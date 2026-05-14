【カビトルネード】から塩素系洗濯槽クリーナー新登場！洗濯槽洗浄のプロ(※1)の技術を再現。一夜漬け洗浄で年代物カビも根こそぎ溶かす(※2)

株式会社リベルタ

“喜びを企画して世の中を面白くする”商品を流通させる株式会社リベルタ(本社：東京都渋谷区、東証スタンダード：4935)が展開する「カビトルネード」から、塩素系洗濯槽クリーナー「カビトルネード Premium 塩素系洗濯槽クリーナー」を2026年5月25日(月)より全国のホームセンター、ドラッグストア、スーパーマーケット、総合スーパー、家電量販店、リベルタオンラインショップ、ECモールにて販売いたします(※3)。

■「カビトルネード Premium 塩素系洗濯槽クリーナー」商品ページ：

https://liberta-online.jp/shop/products/06006996

酸素系洗濯槽クリーナーなどを展開し、シリーズ累計1,400万個(※4)を突破した「カビトルネード」より、新たなラインナップとして塩素系洗濯槽クリーナー「カビトルネード Premium 塩素系洗濯槽クリーナー」が登場。

洗濯槽は定期的に洗浄しているはずなのに、ニオイやカビがすぐに再発してしまうなんてことはありませんか？

それは少しずつ蓄積され頑固になったカビや汚れが残っていることが原因かもしれません。そんな“蓄積汚れのリセット”には、洗濯槽の奥に潜む頑固な汚れを溶かし、根本からリセット(※2)できる塩素系洗濯槽クリーナーがおすすめです。

本商品は、洗濯槽洗浄のプロ「一般社団法人日本洗濯機クリーニング協会」監修のもと、業務用レベルの高濃度洗剤による徹底洗浄を追求しました。

また、効果検証を重ね、洗浄効果を最大化するために採用されたのが、一晩(約8時間)のつけ置き洗浄です。時間をかけてじっくり浸透させることで、洗濯槽内部の雑菌を99.9%除菌(※5)。短時間では落としきれない頑固な蓄積汚れまで溶かし出す、プロ(※1)と同等レベルの洗浄力を再現いたしました(※2)。

浸け置き不要で気軽に洗浄できる酸素系洗濯槽クリーナーを定期的に使用しながら、夜寝る前に使用し翌朝には洗浄が完了するプロレベルの”一夜漬け洗浄”を半年に一度取り入れることで、より清潔な洗濯環境を維持することができます。

【POINT】

● プロ(※1)監修の塩素系クリーナー

洗濯槽洗浄の現場で使用する業務用洗剤の処方を採用。

プロ(※1)と同等レベルの洗浄力を再現(※2)。

●最高レベル(※6)の塩素濃度配合。

濃度最高レベル(※6)の塩素がカビの根幹まで根こそぎ分解・99.9%除菌(※5)。

●一夜漬け洗浄でリセット(※2)！

洗濯槽の内部の雑菌まで浸透させ蓄積した強固な汚れまで溶かし出します(※2)。

【商品概要】

商品名：カビトルネード Premium 塩素系洗濯槽クリーナー

価格：1,848円(税込)

成分：ジクロロイソシアヌル酸塩、アルカリ剤（ケイ酸ナトリウム）、 界面活性剤（ポリオキシエチレンアルキルエーテル）

内容量：400g（200g×2）

販路：ホームセンター、ドラッグストア、スーパーマーケット、

総合スーパー、家電量販店、 リベルタオンラインショップ、 ECモール(※3)

【トルネードシリーズラインナップ】

販路：全国のホームセンター、ドラッグストア、スーパーマーケット、 総合スーパー、バラエティショップ、家電量販店、リベルタオンラインショップ、ECモール(※3)

〈竜巻洗浄(※7)〉 と〈発泡パワー〉で、カビもニオイもごっそり洗浄(※8)！おもしろいほど効果が見える(※9)洗濯槽クリーナー

商品名：カビトルネード Neo 縦型用

価格：880円(税込)

内容量：〈A剤〉200g 〈B剤〉16g

成分：A剤：過炭酸ナトリウム、抗菌剤(銀ゼオライト) B剤：発泡促進剤

「カビトルネード Neo 縦型用」商品ページ：

https://liberta-online.jp/shop/products/06007010

商品名：カビトルネード Neo ドラム式用

価格：880円(税込)

内容量：〈A剤〉100g 〈B剤〉8g

成分：A剤：過炭酸ナトリウム、抗菌剤(銀ゼオライト) B剤：発泡促進剤

「カビトルネード Neo ドラム式用」商品ページ：

https://liberta-online.jp/shop/products/06007011

糸くずフィルターの頑固なカビ溜まりを、触れずに撃退！(※10)

商品名：カビトルネード 糸くずフィルタークリーナー

価格：1,320円(税込)

内容量：150g

成分:次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(１%)、ゲル化剤、安定化剤

「カビトルネード 糸くずフィルタークリーナー」商品ページ：

https://liberta-online.jp/shop/products/06006998

【風呂釜洗浄のプロ監修(※11)】業者レベルの洗浄効果を体験(※12)追いだき口から”ヘドロ汚れ”が大噴出！

商品名：ヘドロトルネード 風呂釜洗浄

価格：2,970円（税込）

セット内容: A剤150g、B剤200g、洗浄カップ

成分: A剤：スルファミン酸(94％)、クエン酸 / B剤：過炭酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、抗菌剤(銀ゼオライト)

「ヘドロトルネード 風呂釜洗浄」商品ページ：

https://liberta-online.jp/shop/products/06003500

※1 一般社団法人日本洗濯機クリーニング協会 ※2 環境によって効果は異なります。すべてのカビに効果があるわけではありません。 ※3 一部取り扱いのない店舗もございます。 ※4 トルネードLABOシリーズ累計出荷実績、2026年2月末時点 ※5 第三者機関における除菌試験実施。すべての菌に効果があるわけではありません。 ※6 リベルタ史上最高塩素濃度 ※7 洗濯槽を回すことによる。 ※8 すべての菌やにおいを除去するわけではありません。 ※9 洗濯機の構造上、基本縦型のみ。 ※10 スプレー時 ※11 一般社団法人抗菌防カビ清掃技術研究所 ※12 環境によって効果は異なります。すべての菌や汚れに効果があるわけではありません。

https://prtimes.jp/a/?f=d52173-250-c87dfe2aa5e423d144f8ab10a381fd87.pdf