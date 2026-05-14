【東広島市】社会課題解決プログラム「円陣」2026が始動～新たな社会課題解決ビジネスを創出したい人を募集～

東広島市円陣（社会課題解決を目指す共創型企業プログラム）

１ 本事業の概要

東広島市にある「東広島イノベーションラボ ミライノ＋」（「ミライノ」）では、令和５年度から社会課題のビジネス解決のため、高い熱量をもって取り組むプレイヤーを全国から募集し、東広島市を拠点に市民活動団体、地域住民、企業及び行政等との協働のもと取り組む社会課題解決プログラム「円陣」を実施しています。

本プログラムでは、社会課題解決を目指す人に対し「社会課題解決につながる事業アイデアの提供」「地域人脈の紹介」「継続のためのビジネスモデル化」などの支援ができる人材をマッチングし、事業のスケールとスピードを向上させ、持続的で効果的なビジネスを創出することを目指します。

このたび、その主役となるプレイヤーを全国から募集します。

（１）スタートコース

対象：社会課題のビジネス解決を目指す熱い想いがある人

内容：月1回のコース全体会へ参加し、半年間で社会課題解決を目指すビジネスモデルを形成することを目指す。

採択するプレイヤー数：10者程度（活動支援金なし）

（２）スケールコース

【プロジェクト型】

対象：地域課題解決ビジネスの地域実装に向けて、令和9年3月末までに達成したい事を明確に提示し、伴走者及びサポーターと共創で進められる人

内容：「伴走者」及び「サポーター」とともにビジネスの社会実装を目指す。

採択するプレイヤー数：4者程度（活動支援金：最大30万円（税込）／者）

採択する伴走者数：8者程度（謝金：一律5万円（税込）／者）

【ミッション型】

対象：地域課題解決ビジネスの地域実装を試行錯誤し、今後も持続可能な仕組みを伴走者及びサポーターと共に作り上げたい人

内容：「伴走者」と「サポーター」と共にビジネスの社会実装に向けて試行錯誤し、ビジネスプランを作り上げる。

採択するプレイヤー数：4者程度（活動支援金：最大10万円（税込）／者）

採択する伴走者数：8者程度（謝金：一律5万円（税込）／者）

昨年度の活動報告会の様子（https://www.mirainoplus.com/enjin2025/）

〇過去に採択したプレイヤーの主なキーワード

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33889/table/52_1_8049f23b32d964aec3ad44342c5c7556.jpg?v=202605141151 ]

※詳細はミライノホームページの活動状況をご覧ください。

https://www.mirainoplus.com/enjin2025/

２ 説明会

〇オンライン

令和8年5月21日（木） 18：00～19：00

令和8年5月30日（土） 10：00～11：00

〇東広島市（会場：東広島イノベーションラボ ミライノ＋（広島県東広島市西条岡町10-10））

令和8年5月23日（土） 10：00～11：00

令和8年5月27日（水） 18：30～19：30

〇参加方法

各回、開催日の前日17：00までに、下記応募フォームからお申込みください。

https://forms.gle/MVkJkBXshhFmaqPr5

３ プレイヤー応募方法・期限

令和8年6月7日（日）23：59までに、下記の応募フォームからお申込みください。

https://forms.gle/as4K9vUZJLJvVwUe9

４ プレイヤー選考・活動スケジュール（予定）

・書類選考：令和8年6月8日（月）～6月10日（水）

・面接選考：令和8年6月15日（月）～6月26日（金）

・選考結果通知：令和8年7月上旬

５ 伴走者（スケールコース）・サポーター

（1）伴走者（スケールコース）

対象：ソーシャルビジネスやコミュニティビジネスに知見があり、プレイヤー（スケールコース）

と共に学び、一緒にビジネス化に向けて活動する人

報酬：一律5万円（税込）の謝金を補助します。プレイヤー（スケールコース）と個別契約いただ

き、成功報酬やレベニューシェアを行うことは妨げません。

（2）サポーター

対象：自分の得意分野や関心のある分野において、プレイヤーの活動を支援する人

※「プレイヤー」（スケールコースのみ）と共に活動する「伴走者」と「サポーター」の募集は、

７月以降を予定しています。

詳細は円陣ホームページ（https://hh-enzin.jp/）をご確認ください。

プレイヤー実施イベントの様子プレイヤーと伴走者、サポーターがひとつになってソーシャルビジネスを生み出します

６ プログラム参加にあたっての留意事項

・参加費は無料ですが、参加のために必要な費用（交通費、事業計画書策定等に必要な実費等）はご

自身でご負担いただきます。

・他の参加者の事業内容等このプログラム参加を通じて知りえた秘密情報を保持するため、プレイヤ

ーまたは伴走者はこれらの情報に関する秘密保持の覚書を交わしていただきます。

・本プログラムの参加状況（写真や記事）が東広島市の運営するミライノのホームページやInstagra

m、Facebook等へ掲載される場合がございます。

・応募にあたってご提供いただく個人情報を含む応募情報は、主催者（東広島市）及び事業運営（株

式会社エールエンジン）において、本事業遂行にあたって必要な範囲で共有・利用され、事前の承

諾なく第三者に提供することはありません。

７ お問い合わせ（本事業運営者）

社会課題解決 共創型起業プログラム「円陣」事務局

担当：今井（いまい）

電話：080‐9951‐9705

メール：info@mirainoplus.com