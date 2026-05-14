テラスカイ、公式YouTube「TerraSkyTV with 厚切りジェイソン」が開設2年で登録者数5万人を突破

株式会社テラスカイ

株式会社テラスカイ（本社所在地：東京都中央区、代表取締役CEO 社長執行役員：佐藤 秀哉、以下 テラスカイ）は、執行役員である厚切りジェイソンが出演する公式YouTubeチャンネル「TerraSkyTV with 厚切りジェイソン」のチャンネル登録者数が、開設から2年で5万人を突破したことをお知らせいたします。

▼チャンネル登録をして最新コンテンツをお楽しみください。

YouTubeチャンネル「TerraSkyTV with 厚切りジェイソン」(https://www.youtube.com/@TerraSkyTV)

本チャンネルは、社会で活躍中のビジネスパーソンや就職を控えた学生を中心に、最先端テクノロジーの活用によって成果を生み出している企業のストーリーやテラスカイの取り組みを通じてIT業界への興味・関心を高めていただくことを目的として開設いたしました。2024年4月にチャンネル開設後、2年間で着実にファン層を拡大し、2026年3月に登録者数5万人突破という節目を迎えることができました。

5万人突破の背景には、単なるIT技術の説明に留まらず、技術がビジネスをどう変えたかという課題解決のストーリーを重視するとともに、社会課題の解決など第一線で実績を築き上げている企業様との対談を通じて、ビジネスの現場で活用できる実践的な知見や、最新のIT動向といった有用な情報を着実に届けてまいりました。こうした確かな情報とエンターテインメント性を両立させた質の高いコンテンツが、多くの視聴者の共感に繋がっています。

■AIや量子コンピュータなど最先端技術への関心が加速

これまでに公開した動画数は105本（2026年5月14日時点）にのぼり、総再生回数は46万2000回を超えています。特に、テラスカイの子会社であり、量子コンピュータのアルゴリズム・ソフトウェアの研究開発を行う株式会社Quemixの代表が登壇した「量子コンピュータ」解説動画は大きな反響を呼び、次なるパラダイムシフトへの期待の高さが伺える結果となりました。

量子コンピューターのこと正しく理解していますか？【厚切りジェイソン】(https://youtu.be/NdvRFOnbOVg?si=FY0ipx0aT2MdhGOK)

また、現在注目されているAIエージェントについても、いち早く特集。テラスカイが展開するAIエージェント「mitoco Buddy」の実践的な活用法を分かりやすく紹介し、AI時代における業務効率化、自動化のヒントを提供しています。

ここまでやってくれる！？あなたの分身となる次世代AIエージェント mitoco Buddy(https://youtu.be/jSIa03pZtTs?si=ov8TEwKb5kUihyW0)

■ 今後の配信予定

・企業のDX推進や新規ビジネス創出を担う事業共創のエコシステム潜入取材ロケ

・大手企業のAI活用、DX推進の最新事例紹介

・量子コンピュータ関連ビジネスの最新情報

など

株式会社テラスカイ 執行役員 ジェイソン ダニエルソン（厚切りジェイソン）のコメント

チャンネル開設から着実にファンを増やし5万人を突破しました！今の時代、多くの方がITの最新動向に興味があると数字以上に熱く実感しています！最先端のIT企業であるテラスカイが皆様の好奇心を裏切っていないと思います！私たちの挑戦はまだ始まったばかり。これからもAIなどの最新テクノロジーを分かりやすく、エキサイティングに届けていきます！今後のTerraSkyTVにも、期待してください！

チャンネル登録はこちらから

YouTubeチャンネル「TerraSkyTV with 厚切りジェイソン」(https://www.youtube.com/@TerraSkyTV)

＜株式会社テラスカイについて＞

株式会社テラスカイは、日本のクラウド黎明期からクラウド市場を牽引し続けているリーディングカンパニーです。創業以来、Salesforceのコンサルティングパートナーとして、金融、保険、医療、サービスなど、あらゆる業界のDXを支援してきました。これまでの実績を通じて蓄積された深い知見を基に、コンサルティングから独自のプロダクト提供まで、お客様のビジネスを次なるステージへと導く最適な支援を続けています。

所在地：東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル16階

設立：2006年3月

資本金：12億5,689万円（2025年11月末時点）

代表者：代表取締役CEO 社長執行役員 佐藤 秀哉

URL： https://www.terrasky.co.jp/

証券コード：3915（東証プライム）

※本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。