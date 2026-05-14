「スカイピークLX」追加コンテンツ 登録講習機関・登録更新講習機関向けの新プログラムを提供開始

株式会社スカイピーク

産業ドローンの人材育成と新規事業を手がける株式会社スカイピーク（本社 : 東京都渋谷区、代表取締役 : 高野耀、以下「スカイピーク」）と、国家資格講習の100%デジタル化を目指す株式会社Gakken LX（本社 : 東京都品川区、代表取締役：岩藤匡史、以下「Gakken LX」）が提供するドローンeラーニングシステム【スカイピークLX powered by Gakken】（以下「スカイピークLX」）に新規コンテンツの追加をお知らせいたします。

登録講習機関向けに「技能証明書返納証明書交付者講習」、登録更新講習機関向けに「停止処分者用講習」のeラーニング教材提供を2026年5月1日より開始しました。お問い合わせ、お申し込みは以下URLより承ります。【https://x.gd/PFlx8(https://x.gd/PFlx8)】

■提供背景／失効者・停止処分者への対応と各機関の運営支援

国家資格の更新講習のはじまりと合わせて、有効期限切れの失効者や停止処分をうけた方に向けた講習が各機関（登録講習機関および更新講習機関）で始まっており、通常の更新講習とは異なる講習が法令で定められています。

受講生のニーズや講習の種類が多様化する中で、資格の有効期限切れによる失効者や、違反等による効力停止者が発生するケースへの対応についても今後増加することも見込まれており、重い負担となっています。

スカイピークLXではこれらの講習にも対応した専用コンテンツをeラーニングとして提供をすることで、複雑化する講習ニーズについてもサポートを行い、登録講習機関および登録更新機関の業務負担の軽減を目指し、本コンテンツを追加する運びに至りました。

■新規コンテンツ１.／技能証明書返納証明書交付者講習

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/58867/table/35_1_63b405982da8696075e2f140fdee582f.jpg?v=202605141051 ]

期限切れにより国家資格を取り直す必要がある方向けの講習です。通常の更新講習の内容に加えて、無人航空機の操縦者の役割と責任、特定飛行等の制度についてを受講します。なお、本講義と合わせて実地および修了審査が必要となります。

■新規コンテンツ２.／停止処分者用更新講習

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/58867/table/35_2_b71100928903821e96f1405787c75fcb.jpg?v=202605141051 ]

違反等を起こした方に対する再教育向けの講習です。通常の更新講習の内容に加えて、技能証明の効力の停止をうけたものに関する追加カリキュラムを受講します。なお、本講義と合わせて実地講習の実施が必要となります。

<注意事項>

技能証明書返納証明書交付者講習の新規開始においては、登録更新講習機関ではなく、登録講習機関としての時間割変更手続きが必要となりますので、ご注意ください。不明点等ございましたら、詳細はお問い合わせください。

■お問い合わせはこちら

eラーニング導入検討やお問い合わせはこちらまで。

（サービスの詳細説明、システムデモ利用（2週間）、お見積りetc,）

お申し込み、ご相談はこちら :https://x.gd/PFlx8（TEL：03-6682-1969 / Mail info@skypeak.jp）

■スカイピークのコメント

当社は、「スカイピークLX」の継続的なコンテンツ拡充を通じて、無人航空機操縦士の安全意識の向上と確かな運航技能の定着を支援してまいります。今後も関連法令やガイドラインに準拠した最新かつ実践的な講習プログラムの提供や幅広い研修サービスの提供を通じて、各社の円滑な運用を支えるとともに、ドローン産業の健全な発展と安全な空の利活用の推進に貢献して参ります。

＜会社概要＞

社名：株式会社スカイピーク

設立：2017年5月19日

代表取締役：高野 耀

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア41F

事業内容：産業用ドローンの教育・人材育成事業／導入支援・運用代行事業／コンサルティング事業

WEBサイト：https://japandronelicense.com/

会社紹介動画：https://youtu.be/xRxoyGsqv8Q

【本件に関するお問合せ先】

株式会社スカイピーク 広報担当 E-MAIL：info@skypeak.jp