ヘアトレンドを牽引するメンズサロン「fifth」が開発　新ヘアスタイリング剤「w/fifth（ウィズフィフス）」誕生！一般メンズスタイリング市場を次のステージへ。

株式会社b-ex[動画: https://www.youtube.com/watch?v=iwWuhIC_HuA ]

株式会社b-ex（ヨミ：ビーエックス、本社：東京都世田谷区、代表取締役：結城 俊、以下b-ex）は、注目のメンズサロン「fifth」と開発した、新メンズスタイリングブランド「w/fifth（ウィズフィフス）」のヘアスタイリング剤を6月1日（月）より全国のfifthにて発売いたします。今後、バラエティストアなどでの展開も予定しております。

商品の詳細については、6月にお知らせいたします。

高いメンズパーマ技術で支持を集め、ヘアトレンドを牽引するメンズサロン「fifth」と、創業50周年を迎えたヘアケアメーカー「b-ex」がタッグを組み、両社の知見と技術を集結。サロン品質と日常での再現性を両立する新たなスタイリングブランド「w/fifth」を開発しました。

本ブランドは、これまでのスタイリングの常識にとらわれず、新しい価値を提供します。

今後は販路拡大や商品ラインアップの拡充を通じて、より多くのお客様に新しいスタイリング体験をお届けしてまいります。今後の展開にぜひご期待ください。

＜ブランドサイト＞

https://www.b-exgroup.com/wfifth/

＜公式Instagram＞

https://www.instagram.com/wfifth_official/



＜お客様お問合せ窓口＞TEL : 03-6757-7767

【fifthについて】

【fifth】

原宿・渋谷・表参道エリアを中心に全国 17 店舗を展開する急成長中のメンズサロン。

高度なメンズパーマ技術とトレンド発信を強みに、幅広いメンズから支持を受けている。

お客様一人ひとりのライフスタイルに寄り添った提案を得意とする。

【会社概要】

株式会社b-ex（ビーエックス）は、ヘアコスメブランド「Loretta（ロレッタ）」やヘアカラーブランド「KIRATERA（キラテラ）」「THROW（スロウ）」を展開するヘアケアメーカーです。1975年に「モルトベーネ」として創業以来、美容室向けプロフェッショナル製品およびコンシューマー向け製品の企画・販売を行っています。

当社の特徴は、影響力のある美容師との共創による商品開発と、日本発の感性を活かしたブランドづくりにあります。企画は日本で行いながら、製造はグローバルに展開するファブレスモデルを採用し、市場変化に柔軟に対応しています。

2015年には佐藤可士和氏をクリエイティブディレクターに迎え、「人生に、新しい美の体験を。」という理念を策定。社名を「ビューティーエクスペリエンス」へ変更し、2021年に略称である「b-ex」へ改称しました。

現在は、美容師とAIの共創により“美の体験”を進化させるとともに、日本発の「kawaii」という感性を世界へ発信し、アジアNo.1のビューティーカンパニーを目指しています。

会社名：株式会社b-ex （ヨミ：ビーエックス）

代表取締役：結城 俊

本社所在地：〒158‐0097 東京都世田谷区用賀 4-10-5 世田谷ビジネススクエア ヒルズ4/ 1階

創業：1975年10月

資本金：1億円

従業員数：151人 (2025年8月現在)

事業内容：化粧品および医薬部外品の製造および販売、化粧品および医薬部外品の輸出と輸入

ホームページ：https://www.b-exgroup.com/

＜お客様お問合せ窓口＞TEL : 03-6757-7767