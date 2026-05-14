【特定技能×外国人ドライバー】5/20（水）開催！特定技能制度を徹底解説！「第13回外国籍ドライバー導入向けオンラインセミナー」/外国人ドライバードットコム

株式会社アズスタッフ

ドライバー人材、外国人材に特化した派遣・紹介サービス事業を手掛ける株式会社アズスタッフ(https://www.azstaff.co.jp/)（本社：東京都新宿区）が運営する「外国人ドライバードットコム」(https://gaikokujin-driver.azstaff.co.jp/)は、2026年5月20日（水）16:00～17:00に、「第13回外国籍トラックドライバー導入向けオンラインセミナー」を開催することが決定しました。

今回の開催で外国人ドライバーセミナーは13回目を迎え、すでに150社以上が参加しています。

本セミナーでは現在話題になっている「特定技能ドライバ―」紹介の実績をもとに、制度の内容に加え、採用スケジュール、国籍比較、助成金、導入の注意点など特定技能制度に関する情報に加え、企業が抱える疑問点や課題について解説します。

同社では、自動車運送業分野での特定技能外国人の制度解禁とともに（2025年4月）、ネパール、インドネシア、ベトナムといった国で教育事業を進めており、現在100名近くの内定者の教育を進めています。さらには外国籍社員も就業しているため、母国語対応を含めた登録支援機関としての支援業務、サポートを行っています。

【セミナー内容】

・特定技能制度の背景とビザについて

・雇用する際の支援について

・国籍比較とその特徴

・日本語レベル公開

・採用スケジュール

・免許取得方法

・入国前教育

・他社比較

・ネパール現地視察ツアーについて

・料金、割引、助成金について

・Q&A

【セミナー概要】

■開催日：2026年5月20日（水）

■時間：16:00～17:00

■開催方法：オンライン（Teams）

■参加費：無料

■対象企業：運送会社

■主催者：株式会社アズスタッフ

■申し込み：https://forms.cloud.microsoft/r/dgVFeAY78F

【セミナーのポイント】

・他ではできない最速のスケジュール感での人材をご紹介！

・入門セミナーとは違い、実際の採用の流れ、動きを解説

・実際の候補者の映像や現地の映像も公開！

・助成金制度についても内容を解説

【おすすめ】

・特定技能制度について知ってみたい方

・今後外国籍ドライバーの受け入れを検討中の方

・制度や内容に疑問点や課題点をお持ちの方

・本格的に今後導入をしていきたい方

【本件に関する問い合わせ先】

担当：株式会社アズスタッフ 谷口愛斗

電話番号：050-8890-3418

メールアドレス：m-taniguchi@azstaff.co.jp

住所：大阪府大阪市北区曾根崎2丁目5-10 梅田パシフィックビル4階 405号

お申込みはこちら！ :https://forms.cloud.microsoft/r/dgVFeAY78F

社 名：株式会社アズスタッフ

英語表記：Az staff Inc.

HP：https://azstaff.co.jp/(https://www.azstaff.co.jp/)

専用サイト：外国人ドライバードットコム(https://gaikokujin-driver.azstaff.co.jp/)

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル2階

従業員数：323名

拠点数：36拠点

設 立：平成23年8月15日

資本金：2,600万円

代表取締役：小林 周一

事業内容：・人材派遣業・人材紹介業・採用代行サービス・人材サービス全般・特定技能外国人にかかる登録支援機関業務

許可：登録番号：25登-011529

【ネパール送り出し機関 会社概要】

会社名：Kizuna H.R. Solutions Pvt.Ltd

設立：2023年03月

代表者代表取締役：Bhandari Thaneshwar(バンダリ タネショル)

資本金：2,000万ルピー

事業セグメント：人材紹介

事業詳細：特定技能人材紹介サービス 技能実習生紹介事業 翻訳事業、通訳派遣事業 ネパール労働省手続きサービス

所在地：〒44600 3F Kizuna Bldg Basundhara Kathmandu Nepal

連絡先：TEL：977-9857042135（代表）

許可免許等：厚生労働省人材紹介免許認可番号：1612/79/80, JITCO加盟 , OTIT送り出し機関番号：NPL003240

企業理念

日本とネパールの架け橋となり、海外就労を希望するネパール人材に対して適切な教育とサポートを提供することで、持続的な国際人材交流の実現を目指している。

【インドネシア送り出し機関 会社概要】

会社名：LPK TOTAL BALI SEJAHTERA

設立：2024年6月4日

代表者代表取締役：FAUZAN AKBAR(ファウザン アクバー）

事業セグメント：人材紹介

事業詳細：日本向け労働者・人材送り出し支援 日本語教育・研修プログラム 海外（日本）での就業・研修プログラム企画 就労ビザ手続き支援

所在地：Jln. Bypass Ngurah Rai No. 125, Kedonganan, Kuta Selatan, Bali

連絡先：TEL：087861395767

許可免許等：P3MY

企業理念

日本での就労を希望するインドネシア人材に対して、日本語教育と就労支援を提供し、安心して海外で働ける環境づくりを目指している。