「Seiko Summer Jazz Camp」10th Anniversary Special Concert 8月16日（日）有楽町・I’M A SHOWにて一夜限りの特別コンサート開催決定
未来のジャズを生み出す場所から、10周年のスペシャルステージへ―――
Seiko Summer Jazz Campは、日本の若手ジャズ・ミュージシャンの育成プログラムとして2016年にスタートし、これまで次世代のジャズシーンを担う数多くのミュージシャンを輩出してきました。
今年は10周年。その節目を記念し、2026年8月16日（日）に有楽町・I’M A SHOWにて、一夜限りのスペシャルコンサートを開催することが決定いたしました。
日本のジャズシーンを盛り上げる、若きミュージシャンたちの特別なステージをお楽しみください。
プログラム
第1部
ジャズキャンプ卒業生 “Seiko Jazz Campers” を代表するメンバーによる、スペシャル・コンボ演奏を披露
Alto Sax：佐々木梨子、金子礼
佐々木梨子
金子礼
Piano：布施音人 Bass：高橋陸 Drums：中村海斗
布施音人
高橋陸
中村海斗
第2部
本年より新設された作曲・編曲コースの講師を務める、ニューヨークを拠点に国際的に活躍する作曲家・編曲家・指揮者の挾間美帆。楽曲「Live Life This Day: Movement I」が第68回グラミー賞の最優秀インストゥルメンタル作曲賞にノミネートされたことでも話題の挟間が指揮を務める、卒業生ビッグバンド “Seiko Jazz Campers Orchestra”によるスペシャルステージ
指揮： 挾間美帆
（URL：https://www.jamrice.co.jp/miho/）
挾間美帆
演奏メンバー：
Alto Sax：鈴木真明地、及川陽菜 Tenor Sax：曽我部泰紀、松下美月 Baritone Sax：松林杏悟
Trumpet：國府方章弘、鈴木雄太郎、菊地立起、藤野拓人、斎藤凜太郎
Trombone：池本茂貴、治田七海、石橋采佳、三原万里子
Piano：布施音人 Guitar：平田晃一 Bass：米澤毅風 Drums：濱田省吾
第3部
世界で活躍する講師陣による Seiko Summer Jazz Camp All Stars キャンプから生まれた新たな才能と、第一線で活躍するトップミュージシャンが集う特別なステージをお届け。 10周年を彩る豪華メンバーによるスペシャルなジャズコンサートを、ぜひご体感ください。
演奏メンバー：
Trombone：Michael Dease
Alto Sax：Diego Rivera
Trumpet：Benny Benack III
Piano：Dan Nimmer
Bass：Yasushi Nakamura
Guitar：Jocelyne Gould
Drums：Quincy Davis
Vocal：Alicia Olatuja
公演概要
【日時】 2026年8月16日（日）開場 17:30 開演18:30
【会場】 I’M A SHOW
（東京都千代田区有楽町2丁目5番地1号有楽町マリオン別館7F） https://imashow.jp/
【料金】 6,000円（税込／全席指定）※1ドリンク代込み ※未就学児童入場不可
【主催・企画制作】株式会社スパイスオブライフ
【特別協賛】 セイコーグループ株式会社
【お問い合わせ】サンライズプロモーション 0570-00-3337 （平日12:00~15:00）
【チケット】
5月14日AM11:00より一般発売、受付開始
【一般販売】
・イープラス：https://eplus.jp/seikosummerjazzcamp10th/
・ぴあ：https://w.pia.jp/t/seiko-sjc/ （Pコード327-771）
・ローソンチケット：https://l-tike.com/seikosummerjazzcamp/ (https://l-tike.com/seikosummerjazzcamp/)（Lコード76456）
詳細は公式HP https://www.seiko.co.jp/music/time_jazz/schedule/ でご確認ください。
【注意事項】
※未就学児童入場不可。小学生以上はチケットが必要です。
※やむを得ない事情により出演者や曲目が変更になる場合がございます｡
※ご来場前には公演のHP（https://www.seiko.co.jp/music/time_jazz/schedule/ ）より最新情報のご確認をお願い致します。