アメリカ発・急拡大リーグ「MiLP」日本初上陸ピックルボールジャパンが独占ライセンス取得、全国リーグ始動へ

ピックルボール日本連盟MiLP JAPANロゴ

一般財団法人ピックルボール日本連盟

（Pickleball Japan／以下PJ）は、アメリカ発のアマチュアリーグ

「Minor League Pickleball（MiLP）」

の日本国内における独占ライセンス契約を締結し、2026年より日本全国での展開を開始することをお知らせいたします。

■“誰でも参加できる”新しいリーグ

MiLPは、これまで個人戦が中心だったピックルボールに、チーム戦という新たな魅力を加えたリーグ形式です。

最大の特徴は、 年齢・性別・レベルを問わず 初心者から経験者まで 誰でもチームの一員として参加できるという圧倒的な参加のしやすさにあります。

ピックルボールは、トップレベルの競技も生まれつつある一方で、本質的には「誰もが参加できるスポーツ」として世界中で急速に広がりを見せています。

Minor League Pickleball（MiLP）

■アメリカで急拡大、年間1,500試合以上

MiLPはアメリカで誕生し、現在では年間1,500試合以上が開催されるまでに成長しています。

プロリーグであるMajor League Pickleball（MLP）と連動しながら、MiLPはその登竜門としても位置づけられており、アマチュアからプロへとつながる新しい競技の流れが生まれています。

■2026年、世界20カ国で同時展開

MiLPは2026年よりグローバル展開を開始し、日本はその対象となる20カ国の一つとして展開が始まります。

PJは日本における公式パートナーとして、国内でのリーグ普及と競技基盤の構築を推進してまいります。

■日本全国でリーグ始動へ

本プロジェクトでは、全国のピックルボールコミュニティ（企業、サークル、クラブ、テニス施設、自治体等）から参加クラブを募集します。

選出されたクラブは、「MiLPデジタルクラブ」として登録され、 リーグ運営キットの提供 世界共通ルール・試合フォーマットの共有 公式リーグとしての認定を受けながら、各地域で大会を開催することが可能になります。

デジタルクラブになることで、アメリカと同じ世界基準のMiLP大会を日本国内で開催することができ、各大会最低8チームから公式リーグ開催が可能となります。

■結果は世界基準へ

すべての試合結果は、国際レーティングシステム「DUPR」に反映され、プレーヤーの成績が世界共通基準で記録されます。

■ポイントランキングと“ドリームチケット”

MiLP Japanでは、年間を通じて各大会結果に応じたポイントが付与されます。

2026年9月末時点で、各カテゴリーにおいて最もポイントの高い個人プレーヤーには、2026年10月に有明テニスの森で開催予定の「Pickleball Japan League（PJL）バーガーキングカップ」への“ドリームチケット”が付与されます。

選出プレーヤーは、自ら好きなメンバーでチームを編成してPJLへ出場することが可能となり、チーム全体の参加費は無料となります。さらに、2027年1月末時点のランキング上位プレーヤーには、アメリカで開催されるMiLPナショナル大会への“ドリームチケット”が付与されます。

■参加クラブ募集開始

現在、MiLP Japanへの参加クラブを募集しています。ピックルボールを愛する方であれば、レベルや年齢に関わらず、誰でもこのリーグに関わることが可能です。

「自分たちのサークル、クラブで大会を開催したい」

「地域でリーグを立ち上げたい」

そんな皆さまのご参加をお待ちしております。

▶ お問い合わせフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHsKfmJ7iTvKvorPLr1L7uOupIUq1EB0I-40TeqiKmOUDDCw/viewform?usp=publish-editor

■協賛企業募集

本リーグの日本ローンチを記念し、協賛企業を募集いたします。

ピックルボールは、「健康促進 新しいコミュニティ形成」「世代を超えた交流」といった価値を生み出すスポーツとして、世界中で急成長している注目スポーツです。

本プロジェクトにご共感いただける企業様からのご連絡をお待ちしております。

▶ 協賛お問い合わせ

contact@japanpickleball.org

■Pickleball Japan（PJ）についてPickleball Japan

一般財団法人ピックルボール日本連盟（PJ）は、日本におけるピックルボールの統括団体として、競技の普及 大会運営 国際連携 競技基盤の整備 を推進しています。

団体名：一般財団法人ピックルボール日本連盟

本部：東京都渋谷区広尾4-1-15

事務局：

東京オフィス：東京都台東区浅草橋3-27-14

大阪オフィス：大阪府大阪市中央区伏見町3-6-3 三菱UFJ信託銀行大阪ビルMUIC Kansai

【公式サイト】 https://unified.japanpickleball.org

【Instagram】 https://www.instagram.com/pickleballjapanfederation/

【Facebook】 https://www.facebook.com/pickleballjapan

【X】 https://x.com/pjf_official

■お問い合わせ先

一般財団法人ピックルボール日本連盟（PJ）

Email：contact@japanpickleball.org