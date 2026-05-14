看護DXアワード、ピッチ大会登壇企業が決定！医療の未来を創るオンライン大会の一般観覧＆投票チケット販売開始

一般社団法人日本男性看護師會

一般社団法人日本男性看護師會（東京都新宿区・代表理事：坪田康佑、以下「本会」）は、医療・看護業界の課題解決を目指す画期的なソリューションを募る「看護DXアワード」において、厳正なる書類審査を突破し、「オンラインピッチ大会」へと勝ち上がった企業を決定いたしました。

これに伴い、当日の熱戦を見届け、審査に参加できる一般視聴者（投票権付き）の募集をPeatixにて開始いたしました。

▼オンラインピッチ観覧・投票チケットのお申し込みはこちら（Peatix）

https://nursedx.peatix.com/

【ここが必見！こんな方に強くおすすめします】

～「最新の看護DX、今何が起きているのか？」が、ここで一挙に知れる！～

本大会は、単なる審査会ではありません。今まさに医療現場に導入されようとしている最新のソリューションや、未来のスタンダードになるかもしれないアイデアが集結する「最先端の医療DX見本市」でもあります。

- 「最新の看護DXトレンド」をいち早くキャッチアップしたい方- 医療現場の働き方改革、人手不足解消の具体的なヒントを探している方- テクノロジーを活用した新しい看護の形、医療の未来に興味がある方- 医療・ヘルステック領域のスタートアップ、新規事業担当者の方- 熱い志を持った登壇企業を応援し、一緒に医療の未来を創りたい方

厳正なる書類審査を突破したイノベーターたちが集結！

「看護DXアワード」には、医療現場の課題に真摯に向き合う多数の企業様からご応募をいただきました。

その中から、新規性、実現可能性、そして看護現場へのインパクトという厳しい基準で選ばれたソリューションが、オンラインピッチの舞台に立ちます。本ピッチは各セクションに分かれ、次世代の医療を担う企業同士が熱いプレゼンテーションで競い合います。

あなたの1票が、医療の未来を変える！

当日のオンラインピッチの様子は一般公開され、多くの皆様にご視聴いただけます。さらに本大会では、専門の審査員だけでなく、現場のリアルな声や社会の期待を反映させるため、視聴者の皆様による「一般投票」を実施いたします。

※公平な審査および不正防止の観点より、一般視聴者（投票権あり）のチケットは「500円（税込）」の有料設定とさせていただいております。

看護DXアワード オンラインピッチ 開催概要

白熱のピッチは、1社あたり【合計8分間】の短期決戦です。研ぎ澄まされた6分間のプレゼンテーションと、審査員からの鋭い質問が飛ぶ2分間の質疑応答。一瞬たりとも見逃せない緊張感の中で、未来の看護DXを牽引するソリューションが提示されます。

開催形式： オンライン配信

ピッチ構成（1社あたり）： 合計8分（発表：6分 ／ 質疑応答：2分） ※当日の状況により、進行が前後する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

参加費（投票権付き視聴チケット）： 500円

お申し込みURL： https://nursedx.peatix.com/

最先端のテクノロジーと熱い志が交差する瞬間を、ぜひリアルタイムでご体感ください。当会一同、皆様のご参加とご投票を心よりお待ち申し上げております。

書類選考突破10社

ボイット株式会社

株式会社ワイズマン

株式会社CareShift

株式会社SIND

Notta株式会社

Contrea株式会社

株式会社 Tomopiia

株式会社ナースX

株式会社クラシテク

株式会社カナミックネットワーク

■ 一般社団法人日本男性看護師會について（新規会員募集中）

2014年9月設立。Nursing for Nursesをモットーに看護職全体の課題解決を通し、患者を含む医療環境整備を目的に活動する団体。看護DXアワード主催・カスタマーハラスメント対策・産業看護支援・訪問看護支援など多領域で活動を展開。各都道府県看護協会・学会での年間50本以上の講演など、看護師を取り巻く環境改善に幅広く取り組む。女性看護師も含め、医療に関わるすべての人に開かれた団体。

現在、性別を問わず、共に医療現場をアップデートしていく仲間を随時募集しております。各種セミナーや交流会など、看護師に役立つコンテンツをご用意しています。

▼ 詳細・ご入会はこちらhttps://gkb.jp/s/jmns/application(https://gkb.jp/s/jmns/application)

■ 「看護職賠償責任保険」のご案内

「看護職賠償責任保険」にご加入いただけます。

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万が一のトラブルからご自身の身とキャリアを守るために、ぜひご活用ください。

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