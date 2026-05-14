猛暑のイベント需要に対応「ノベルティ夏の陣2026！イベント応援5%OFFキャンペーン」を開始｜販促花子

チャンスメーカー株式会社

チャンスメーカー株式会社（https://www.ch-mk.jp/）（代表取締役CEO：平林 満、本社：福井県坂井市）が運営するノベルティ専門サイト「販促花子ノベルティ（https://hi-ad.jp/）」は、夏のイベント・展示会需要の本格化に対応し、夏ノベルティを特別価格で提供する「ノベルティ夏の陣2026！イベント応援5%OFFキャンペーン(https://hi-ad.jp/user_data/item/summer-campaign)」を開始いたしました。

販促花子ノベルティが「ノベルティ夏の陣2026！イベント応援5%OFFキャンペーン」を実施。

本キャンペーンでは、夏祭り・屋外フェス・展示会・自治体イベント・スポーツイベントなど、あらゆる夏のシーンで活躍する人気ノベルティを期間限定で5%OFFにて提供し、企業・団体の販促活動を支援します。

期間中はキャンペーンクーポンを何度でもご利用いただけるため、 複数のイベント・展示会向けノベルティの発注にも柔軟に対応します。

キャンペーン概要

背景

- キャンペーン名：ノベルティ夏の陣2026！イベント応援5%OFFキャンペーン- セール会場URL：https://hi-ad.jp/user_data/item/summer-campaign- 内容：対象商品5%OFF（40種類以上）- 期間：2026年5月14日（木）～6月30日（火）- 利用条件：期間中は何度でも利用可能- 適用方法：対象商品を注文時に、キャンペーンページに記載がある専用のキャンペーンクーポンを入力することで割引が適用されます

近年、日本の夏は記録的な猛暑が常態化し、屋外イベント・展示会の運営において、来場者の暑さ対策・熱中症対策が主催者の重要課題となっています。

夏祭り、スポーツ応援、屋外フェス、自治体イベント、展示会など、多くのイベントが集中する夏のシーズンにおいて、来場者の快適性を支えるノベルティの選定は、イベントの満足度を大きく左右する要素のひとつです。

本キャンペーンは、こうしたニーズに応え、コストを抑えながら来場者の心に残る販促活動を実現することを目的としています。

対象商品の特徴

キャンペーンの対象商品は、うちわ・扇子・ハンディファンの定番ノベルティをはじめ、近年需要が高まる瞬間冷却パックなどのひんやりグッズ、熱中症対策セット、UV対策アイテム、運営スタッフ向け備品まで、夏のあらゆる用途に対応した幅広いラインナップを取りそろえています。

短納期対応の商品や、販促花子オリジナルのPB商品も多数取り扱っており、急な発注ニーズやノベルティで他社との差別化を図りたい企業にも対応可能です。

主なキャンペーン対象商品カテゴリ

今後の展開

- うちわ・扇子・ハンディファン- ひんやりグッズ（瞬間冷却パック、冷感タオル、クールリストバンドなど）- タオル・ウェットティッシュ・ボディシート- 日傘・UV対策（遮光折りたたみ傘、日焼け止め、UVカットアームカバーなど）- 水分・塩分補給（塩分タブレット、天然水ボトル、熱中症対策セットなど）- スタッフ・運営用品（ドライTシャツ、ポロシャツ、キャップ、ハッピなど）

販促花子では今後も、季節ごとのイベント需要や社会的ニーズに対応したノベルティ提案を強化し、企業・団体の販促活動をより効果的に支援するサービスの拡充を進めてまいります。

なお、関連企画として常設の「夏のノベルティ特集」もご用意しており、キャンペーン期間外でも夏向けノベルティの選定をいただけます。

【関連リンク】

【販促花子について】

- ノベルティ夏の陣2026！イベント応援5%OFFキャンペーン(https://hi-ad.jp/user_data/item/summer-campaign) ： http(https://hi-ad.jp/user_data/item/summer-campaign)s://hi-ad.jp/user_data/item/summer-campaign(https://hi-ad.jp/user_data/item/summer-campaign%E5%A4%8F%E3%81%AE%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E7%89%B9%E9%9B%86)- 夏のノベルティ特集 (https://hi-ad.jp/user_data/item/summer-item_sp)： http(https://hi-ad.jp/user_data/item/summer-item_sp)s://hi-ad.jp/user_data/item/summer-item_sp(https://hi-ad.jp/user_data/item/summer-item_sp%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%AB%E3%81%86%E3%81%A1%E3%82%8F%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA)- オリジナルうちわカテゴリ(https://hi-ad.jp/category/425) ： http(https://hi-ad.jp/category/425)s://hi-ad.jp/category/425(https://hi-ad.jp/category/425%E6%89%87%E5%AD%90%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%86%E3%82%B4%E3%83%AA)- 扇子ノベルティカテゴリ(https://hi-ad.jp/category/531) ： http(https://hi-ad.jp/category/531)s://hi-ad.jp/category/531(https://hi-ad.jp/category/531%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E3%81%84%E3%81%84%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E7%89%B9%E9%9B%86)- センスのいいノベルティ特集(https://hi-ad.jp/user_data/item/good-sense) ： http(https://hi-ad.jp/user_data/item/good-sense)s://hi-ad.jp/user_data/item/good-sense(https://hi-ad.jp/user_data/item/good-sense%E3%82%82%E3%82%89%E3%81%A3%E3%81%A6%E5%AC%89%E3%81%97%E3%81%84%E3%83%8E%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E7%89%B9%E9%9B%86)- もらって嬉しいノベルティ特集 (https://hi-ad.jp/user_data/item/be-pleased)： https://hi-ad.jp/user_data/item/be-pleasedノベルティ・販促品・記念品・オリジナルグッズの名入れ/ロゴ入れ印刷・制作を行う販促花子ノベルティ

販促花子は、企業・団体向けにノベルティ・販促品・記念品・オリジナルグッズの制作・販売を行うノベルティ専門サイトです。

ボールペンやふせん、クリアファイル、エコバッグなどの定番アイテムをはじめ、用途や予算に応じた多彩な商品を取りそろえ、名入れ・ロゴ入れやオリジナルグッズ制作に対応しています。

販促花子は、展示会・キャンペーン・新年度のご挨拶など、累計50万社以上のビジネスシーンにおける販促活動を、ノベルティの提供を通じて20年間にわたり支援してきました。

【会社概要】

セールスプロモーション支援サービスを展開するチャンスメーカー株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58303/table/28_1_1611587eab405679617011e451dbaeb1.jpg?v=202605141051 ]

チャンスメーカー株式会社

広報室 佐々木 恵理子

TEL：0776-67-2077

E-mail：pr@ch-mk.jp