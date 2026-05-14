【9/26（土）9/27（日）】渡辺美奈代 40th Anniversary Liveのお知らせ！

株式会社ペイメントフォー

2026年、渡辺美奈代は芸能生活40周年という大きな節目を迎えます。記念すべき年にあたり、デビュー以来、歌手・タレントとして多くのファンに愛され続けてきた渡辺美奈代が、その感謝の気持ちを込めた記念ライブ「渡辺美奈代 40th Anniversary Live」を、9月26日（土）・27日（日）の2日間にわたり開催いたします！

本公演では、80年代を彩った数々の楽曲や思い出とともに、当時を知る方には懐かしく、初めて触れる方には新鮮に感じていただける特別なステージをお届けします。

会場全体が80年代の熱気ときらめきに包まれる、アニバーサリーイヤーならではのプレミアムなライブです。

みなさんで一緒に80年代にタイムスリップして盛り上がりましょう!!

2026年9月26日（土）

・第1部 “Single History”

https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=61946

2026年9月27日（日）

・第1部 ”Onyanko Dream Factory”

https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=62028

・第2部 ” All for Fan Memory”

https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=62029

全ての公演でセットリスト、衣装が異なります！

全公演来て頂いても楽しめる内容になっております！

株式会社Minayo

〒108-0071東京都港区白金台4-2-10 ランドステージ白金台1F

TEL : 03-3440-3740 FAX : 03-5421-3740

MAIL : desk@minayo.net

URL : http://minayo.net

■「チケットペイ 」とは

イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケットが販売できるサービスです。リアル・オンライン両方のイベントに対応、販売手数料は売れた分だけ、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能です。音楽・イベント・スポーツはもちろんのこと、個人主催のイベントから大規模な入場管理システム構築も可能です。

サービスサイト：https://lp.ticketpay.jp/

■株式会社ペイメントフォーについて

「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加え、業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーで

<会社概要>

会社名：株式会社ペイメントフォー

所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

代表者：代表取締役社長 山崎 祐一郎

設立日：1999年3月19日

資本金：11億3,478万円

URL：https://www.paymentfor.com

※記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■本件に関するお問合せ

株式会社ペイメントフォー

チケットペイグループ

mail：ticket@paymentfor.com