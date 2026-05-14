【5/20（水）開催】AIに流入を奪われる時代、メディアはどう生き残る？　SEO×LLMO×Discoverの実践戦略

株式会社ipe

株式会社ipeは、無料オンラインセミナー「AIに流入を奪われる時代、メディアはどう生き残る？SEO×LLMO×Discoverの実践戦略」を、2026年5月20日（水）の日程で開催いたします。

おすすめの対象者

申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260520/

・AI時代のメディア生き残り戦略を具体的に知りたいメディア担当者

・AIの影響でPVが下がったと諦めかけているメディア担当者

・2026年最新のGoogle Discover最適化の手法を学びたいメディア担当者

・長年SEOを重視してきたが、「次の一手」として何をすべきか悩んでいるメディア担当者

・日々コンテンツを改善しているのに、努力が数字に反映されず行き詰まっている方セミナー内容紹介

セミナー内容紹介

「検索順位は落ちていないのに、なぜか流入だけが減っている」

その原因は、もはやSEOだけでは説明がつきません。ユーザーは検索結果を“クリックせずに”意思決定を始めており、メディアは気づかないうちに“選ばれる土俵”から外れています。

本ウェビナーでは、AI・LLM・Discoverがどのように流入構造を変えているのかを分解し、「なぜ今のやり方では勝てないのか」を明確にします。その上で、SEO・LLMO・Discoverを横断した戦略設計と、実際に成果につながる具体施策まで踏み込みます。

「記事を増やすほど負ける構造から抜け出したい」 「AIに流入を奪われる側ではなく、取りにいく側に回りたい」

そんな方に向けた、“これまでの常識を壊す”ウェビナーです。

ウェビナー参加特典

ウェビナーにご参加頂いた方でご希望の方に下記の特典をご用意しております。

◆「LLMOチェックリスト」

⇒LLMO対策を進めるうえで確認すべき点や重要ポイントをまとめたチェックシートを、

今回ご参加いただいた皆様限定でプレゼントいたします。

「LLMO対策を何から始めればいいかわからない」

「LLMO対策ができているか確認する指標がない」など

上記のようなお悩みがあればぜひご活用ください！

◆「LLMO無料相談」 ⇒LLMO対策に関するお悩みを解決させて頂く相談会に無料でご招待させて頂きます。 下記に該当する悩みをお持ちの方は、お役立ていただける内容になっております。

・AI対策に悩んでいる ・今以上に流入数を増加させたいが、方法が分からない ・流入数は確保できているが、CVにつながらない

※「LLMO無料診断」に関してですが、 同業者および個人事業主/フリーランスの方はご遠慮ください

開催概要

登壇者

金子 優太

開催日

2026年5月20日(水)

時間

14:00～15:00(15分前より入室可能)

場所

ウェビナー

参加費

無料

※同業者の方のご参加はご遠慮頂いております。

ウェビナー内容

・今、メディアサイトが抱える問題

・メディアサイトの流入数・PV数減少の原因とは？

・メディアサイトがやるべきSEO・LLMO対策

・Google Discover対策

・ipeでの支援事例＋サービス紹介

・【まとめ】AI時代のメディアの生き残り戦略とは？

登壇者

申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260520/株式会社ipe アカウントマネージャー 金子 優太

大学在学時より伝統的なマーケティング概要だけでなく、LINEマーケティングを始めとした最新のトレンドも学ぶ。

ipeにジョイン後は、フィールドセールス兼コンサルタントとして、大規模ポータルサイトやメディアサイトなど、数多くの大手クライアントの課題発掘や解決策提示に従事。

月間検索回数100,000を超えるビッグワードの上位化などのクライアント実績を持つ。

《本件に関するお問い合わせ先》

お電話：03-6455-5871

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

株式会社ipeとは

株式会社ipeは、SEO・LLMOコンサルティングを通じて、企業が検索エンジンおよび生成AIに正しく認識・引用・選択されるための支援を行うデジタルマーケティング会社です。

13年以上にわたり、大規模サイト・データベース型サイトを中心としたSEO支援を行い、これまで300社を超える企業を支援してきました。現在は、その知見を活かしてLLMO支援を強化するとともに、AI検索・LLM上でのブランド露出を可視化する分析プラットフォーム「AKARUMI」を提供しています。

社名：株式会社ipe

本社所在地：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

設立：2013年10月

事業内容：Webコンサルティング事業、メディア事業、広告事業 等

コーポレートサイト：https://ipeinc.jp/

お電話：03-6455-5871