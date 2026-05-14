災害時から日常作業まで対応。現場の不満を再設計したプロユースグローブ「DURAHIDE(TM) オリジナル／ファストフィット」を刷新、防刃「パスート D5」が復活

合同会社メカニクスウェアジャパン

DURAHIDE(TM) CORE REFRESH

最適な機能はそのままに。耐久性・快適性・操作性をアップデート。

高耐摩耗レザーによる圧倒的な「持ちの違い」をそのままに、通気性・フィット感・操作性を再設計しました。通常のグローブでは早期に発生する摩耗やヘタりを抑え、穴が開きやすいハードワークでも耐え続けるデザインに。

従来モデルの高耐久性能はそのままに、現場でも求められる「長時間の快適性」「細かな操作性」「ムレにくさ」をさらに向上させています。

高耐摩耗Durahide(TM)レザーによる耐久性能に加え、CoolPlus(R)メッシュによる通気性、Freedom-Flex構造による可動域、各部補強によって、長時間使用を前提としたバランスに再設計しています。

建設、整備、物流、DIY、アウトドアまで、「毎日使い続けられる実用性」を磨き上げたのが、DURAHIDE(TM) コアリフレッシュです。

詳細を見る :https://mechanixwear.jp/collections/durahide_technology

デュラハイド(TM) オリジナル

「デュラハイド(TM) オリジナル」は高耐摩耗Durahide(TM)レザーを採用し、

手のひらは摩耗や毛羽立ちが起きにくく、穴が開きやすいハードな作業環境でも長く使用できる設計。

革手特有のゴワつきを抑え、細かな作業にも対応します。

Freedom-Flex構造が握る・曲げる・掴む動作を自然にサポートし、工具や資材を扱う際の操作性を高めます。さらに、CoolPlus(R)メッシュによって長時間作業時のムレや不快感を軽減。

摩耗しやすい親指部分には溶着加工のLock Ring(TM)補強を配置し、耐久性をさらに強化しています。

こんなユーザーにおすすめ

・電動工具を日常的に使用するプロユーザー

・建設・設備・土木・物流現場整備

・DIY・ガレージワークキャンプ・アウトドア・フィールド作業

主な特徴

・摩耗・毛羽立ちを抑える高耐久パーム設計

・Freedom-Flex構造による高い可動域

・CoolPlus(R)メッシュによる高通気性

・溶着された Lock Ring(TM)親指補強

・洗濯機洗い対応

発売価格

4,950円（税込）

カラー展開

ブラウン

サイズ展開

S / M / L / XL

詳細を見る :https://mechanixwear.jp/products/durahide-original

デュラハイド(TM) ファストフィット

「デュラハイド(TM) ファストフィット」は着脱のしやすさと耐久性を両立した、実用重視のレザーグローブです。

伸縮カフ構造により、片手でも素早く着脱できる設計で手のひらには高耐摩耗Durahide(TM)レザーを採用。摩耗や毛羽立ちが起きにくく、擦れやすい作業でも長く使用できる耐久性を備えています。

さらに、指背部には耐摩耗リップストップ素材、ナックル部にはネオプレン補強を配置。

引き裂きや擦れ、軽度な衝撃にも配慮した設計です。

CoolPlus(R)メッシュによって熱がこもりにくく、夏場の屋外作業や長時間使用時の快適性も向上させました。

こんなユーザーにおすすめ

・配送・物流・倉庫など着脱頻度の高い現場建設

・リフォーム・設備工事車・バイク整備

・ガレージワークキャンプ・アウトドア・フィールド作業

主な特徴

・伸縮カフによる素早い着脱高耐摩耗

・摩耗・毛羽立ちを抑える高耐久パーム設計

・指背部リップストップ素材採用

・CoolPlus(R)メッシュによる高通気性

発売価格

3,960円（税込）

カラー展開

ブラウン

サイズ展開

S / M / L / XL

詳細を見る :https://mechanixwear.jp/products/durahide-fastfit

フィールドで選ばれ続けて再びラインナップへ。EN388 Level D防刃グローブ「パスート D5」再入荷

一度、日本市場から姿を消していた防刃グローブ「パスート D5」が、2026年、再びラインナップへ復帰しました。

パスート D5は、もともと警察・法執行機関・軍事用途など、「刃物リスクを伴う現場」で使用されることを想定して開発されたモデルで、世界基準の防刃性能と高い操作性を両立した実戦仕様のタクティカルグローブです。

欧州規格 EN388:2016 Level D、米国規格 ANSI A5 の防刃性能を取得。

Armortex(R)防刃レイヤーが、手のひらと指を重点保護します。

防御性能だけでなく、「動けること」を重視した設計も特徴。

立体縫製による自然なフィット感で、装備操作や細かな作業にも対応します。

さらに、TrekDry素材による高い通気性、タッチスクリーン対応設計を採用し、

長時間の現場使用を想定した、実用重視のモデルです。

こんなユーザーにおすすめ

・警察・法執行機関・警備関係者

・軍事・タクティカル用途

・射撃・トレーニング・装備操作

・災害救助・緊急対応・レスキュー

・ナイフ・刃物を扱うアウトドア用途

主な特徴

・ EN388:2016 Level D / ANSI A5 防刃性能

・ Armortex(R)防刃レイヤー採用

・ 立体縫製による高いフィット感

・TrekDry素材による高通気性

発売価格

6,600円（税込）

カラー展開

ブラック

サイズ展開

S / M / L / XL

詳細を見る :https://mechanixwear.jp/products/pursuit-d5

【MECHANIX WEARのブランドストーリー】

1991年に誕生したメカニクスウェアは、モータースポーツのメカニック向けグローブ「オリジナル」のデビュー以来、創業以来30年以上にわたり、先進的な製品を提供し続けています。

全てのグローブに独自のストーリーがあり、自動車、モータースポーツ、建設、軍事、商業・産業安全など、多岐にわたる分野で活躍するプロフェッショナルに必要とされる最適な機能性、使用感、安全性を提供し、時代と共に変化するニーズに対応しています。

メカニクスウェアは、ハンドプロテクション分野での最先端を切り拓く革新的なイノベーションを通じて、既成概念にとらわれず、これからも世界で最も先進的なハンドプロテクションを開発するグローバルブランドとしての地位を確立しています。

[ブランドサイト] https://mechanixwear.jp/

[インスタグラム] https://www.instagram.com/mechanixwear_jp/