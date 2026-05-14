全国8,174店舗が参加！熱中症対策にドラッグストアーでひと涼み！「楽しもう暑い夏！ひと涼みキャンぺーン」が5/14(木)からスタート

一般社団法人ジャパンデザインひと涼みキャンペーンバナー

熱中症予防声かけプロジェクト事務局（一般社団法人ジャパンデザイン：所在地：東京都渋谷区、事務局長/社会起業家：山下太郎）は、全国8,174店舗の連携ドラッグストアーや暑さ対策商品を展開している各応援企業と連携し、2026年5月14日（木）～8月31日（金）までの期間、「楽しもう暑い夏！ひと涼みキャンペーン2026」を実施いたします。本キャンペーンを通じて、地域のひと涼みスポットであるドラッグストアーと連携し、「ひと涼み」しながら「暑さ対策商品を購入」してもらう事で、予防から対策までの一貫した熱中症予防のリアル啓発を連携協力店舗である全国のドラッグストアーにて推進します。

【楽しもう暑い夏！ひと涼みキャンペーン2026 詳細サイトURL】

https://hitosuzumi.jp/campaign/2026(https://hitosuzumi.jp/campaign/2026)

参加ドラッグストアー一覧画像

今年で2年目となる本キャンペーンは、熱中症予防声かけプロジェクトが主催となり実施する社会課題解決型の参加型キャンペーンになります。今年も長く暑くなる事が予想されているこの夏に、地域の健康ステーションとしての役割を果たしている参加ドラッグストアー各社や参加応援企業各社と連携する事で、全国多数の地域で一斉に、暑さから身を守る「ひと涼み」を啓発します。また同時に、ひと涼みしているドラッグストアーの売り場にて「暑さ対策商品の啓発」も実施する事で、熱中症予防から対策までの一貫した暑さ対策啓発を本キャンペーンを通じて推進いたします。

キャンペーン景品について

キャンペーンの内容は、本キャンペーン応援企業の対象商品を500円か1,000円ご購入したレシートをキャンペーンサイトから応募頂くと、抽選で200名に「栄養を取れるお肉や身体を冷やすアイスクリーム更には休息をとれる温泉宿泊券」や「好きな暑さ対策商品購入に使えるえらべるPay5,000円分」などが当たるキャンペーン内容になっております。更には参加応援企業から提供された暑さ対策商品の詰め合わせセットが抽選で200名に当たるWチャンスも実施しております。是非お近くの参加ドラッグストアーに起こし頂き、ひと涼みしながらキャンペーンに参加して頂ければと思います。

WBGTや予防、対策、対処方法啓発

また、本キャンペーンサイト内では、「環境省から提供されるWBGT（暑さ指数）情報」や「熱中症の予防・対策・対処方法」なども告知する事で、本キャンペーンを通じて、熱中症予防の啓発を推進して参ります。今後は本キャンペーン実施店舗において、自治体と連携した熱中症予防啓発イベントなども予定しております。さらには、本キャンペーンサイト内にて、プロジェクト賛同会員自治体のクーリングシェルターや涼みと所などを検索できるバナーも掲載させて頂きます（6月中旬オープン予定）。これからも、長く暑い夏を官民連携の力で「楽しい夏」になるように、熱中症予防声かけプロジェクトは様々な啓発企画を推進して参ります。

■熱中症予防声かけプロジェクトとは

熱中症予防声かけプロジェクトは、全国の地方自治体や官公庁、企業、民間団体が官民一体で取り組む、熱中症予防を目的としたプロジェクトです。2011年に発足し、今年で16年目となりました。

みんなで声かけをすれば、熱中症は防げます。わたしたちは、「声をかける」というコミュニケーションの力で熱中症による死亡者をゼロにすることを目指しています。プロジェクトは、医師や大学教授などの有識者による実行委員会を中心に、賛同会員の皆様とともに官民一体での啓発活動を全国的に展開しています。

【プロジェクト公式WEBサイト】 https://www.hitosuzumi.jp(https://www.hitosuzumi.jp)

【環境省後援：熱中症対策アドバイザー養成講座サイト】 https://hitosuzumi.jp/aboutadviser(https://hitosuzumi.jp/aboutadviser)