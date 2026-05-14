特小無線ガイドシステムDJ-TX32・DJ-RX32発売のお知らせ

アルインコ株式会社

アルインコ株式会社（大阪本社：大阪府大阪市 東京本社：東京都中央区 代表取締役社長：小林 宣夫）ではこの度、ガイドシステム送信機DJ-TX32・受信端末DJ-RX32を発売いたしました。

リリース以来大好評をいただいております、特定小電力トランシーバーガイドシステムがリニューアル。

従来あったアンテナを内蔵させることで突起部がなくなり、さらなるコンパクト化に成功しました。

既存のDJ-TX31・DJ-RX31との通信も可能。充電器・バッテリーも引き続き使用でき、増設にも最適です。

製品の特長

- チャンネル、グループ番号は音声ガイダンスに従って設定。- 使用中のトランシーバーのチャンネルとグループ番号を自動検知で設定するACSH機能を新たに搭載。受信端末（モニタ専用）DJ-RX32はストレートコードイヤホンEME-50とネックストラップが付属します。

【ご注意】

送信機（ガイド専用）DJ-TX32はご使用に際して必ずイヤホンマイク等のアクセサリーが必要です。

用途に合ったものを選んでお求めいただけるようにすべて別売としております。

詳細は製品情報ページをご覧ください。

価格

DJ-TX32：オープン価格

DJ-RX32：オープン価格

製品情報

alinco-denshi.com/item/dj-tx32-rx32/