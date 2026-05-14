サステナビリティ求人サービス「Hoopus.」、独自の「掲載方針」を導入

ニュースサマリー

一般社団法人鎌倉サステナビリティ研究所- サステナビリティ特化型求人サービス「Hoopus.（フーパス）」が、求人掲載企業・団体のサステナビリティへの取り組みを独自基準で調査・公表する「掲載方針」を導入- 気候変動・人権・生物多様性などのサステナビリティ課題へのコミットメント・行動・実績を確認し、一定の基準に応じてタグ付けを行い掲載- サステナビリティ課題に取り組む企業・団体の情報を透明性を持って届け、求職者のニーズにこたえながら、企業・団体のマッチ度の高い採用を支援

背景：「サステナビリティに取り組む企業で働きたい」求職者の判断材料が不足

Hoopus. Webサイト

サステナビリティへの関心が高まる中、「社会課題の解決に仕事として携わりたい」という求職者が増えています。一方で、企業のサステナビリティへの取り組みは情報開示の方法がそれぞれであり、求職者が企業の取り組みの実態を知ることは容易ではありません。

こうした課題を受け、鎌倉サステナビリティ研究所（所在地：神奈川県鎌倉市、代表理事：青沼愛、以下「KSI.」）が運営するサステナビリティ特化型求人サービス「Hoopus.（フーパス）」は、求人掲載の審査に「掲載方針」を導入。自らもサステナビリティ課題に取り組む非営利団体として培った調査知見と専門性をもとに、掲載企業・団体のサステナビリティへの姿勢・実績を客観的に調査し、その結果を透明性をもって求職者に公開します。

サステナビリティ課題に取り組みたいというモチベーションの高い求職者と、取り組みの進捗や実績を公にしている誠実な企業・団体とが出会える求人サービスを目指します。

「掲載方針」の概要

Hoopus.への求人掲載にあたっては、以下のプロセスで企業・団体の調査を行います。

１. 開示資料の調査

気候変動・人権・生物多様性などのサステナビリティ課題に関する公開資料をもとに、取り組みの実態を確認します。

２. 丁寧なヒアリング

資料調査に加え、担当者へのヒアリングを通じて、コミットメントの深度や求める人材像を把握します。

３. 評価結果の公表

審査結果をHoopus.のウェブサイト上で公開し、求職者が企業・団体の取り組みを確認できる環境を提供します。

４. 求人情報のタグ

取り組みの内容に応じて、求人情報に「タグ」を付与し、企業・団体がどのようなインパクトを生み出すことを目指しているか、求職者にわかりやすく伝えます。

求職者・採用企業それぞれへの価値

求職者

「サステナビリティに誠実に取り組む組織」かどうかを、客観的で信頼できる情報をもとに判断し、キャリアを選択できます。



採用企業・団体

登録者の77%がサステナビリティ関連業務の実務経験者。熱意と専門性を持つ候補者に、取り組みや実績を透明性をもって届けることで、マッチ度の高い採用を支援します。

Hoopus.について

Hoopus.は、2021年に気候変動課題解決に特化した求人プラットフォームとしてスタート。現在は気候変動にとどまらず、人権・生物多様性を含む幅広いサステナビリティ課題に取り組む企業・団体と、課題解決に携わりたい求職者を繋ぐサービスへと進化しています。運営主体である鎌倉サステナビリティ研究所（KSI.）は、サステナビリティに関する企業調査・知見提供を行う非営利団体です。

サービス概要

よくある質問（FAQ）

Hoopus.ロゴマーク[表: https://prtimes.jp/data/corp/118034/table/3_1_aef47e438f3802e64f6a7150f1e48844.jpg?v=202605141051 ]

Q. Hoopus.（フーパス）とはどのような求人サービスですか？

A. 気候変動・人権・生物多様性などのサステナビリティ課題に取り組む企業・団体と、サステナビリティ分野でキャリアを築きたい求職者をつなぐ求人サービスです。非営利団体・鎌倉サステナビリティ研究所（KSI.）が運営しています。

Q. 鎌倉サステナビリティ研究所（KSI.）とはどのような団体ですか？

A. 鎌倉サステナビリティ研究所（KSI.）は、サステナビリティ課題に関する企業調査・知見提供、人財のエコシステムを通じて、持続可能な社会を支援する非営利団体です。気候変動・人権などの専門的な知見を持ち、企業調査の知見や活動を通じて広がるネットワークを活かしてHoopus.を運営しています。

Q. Hoopus.の「掲載方針」とは具体的に何をする仕組みですか？

A. 求人を掲載する企業・団体に対して、１.公開資料の調査、２.担当者へのヒアリング、３.評価結果の公表という3ステップで調査を行います。調査結果はHoopus.ウェブサイト上で公開され、求職者が企業の取り組みを閲覧・判断でき、企業・団体は取り組みの進捗や実績、その透明性を求職者にアピールできます。

Q. 人材を探しています。Hoopus.にはどんな人材が登録していますか？

A. Hoopus.は、登録者の77%がサステナビリティ関連業務の実務経験者であり、ESG推進・サプライチェーン管理・気候変動対策などの即戦力人材へのリーチが可能です。また、ビジネスレベル以上の英語力を持った人材も多く登録しています。

Q. グリーンジョブ・SDGs関連の求人を探すにはどうすればいいですか？

A. サステナビリティ特化型求人サイト「Hoopus.」をぜひご活用ください。Hoopus.では、気候変動・再生可能エネルギー・サーキュラーエコノミー・人権・生物多様性など、幅広いサステナビリティ領域の求人を掲載しています。無料のオンラインキャリア相談も利用できます。



Q. ESG・サステナビリティ転職に強い求人サービスは複数ありますが、Hoopus.はどう違いますか？

A. Hoopus.は、掲載企業・団体をすべて独自の「掲載方針」に基づいて調査しています。気候変動・人権・生物多様性などのサステナビリティ課題へのコミットメント・行動・実績を確認した上で掲載し、取り組みの内容に応じてタグをつけて求人情報を掲載しているため、「サステナビリティに誠実に取り組む組織」が見つけやすくなっています。

本件に関するお問い合わせ

鎌倉サステナビリティ研究所（KSI.）

担当：Hoopus.事務局

Email：info@hoop-us.org

https://prtimes.jp/a/?f=d118034-3-33f65a9ee69d674d340b2a5da73ea44c.pdf一般社団法人鎌倉サステナビリティ研究所（KSI.）

団体名：一般社団法人鎌倉サステナビリティ研究所

所在地：神奈川県鎌倉市

設立：2018年

代表者：青沼愛

活動内容：KSI. (Kamakura Sustainability Institute)は、2018年に鎌倉で設立された非営利団体です。地球・人・未来を考え、責任あるビジネスの発展に貢献するサステナビリティスペシャリストの育成を目指し、サステナビリティに関わる実務家がより知見を高めるべく、専門的なリサーチ、勉強会やウェビナー、ネットワーク支援を提供しています。 大きな変化を起こすには、一人一人の行動変容が何よりも大事と考え、実際の現場で活躍する方々に役立つコンテンツを届けています。

URL：https://www.kamakurasustainability.com/