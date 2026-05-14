【健康経営セミナー】健康経営 寺子屋シリーズ 第5弾！健康経営「やっているのに変わらない」本当の理由 ～ 2026年06月10日 開催！

株式会社FiNC Technologies

予防ヘルスケア×AIに特化したヘルステックカンパニーの株式会社FiNC Technologies（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小島 かおり、以下「当社」）は、健康経営に関する無料ウェビナー「健康経営 寺子屋シリーズ 第5弾」を開催いたします。

健康施策、データ活用、KPI管理

多くの企業で健康経営の取り組みは進んでいますが、その一方で現場の停滞感に悩む担当者様も少なくありません。例えば、下記のような3つの壁にぶつかっていませんか？

１.施策はやっているのに変化がない・・・

２.参加する人が固定化している・・・

３.ハイパフォーマーほど疲弊している・・・



もしこのような壁を感じている場合、その原因は「施策の不足」ではありません。本質はもっと別の場所、「組織の構造」にあります。

■ 本ウェビナーで扱う3つの観点

１. なぜ施策を増やしても変わらないのか

健康経営を「施策の話」としてではなく、組織構造の視点から再整理します。従業員の行動を決めている“見えない構造”とは何かを紐解きます。

２．健康経営が機能しない組織の共通点

良かれと思って導入した施策が定着しない背景には、「評価制度・マネジメント・業務設計」の影響があります。現場が動かないボトルネックを明らかにします。

３．施策設計から“構造設計”へのシフト

健康経営の成果は「何をやるか」ではなく「どう設計されているか」で決まります。施策を増やす前に見直すべき構造と、次に何を変えるべきかを明確にします。

本セミナーへご参加いただくことで、健康経営が停滞する「構造的な理由」が明らかになり、追加すべき施策ではなく「直すべき構造」がどこにあるのかが分かります。現場の違和感を解消し、自社のボトルネックを整理する具体的な方法を提示することで、次に着手すべきアクションを明確に指し示します。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27329/table/387_1_ad3515a3f007fe31f9de08831c413176.jpg?v=202605141151 ]

株式会社FiNC Technologiesについて

当社は、「一人ひとりが、自分らしい豊かな生活を描ける世界に」をコア・バリューに掲げる予防ヘルスケア×AIに特化したヘルステックカンパニーで、管理栄養士や作業療法士等の健康領域の資格保有者、エンジニア、栄養学・運動学などのライフサイエンス領域の研究者で構成されたプロフェッショナル集団です。また、PHR サービス産業の発展を通じて国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活（Well-being）に今後は貢献してまいります。

◆会社名 株式会社FiNC Technologies

◆所在地 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

◆設 立 2012年4月11日

◆代表者 代表取締役社長 小島 かおり

◆従業員数 53名（2026年4月1日時点）

＜提供サービスURL＞

・FiNCアプリ：https://finc.com/app

歩数・食事・運動・体重・睡眠・生理などの記録が可能な健康管理アプリ

・FiNC for BUSINESS：https://biz.finc.com

企業向け健康管理・健康経営支援サービス

・グッピーヘルスケア：https://www.guppy.healthcare/

健康管理・ウォーキングイベント活用アプリ

・FiNC DX：https://finc.com/dx

FiNCアプリをベースに、企業様専用の独立OEMアプリを開発提供

・FiNC Marketing Solution : https://finc.com/ad

ユーザー参加型の広告掲載サービス

※ FiNCの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社FiNC Technologiesの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※ プレスリリースに掲載されている情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。