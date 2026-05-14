強敵生乾き臭を撃退！『ワイドハイター　PROリキッド　部屋干し』生乾き消臭成分6倍＊1 配合で外干しレベルへ！　2026年5月16日新発売

花王株式会社

花王株式会社の衣料用漂白剤ブランド「ワイドハイター」は、2026年5月16日、「ワイドハイター PRO」シリーズより、部屋干しの生乾き臭に特化した『ワイドハイター PROリキッド 部屋干し』を新発売します。

＊1 ワイドハイターEXパワーとの比較

■ワイドハイター ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/widehaiter/?cid=widehaiter_prtimes260514

花王が生活者に対して行った調査によると、“雨の日以外の部屋干し”について

「いつも部屋干ししている」と回答した人の割合は、2006年時には12.9％でしたが、2025年には33.3％に増加していることが明らかになりました*2。この結果から、天候にかかわらず日常的に部屋干しを行う生活スタイルが広がっていると考えられます。

一方、衣類のニオイに関する調査では、「ニオイが気になることがある」と回答した人は全体で51．７％と、約半数にのぼりました。そのうち、部屋干しをしていない人は44.2％だったのに対し、部屋干しをしている人は54.7％と高い結果となりました*3。部屋干しを行う生活者ほど、衣類のニオイに対する意識や悩みが高い傾向がうかがえます。

また、気になるニオイの種類は「生乾き臭」が最も多く挙げられました*4。部屋干しは外干しや洗たく乾燥機と比べ、湿気がこもりやすく衣類が乾きにくいため、生乾き臭が発生しやすい環境であることが推察されます。

そこでこのたび「ワイドハイター PRO」シリーズより、生乾き臭に特化した『ワイドハイター PROリキッド 部屋干し』を新発売します。生乾き臭の原因の一つである菌のエサをしっかり洗浄。さらに、抗菌効果により菌の増殖を抑制します＊5。加えて、「生乾き臭特化処方」を新たに採用。生乾き消臭成分を６倍＊1配合し、しつこい生乾き臭まで徹底消臭します。いつものお洗たくに“ちょい足し”するだけで、洗剤だけでは落ちない生乾き臭を落とし、スッキリさわやかな香りに仕上げます。

「ワイドハイターPRO」シリーズは、より深い洗たく悩みに対応した酸素系漂白剤です。特にガンコな汚れやニオイに対処するために設計され、洗剤だけでは落としきれない厄介な汚れとニオイを強力に除去できるのが特長です。塩素系ではないので、色柄物にも安心してお使いいただけます。

このたび新発売する部屋干しタイプを加え、全4アイテムの品揃えです。

＊2 2006年～2025年の約5年ごとの調査 花王調べ 15～79歳 女性 N＝2,909

＊3 2025年6月 花王調べ 15～79歳 女性 N＝2,459

「ニオイが気になることがある」：「よくある」と「ときどきある」と回答した人の合計

「部屋干しをしていない人」：雨以外で屋内に干す頻度が「ほとんどない」、「屋内に干すことはない」と回答した人の合計

「部屋干しをしている人」：雨以外で屋内に干す頻度が「いつも干す」と「たまに干す」と回答した人の合計

＊4 2025年6月 花王調べ 15～79歳 女性 N＝2,459

＊5 すべての菌の増殖を抑制するわけではありません

【商品概要】

◇商品名／内容量

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1831_1_f446690dad869d4efcda9a54c6875a55.jpg?v=202605151251 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

◇発売日

2026年5月16日

◇商品特長

強敵生乾き臭 撃退！外干しレベルへ

- 新設計 【生乾き臭特化処方】- 洗剤にプラスで生乾き臭を落とす！- スッキリさわやかな香り- 漂白・消臭・抗菌＊5・つけおき除菌＊6- 洗たく槽のカビ＊7・ニオイも防げます

＊5 すべての菌の増殖を抑制するわけではありません

＊6 すべての菌を除菌するわけではありません

＊7 すべてのカビの増殖を抑制するわけで