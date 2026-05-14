東京ドーム天然温泉 Spa LaQuaで6月より梅雨のイベント『雨音と湯けむりのスパ ラクーア　～短歌と過ごす、潤いのひととき～』開催

株式会社東京ドーム

東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア(文京区春日1-1-1 ラクーアビル5～9F)では、2026年6月1日（月）～7月31日（金）の期間、梅雨の季節に心安らぐイベント『雨音と湯けむりのスパ ラクーア ～短歌と過ごす、潤いのひととき～』 を開催します。

本イベントでは、現代短歌ブームを牽引する歌人・岡野大嗣(おかのだいじ)さんと伊藤紺(いとうこん)さんが本イベントのために書き下ろした新作短歌をはじめ、アプリ「コトアム」とコラボしたコンテスト入選作など約40点を展示。「雨」と「温（ぬくもり）」をテーマにしたインスタレーションで、現代短歌の世界観を体感いただけます。また、注目の歌人らによるスペシャルトークショーの開催や、大人気文芸誌「GOAT」との限定メニュー、オリジナルグッズの販売も実施します。さらに期間中は、韓国スキンケアブランド「Torriden（トリデン）」とのコラボレーションにより、男女パウダーコーナーで潤い肌に導くスキンケア体験や、エステ&リラクゼーションサロンでのサンプルプレゼントキャンペーンも展開します。

スパ ラクーアの天然温泉で身体をほぐしながら、美しい言葉で綴られた短歌で心まで潤うひとときをお過ごしください。

【『雨音と湯けむりのスパ ラクーア ～短歌と過ごす、潤いのひととき～』 概要】

◎期間：2026年6月1日（月）～7月31日（金）

※イベントにより期間が異なります。

◎場所：東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア内 各所

◎URL：https://www.laqua.jp/topics/list/earlysummerevent/

◎お客様からのお問い合わせ先：スパ ラクーア フロント（ラクーアビル6F）TEL.03-3817-4173

◎主な内容：

１.短歌インスタレーション展示

「梅雨のち、ぬくもり。短歌コンテスト」の入選作品をはじめ、本コンテスト選者の岡野大嗣さんや、現代短歌ブームを牽引する伊藤紺さんの作品、さらに左右社短歌アンソロジー『雨のうた』収録歌と合わせ、約40点を展示します。館内5Fは「雨」、7Fは「温」をテーマに、言葉の雨と温もりに包まれる、インスタレーション空間を演出。また、エントランスには伊藤さんと岡野さんによる、本イベントのために書き下ろされた新作短歌のパネルも登場します。

館内展示※画像はイメージ

館内展示※画像はイメージ

館内展示※画像はイメージ

『雨のうた』（左右社）

・「梅雨のち、ぬくもり。短歌コンテスト」

「スパ ラクーア」と、ことばの投稿・閲覧アプリ「コトアム」（https://note.com/kotoamu_app/n/nb837fae2ed37）がコラボレーションした短歌コンテストです。2026年3月1日～31日の期間で、雨の情景や心情を詠む「雨」部門と、心身のぬくもりを詠む「温」部門の2つのテーマで作品を募集。選者に歌人の岡野大嗣さんを迎え、入選作品はスパ ラクーア館内に「短歌インスタレーション」として展示されます。

２.スペシャルトークショー

●佐伯ポインティ×初谷むい トークショー&サイン会

開催日時：6月14日(日) 9:20～11:30

場所：恬泉房(てんせんぼう)（9F）、およびラクーアリビング（5F）

料金：5,500円（入館料を含む）

販売期間：5月18日（月）11:00～6月13日（土）23:59

TOKYO DOME CITY e-Ticket Store（https://eticket.tokyo-dome.co.jp/collections/spa-laquaevent）

内容：「短歌」を軸に、活動のきっかけやSNSとの相性を対談。互いの著書の魅力についても語り合います。トーク終了後は、ご持参いただいた書籍へのサイン会や、ご希望の方との写真撮影会を行います。

佐伯ポインティさん

『嫌われおじさん 愛されおじさん』（亜紀書房）

初谷むいさん

『笑っちゃうほど遠くって、光っちゃうほど近かった』（ナナロク社）

・佐伯ポインティさん

マルチタレント。1993年生まれ、東京都出身。YouTuberとして活動するほか、「生き放題ラジオ」をPodcastで配信中。現代の若者の性や人間関係の悩みを軽快に扱うコンテンツで人気を博しています。

・初谷むい（はつたにむい）さん

歌人。1996年生まれ、北海道在住。2025年『笑っちゃうほど遠くって、光っちゃうほど近かった』（ナナロク社）刊行。

●岡野大嗣×伊藤紺 トークショー&サイン会

開催日時：7月4日（土） 9:15～11:30

場所：恬泉房(てんせんぼう)（9F）、およびラクーアリビング（5F）

料金：5,000円（入館料を含む）

販売期間：5月18日（月）11:00～6月30日（火）23:59

TOKYO DOME CITY e-Ticket Store（https://eticket.tokyo-dome.co.jp/collections/spa-laquaevent）

内容：本イベントのために書き下ろされた短歌や、「雨」「温」というテーマ、さらには最新書籍についてクロストークを実施します。トーク終了後は、ご持参いただいた書籍にお二人によるサイン会を行います。

岡野大嗣さん

『夜なのに夜みたい』（集英社）

伊藤紺さん

『わたしのなかにある巨大な星』（ポプラ社）

・岡野大嗣（おかのだいじ）さん

歌人。1980年、大阪生まれ。2026年4月に新刊『夜なのに夜みたい』（集英社）、『ユニバーサリー・アニバーサリー』（河出書房新社）を刊行。

・伊藤紺（いとうこん）さん

歌人。1993年、東京生まれ。著書に歌集『気がする朝』（ナナロク社）ほか。2026年4月ポプラ社より、初のエッセイ本『わたしのなかにある巨大な星』を刊行。

３.文芸誌「GOAT」×スパ ラクーア

小学館の大人気文芸誌「GOAT」が、6月3日（水）に「食」をテーマに最新号を発売。これを記念して、コラボレーション企画を実施します。

●コラボフード

「GOAT」がこれまで特集してきた「愛・悪・美・食」の4テーマを軸に、書影からインスピレーションを得たフードやドリンクメニューを提供します。「読む」と「食べる」が交差する、特別な体験をお楽しみいただけます。

店舗とメニュー：

・「CAFE CASA&Deli」／背徳の漆黒バーガー 2,000円、贅沢おにぎりセット 1,200円

・「THE BAR」／YAGIハート 800円、ゴートカラーズ 820円

●ゴートくんグッズの販売

スパ ラクーアでしか手に入らない「温泉に入っているゴートくん」の限定デザインをはじめ、ゴートくんグッズをインフォメーション&ショップ（5F）で販売します。 ※イベント終了後に小学館のオンラインショップでも販売する場合がございます。

主な商品：

・ゴートくん アクリルスタンド 「愛・悪・美・食・温泉」（全5種） 各1,650円

・ゴートくん アニバーサリーセット 4,300円

コラボフード&ゴートくんグッズ（左）、ゴートくん アニバーサリーセット（右） ※画像はイメージ

●「Cafe Lish」（小学館ビル1F）との相互利用キャンペーン

スパ ラクーアのイベントパンフレットを「Cafe Lish」にてご提示いただくと、オリジナルポストカードをプレゼントします。また、「Cafe Lish」のレシートをスパ ラクーアのフロントにてご提示いただくと、入館料が600円引きとなります。

期間：2026年6月3日（水）～7月22日（水）

●GOAT×Spa LaQua 入館パック（GOAT第4号※6月3日発売 付き）

スパ ラクーア入館料と「GOAT」最新号がセットになった特別入館パックです。

料金：4,010円 ※入館料3,500円（ベーシック料金）＋GOAT第4号510円

※ベーシック料金日以外は差額をお支払いいただきます。

利用期間：6月3日（水）～7月31日（金）

販売期間：5月18日（月）～7月30日（木）

TOKYO DOME CITY e-Ticket Store（https://eticket.tokyo-dome.co.jp/collections/spa-laquaevent）

４.オリジナルグッズ

期間中、歌人の岡野大嗣さんと伊藤紺さんの短歌をあしらった、イベント限定オリジナルグッズを販売します。

場所：インフォメーション&ショップ（5F）

主な商品：

・「温泉×短歌 タイポトートバッグ」（全2種）各3,850円

お二人の書き下ろしの新作短歌をトートバッグにしました。

・「雨のち、ぬくもり。短歌キーホルダー」（全6種・ランダム）770円

インスタレーションで展開する短歌の中から、二人の短歌を厳選したアクリルキーホルダーです。

アクリルキーホルダー、トートバッグ ※画像はイメージ

５.Torriden（トリデン）×スパ ラクーア

韓国スキンケアブランド「Torriden」と、身体の内側から外側まで潤う企画を実施します。

期間：6月1日（月）～28日（日）

※コラボエステのみ7月31日（金）まで

●男女浴室内・パウダーコーナーへの商品設置

男女浴室内・パウダーコーナーでは、ブランドの世界観を表現した装飾とともに、人気商品を自由にお試しいただけます。

※パウダーコーナーは男女エリアによって設置商品が異なります。

※画像はイメージ

●Torridenコラボエステ「スパ ラクーアで潤いのひととき」キャンペーン

館内のエステ&リラクゼーションサロンにて、対象のコラボメニューをご利用いただいた方へ、ご利用金額に応じた素敵な特典を先着順でプレゼントします。

・【先着500名】14,000円以上のコラボメニューをご利用の方

対象店舗：ラピスクーナ、birth、アヴァンタージュ、Ra.Ku.Sa

特典内容：バランスフル シカ セラム（10ml）、トリデン水

・【先着2,500名】10,000円以下のコラボメニューをご利用の方

対象店舗：ラニカイ・ハワイ、キュアボディ、アヴェクトワ、アムリタ、スパリアン、シュシュ

特典内容：トリデン水

※画像はイメージ

●Torriden×スパ ラクーア×Shop in（ショップイン） コラボキャンペーン

全国のショップインにてTorriden商品を2,000円以上購入し、そのレシートとTorriden公式LINEの友達追加画面をスパ ラクーアでご提示ください。入館料が600円引きになるほか、先着200名様には「バランスフル シカ トナーパッド サシェ」をプレゼントします。

また、ショップインでTorriden商品を2,000円以上購入する際、スパ ラクーアの利用レシートを提示すると、先着200名様に「バランスフル シカ クリーム（20ml）」と「Torridenオリジナルチャーム」（全4種よりランダム配布）がプレゼントされます。

バランスフル シカ トナーパッド サシェ※画像はイメージ

※記載の価格は全て税込み。

※会期・内容が変更になる場合がございます。最新の状況は、公式ホームページをご確認ください。

【施設概要】

◎施設名：東京ドーム天然温泉 Spa LaQua（スパ ラクーア）

◎営業時間：11:00～翌9:00

◎入館料：18歳以上 3,500円～／6～17歳 2,300円～

※入館料は来館日により異なります。

※深夜割増料（深夜1:00～6:00在館） 2,500円

※ヒーリング バーデ（18歳未満利用不可） 1,100円

※入館規約をご確認の上、ご来館ください。

◎休館日：2026年10月5日（月）～9日（金）

◎URL：https://www.laqua.jp/spa/