によると海外の日本人学校に在籍する生徒数は同じ期間に約22%減少しています。この数字が示すのは、海外で育つ次世代への日本語・文化の継承が、社会全体として揺らいでいるという現実です。 日本に住んでいれば家庭の中でも自然と日本語が耳に入ってきますが、海外ではそうはいきません。言葉は、子どものアイデンティティそのものです。グローバル人材が求められる今、日本語や日本の文化を理解しないまま、いつの間にか自分自身のルーツを失ってしまう子どもが増えてしまいます。

「日本語に触れさせたい」という切実な想い

出典：左図 外務省「海外在留邦人数調査統計」 右図 文部科学省「在外教育施設在籍児童生徒数調査」

海外で「天神」を使って子育てをする保護者の方々に共通するのは、「子どもに日本語を触れさせたい」という強い想いです。現在35を超える国・地域に在住する利用者が、それぞれ現地の言葉や文化に馴染んでいく中で、日本語だけが置き去りになる。それは、海外で子育てをするほぼすべての保護者が直面する切実な悩みです。

「日本語に触れる機会が増えた。」

「日本語を学びたい主人（アメリカ人）も学べる。」

「（「天神」の日本語コンテンツを）流していたら自分で口に出すようになりました。」

子どもが自ら日本語を口にした瞬間の喜びは、きっと何にも代えがたいものです。言語は、教えて覚えさせるものではなく、繰り返し触れることで自然と育まれるものです。

メロディの中で日本語と出会う

日本の童謡は、言葉だけでなく、四季の情景や日本語ならではのリズム感・情緒を伝えてくれます。歌えば日本語に触れ、その歌を通じて日本の文化も体に入ってくる。それが「童謡」の力です。『あめふり』は、雨の日の情景を描いた、日本語ならではの言葉とリズムが詰まった1曲です。繰り返し歌ううちに、日本語の音やイントネーション、季節の情緒を感じられ、海外にいながらでも日本の情景と言葉が自然と体に入ってきます。「ピッチピッチ チャップチャップ ランランラン」というオノマトペは、日本語ならではの表現です。海外で育つ子どもに「日本語の音の豊かさ」を届けるには、こうした日本語ならではの言葉が詰まった1曲がふさわしいと考えました。

日本語を守るオーストラリアの保育園

日本語を守る取り組みは、すでに海外の教育現場でも広がっています。オーストラリアで日本語と英語のバイリンガル教育を実践する認可保育園「Hiyoko Global Kids」では、保育プログラムの中に「天神」を取り入れ、遊びの中で日本語に多く触れられる環境づくりが行われています。その成果については、「令和7年度 EDU-Portシンポジウム」（文部科学省主催）でも発表しました。

開発の原点は、異国で言葉の力に気づいた体験

弊社代表は、アメリカ駐在、中国・スペインへの留学を経て、現在はニュージーランド出身のパートナーとともに子育てに取り組んでいます。世界各国でバイリンガル教育に向き合う知人も多く、「現地の言葉が強くなるにつれて、もう一方の言葉が減っていく。文化やルーツへの繋がりも薄れていく」という現実を繰り返し目にしてきました。自身も、海外在住時における幼児期のバイリンガル教育の大切さや難しさを肌で感じながら、「天神」を使ってバイリンガル子育てに取り組んでいます。

歌の言葉は、知識の種となります。この歌を通して、その種に恵みの雨が降り注ぎ、やがて豊かな言語感覚や、「その人らしさ」として花開くことを願っています。弊社は、今後も、世界中の子どもたちが未来に生きる力を育むための活動に取り組んでまいります。

株式会社タオについて

株式会社タオは「自己実現を支援する」をミッションとし、EdTechのパイオニアとして30年超にわたりICTを活用した学びの支援を行って参りました。0歳から6歳の乳幼児を対象としたデジタル教材「天神」幼児タブレット版を開発し、「おうちを幼児教室に変える」をコンセプトに、子ども一人一人の興味や好奇心に寄り添った学びを提供しています。お客様の声を直接プロダクトに反映しながら、日々の知育コンテンツの拡充に注力しており、35以上の国や地域のご家庭でご活用いただいています。

お問い合わせ

株式会社タオ

所在地：〒525-0032 滋賀県草津市大路2丁目9-1 陽だまりビル5階

電話：077-566-5044

メールアドレス：support@tao-st.co.jp

営業時間：10:00～19:00（日曜除く）

商品サイト：https://www.tenjin.cc/category/pre_tablet/

コーポレートサイト：https://www.tao-st.co.jp/