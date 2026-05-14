LINEマーケティングツール『Lステップ』、ハイパーオートメーションツール『Yoom』と連携開始

株式会社Maneql

株式会社Maneql(マネクル)(本社：大阪府堺市／代表取締役社長：田窪 洋士)は、LINEマーケティングツール『Lステップ』において、Yoom株式会社が提供する業務自動化プラットフォーム『Yoom（ユーム）』との連携を開始したことをお知らせいたします。

『Lステップ』は、ノーコードAPI連携プラットフォーム『Yoom（ユーム）』と公式連携を開始しました。

本連携により、Googleフォームなどで受け付けた申込情報をもとにLステップの友だち情報・タグ等を自動更新したり、トーク履歴やタグ一覧を取得して、スプレッドシートやチャットツールへ自動集計することが可能です。

ノーコードで設定可能なため、社内にエンジニアがいない場合や、開発リソースをかけずにLステップのAPI連携を始めたい場合でも、画面操作だけで外部サービスとのデータ同期や業務自動化を実現できます。

さらに、『Yoom』は日本製のツールとなっており、UIやサポートがすべて日本語で統一されています。日本企業の業務フローに合わせた設計になっているため、馴染みやすいのも特徴です。

ノーコードでLステップのAPI連携を素早く始めたい方は、ぜひYoom公式ページをご覧ください。

Yoomサービスサイト：https://lp.yoom.fun/

※Yoomのご利用にはYoom側での契約が別途必要です。

Yoomを通じて連携できる外部システム例：

・Googleスプレッドシート

・CRM：Salesforce、HubSpotなど

・ECシステム：Shopifyなど

・AIサービス：ChatGPT、Google Gemini、Claude、NanoBananaなど

連携内容の詳細はこちら： https://lp.yoom.fun/apps/lstep

■Lステップ × Yoomの活用例

- スプレッドシートに情報が追加されたら、Lステップのタグを自動作成- 外部フォーム送信をトリガーに、Lステップの友だち情報を更新- ECサイトで購入が発生したら、Lステップでフォローメッセージを自動配信- Lステップで受信したメッセージをChatGPTに転送し、AIが生成した回答を送信

このように、外部データを起点にLステップの運用を自動化することで、手作業の削減とタイムリーな顧客対応を実現できます。

■Yoom株式会社について

会社名 ：Yoom株式会社

所在地 ：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1-11F WeWork KANDA SQUARE

代表者 ：代表取締役 波戸崎 駿

事業内容：ハイパーオートメーションツール「Yoom」の開発と運営

URL ：https://yoom.co.jp/

■Lステップについて

「Lステップ」はLINEのビジネス用アカウントであるLINE公式アカウントを機能拡張するマーケティングツールです。ステップ配信、セグメント配信、回答フォーム、友だち情報の管理といった、個人事業主や中小企業、店舗ビジネスの集客・マーケティングを支援する機能を提供します。

【Lステップ詳細サイト】

https://linestep.jp/lp/01/

【LステップPlus+詳細サイト】

https://linestep.jp/lp/lstep-plus/

■株式会社Maneqlについて

株式会社Maneql（マネクル）は、「カスタマーサクセスを全ての人へ」をビジョンに掲げ、LINEを活用したマーケティングツールの開発と提供を行い、企業の成長を支援しています。代表的な製品にはLINE公式アカウントに特化したマーケティングツール「Lステップ」があり、中小企業や個人事業主のマーケティング活動をサポートしています。今後も、ユーザーの声をリアルタイムに反映し、顧客の成功体験にフォーカスした製品開発を行ってまいります。

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■会社概要

会社名 ： 株式会社Maneql

所在地 ： 〒591-8023 大阪府堺市北区中百舌鳥町5丁764-2 中百舌鳥ビル3F

代表者 ： 代表取締役社長 田窪 洋士

事業内容：

・LINE公式アカウント拡張ツール「Lステップ」を開発・販売

URL ： https://maneql.co.jp/