【特定技能×外国人ドライバー】5/20（水）開催！特定技能制度を徹底解説！「第13回外国籍ドライバー導入向けオンラインセミナー」/外国人ドライバードットコム
ドライバー人材、外国人材に特化した派遣・紹介サービス事業を手掛ける株式会社アズスタッフ(https://www.azstaff.co.jp/)（本社：東京都新宿区）が運営する「外国人ドライバードットコム」(https://gaikokujin-driver.azstaff.co.jp/)は、2026年5月20日（水）16:00～17:00に、「第13回外国籍トラックドライバー導入向けオンラインセミナー」を開催することが決定しました。
今回の開催で外国人ドライバーセミナーは13回目を迎え、すでに150社以上が参加しています。
本セミナーでは現在話題になっている「特定技能ドライバ―」紹介の実績をもとに、制度の内容に加え、採用スケジュール、国籍比較、助成金、導入の注意点など特定技能制度に関する情報に加え、企業が抱える疑問点や課題について解説します。
同社では、自動車運送業分野での特定技能外国人の制度解禁とともに（2025年4月）、ネパール、インドネシア、ベトナムといった国で教育事業を進めており、現在100名近くの内定者の教育を進めています。さらには外国籍社員も就業しているため、母国語対応を含めた登録支援機関としての支援業務、サポートを行っています。
【セミナー内容】
・特定技能制度の背景とビザについて
・雇用する際の支援について
・国籍比較とその特徴
・日本語レベル公開
・採用スケジュール
・免許取得方法
・入国前教育
・他社比較
・ネパール現地視察ツアーについて
・料金、割引、助成金について
・Q&A
【セミナー概要】
■開催日：2026年5月20日（水）
■時間：16:00～17:00
■開催方法：オンライン（Teams）
■参加費：無料
■対象企業：運送会社
■主催者：株式会社アズスタッフ
■申し込み：https://forms.cloud.microsoft/r/dgVFeAY78F
【セミナーのポイント】
・他ではできない最速のスケジュール感での人材をご紹介！
・入門セミナーとは違い、実際の採用の流れ、動きを解説
・実際の候補者の映像や現地の映像も公開！
・助成金制度についても内容を解説
【おすすめ】
・特定技能制度について知ってみたい方
・今後外国籍ドライバーの受け入れを検討中の方
・制度や内容に疑問点や課題点をお持ちの方
・本格的に今後導入をしていきたい方
【本件に関する問い合わせ先】
担当：株式会社アズスタッフ 谷口愛斗
電話番号：050-8890-3418
メールアドレス：m-taniguchi@azstaff.co.jp
住所：大阪府大阪市北区曾根崎2丁目5-10 梅田パシフィックビル4階 405号
お申込みはこちら！ :
https://forms.cloud.microsoft/r/dgVFeAY78F
社 名：株式会社アズスタッフ
英語表記：Az staff Inc.
HP：https://azstaff.co.jp/(https://www.azstaff.co.jp/)
専用サイト：外国人ドライバードットコム(https://gaikokujin-driver.azstaff.co.jp/)
本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル2階
従業員数：323名
拠点数：36拠点
設 立：平成23年8月15日
資本金：2,600万円
代表取締役：小林 周一
事業内容：・人材派遣業・人材紹介業・採用代行サービス・人材サービス全般・特定技能外国人にかかる登録支援機関業務
許可：登録番号：25登-011529
【ネパール送り出し機関 会社概要】
会社名：Kizuna H.R. Solutions Pvt.Ltd
設立：2023年03月
代表者代表取締役：Bhandari Thaneshwar(バンダリ タネショル)
資本金：2,000万ルピー
事業セグメント：人材紹介
事業詳細：特定技能人材紹介サービス 技能実習生紹介事業 翻訳事業、通訳派遣事業 ネパール労働省手続きサービス
所在地：〒44600 3F Kizuna Bldg Basundhara Kathmandu Nepal
連絡先：TEL：977-9857042135（代表）
許可免許等：厚生労働省人材紹介免許認可番号：1612/79/80, JITCO加盟 , OTIT送り出し機関番号：NPL003240
企業理念
日本とネパールの架け橋となり、海外就労を希望するネパール人材に対して適切な教育とサポートを提供することで、持続的な国際人材交流の実現を目指している。
【インドネシア送り出し機関 会社概要】
会社名：LPK TOTAL BALI SEJAHTERA
設立：2024年6月4日
代表者代表取締役：FAUZAN AKBAR(ファウザン アクバー）
事業セグメント：人材紹介
事業詳細：日本向け労働者・人材送り出し支援 日本語教育・研修プログラム 海外（日本）での就業・研修プログラム企画 就労ビザ手続き支援
所在地：Jln. Bypass Ngurah Rai No. 125, Kedonganan, Kuta Selatan, Bali
連絡先：TEL：087861395767
許可免許等：P3MY
企業理念
日本での就労を希望するインドネシア人材に対して、日本語教育と就労支援を提供し、安心して海外で働ける環境づくりを目指している。