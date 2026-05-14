ハッピーターン 50周年 POP UP STOREが有楽町マルイ 7FにてOPEN！

株式会社コンテンツシード

今回のイベントでは、新作グッズを販売いたします。

ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！

【特設ページ】

https://www.the-chara.com/blog/?p=113930

【イベント情報】

イベント名：ハッピーターン 50周年 POP UP STORE

開催期間：2026年5月15日（金）～2026年5月24日（日）

開催場所：有楽町マルイ 7F THEキャラSHOP有楽町マルイ2号店

【メッセージボード企画】

・メッセージボード企画・・・「あなたの思うハッピーエピソードは？」をテーマに、エピソードをハッピーターン型のステッカーに記入いただき、スタッフへお渡しください。 エピソードと引き換えに、ハッピーターンの試食品を１セットつお渡しいたします。※試食品1セット：ハッピーターン1枚、ハッピーターン スパイス1枚■注意事項・店頭にカード、ペンのご用意がございますが、数に限りがございます。また、会場の混雑状況次第では広い記入スペースのご用意ができない場合がございます。お客様同士で譲り合いながらご利用ください。・貼り付けに関しましては、運営スタッフにて対応させていただきます。その際、貼り付け位置は指定できませんのでご了承ください。・運営側で不適切と判断した内容が確認された場合、当該メッセージを取り下げさせていただく場合がございます。・試食品には数に限りがございます。

【SNS投稿企画】

期間中、ハッピーターン公式XのPOP UP STORE告知投稿を引用し「#ハッピーターン50周年」とハッシュタグをつけてポストいただきスタッフにご提示いただけましたら、その場で「ハッピーターン特製バルーン」をお渡しいたします！■注意事項・本キャンペーンはX社の提供・協賛によるものではありません。・Xのシステムエラー、通信環境の不具合、その他予期せぬ事情により、本キャンペーンの参加ができない、またはプレゼントをお渡しできない場合がございます。これらの事態に関して、当社は一切の責任を負いかねます。・不正な行為（Botによる投稿、複数アカウントでの参加、なりすましなど）が確認された場合、参加資格を無効とさせていただく場合がございます。・本キャンペーンは、やむを得ない事情により、予告なく内容の変更または中止となる場合がございます。・ご参加により発生する通信費は、お客様のご負担となります。・本キャンペーンに関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。XのDM（ダイレクトメッセージ）やリプライでのお問い合わせには対応できかねますので、ご了承ください。・数に限りがございます。

【販売商品】

集めてハッピー！ 歴代パッケージスクエアカンバッジ(ランダム)

価格：770円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約W53mm×H78mm

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

集めてハッピー！ めじるしチャーム(ランダム)

価格：770円(税込)

種類数：全6種

サイズ：約W40×H40mm内

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

おでかけもハッピー！ アクリルピアス

価格：1,320円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約W15mm×H30mm内

おでかけもハッピー！ アクリルイヤリング

価格：1,320円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約W15mm×H30mm内

朝の準備もハッピー！ アクリルヘアゴム

価格：990円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約W72mm×H23mm内

朝の準備もハッピー！ アクリルヘアクリップセット

価格：1,320円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約W40mm×H40mm内

おでかけもハッピー！ シャカシャカキーホルダー

価格：1,650円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約W65mm×H47mm内

おでかけもハッピー！ ミニタオル

価格：1,100円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約W200mm×H200mm内

カリッと決まる アクリルピアス

価格：1,320円(税込)

種類数：全1種

サイズ：W20mm×H30mm内

カリッと決まる アクリルイヤリング

価格：1,320円(税込)

種類数：全1種

サイズ：W20mm×H30mm内

カリッと決まる アクリルヘアクリップセット

価格：1,320円(税込)

種類数：全1種

サイズ：約W40×H40mm内

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【関連サイト】

公式URL：https://www.happyturn.com/

THEキャラ：https://www.the-chara.com/

【権利表記】

(C)KAMEDA

【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売