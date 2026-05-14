「She is Legend」のワンマンライブグッズを企画・製作 | “Watching The Perfect Star”の世界観を表現【株式会社トランス】

株式会社トランスダイカットステッカー3種セット

オリジナルグッズの商品企画・製造、企業のセールスプロモーション支援を行っている株式会社トランス（本社：東京都渋谷区、代表：猪口 祐紀子）は、株式会社WFSおよび株式会社ビジュアルアーツが手掛けるドラマチックRPG『ヘブンバーンズレッド』から誕生した、XAIと鈴木このみによるラウドロックユニット「She is Legend」のワンマンライブ“Watching The Perfect Star”の販売グッズの企画・製作を担当いたしました。

■ ライブの世界観を反映したグッズ展開

本実績の詳細を見る :https://www.trans.co.jp/works/odm/she_is_legend/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=she_is_legendトレーディングアクリルキーホルダー（全6種）オリジナルマフラータオル、アクリルスタンド

本ライブのタイトル“Watching The Perfect Star”に着想を得て、天体観測をテーマにした世界観をグッズとして表現。ライブのキービジュアルやロゴを活用し、統一感のあるデザインで展開しました。

- ライブの世界観を反映した統一デザイン- Tシャツ／マフラータオル／ペンライトなどの定番ライブアイテム- アクリルキーホルダー／アクリルスタンド／ステッカーなど日常でも楽しめるグッズ

ライブ会場での体験だけでなく、日常使いしやすいデザインを取り入れることで、ライブ体験の広がりを意識した商品設計としています。

■ 企画・製作におけるポイント

オリジナルグッズ製作について相談する :https://www.trans.co.jp/contact/ask/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=she_is_legend

本プロジェクトでは、ライブタイトルに込められた世界観を起点に、会場での体験とその後の日常使いまでを見据えた商品設計を行いました。

また、多様な商材に対応できる強みを活かし、グッズ展開の幅を広げることで、ファンにとってより魅力的な体験につながる商品設計を実現しています。

当社では今後も、IPコンテンツやライブイベントの世界観を活かしたグッズ開発を通じて、ファン体験のさらなる拡張に寄与してまいります。

【ご依頼企業情報】

株式会社WFS

スマートフォン用ゲームアプリの開発・運営

株式会社ビジュアルアーツ

各種ゲームコンテンツの制作・販売、これらを原作としたアニメーション制作および出資、音楽CDの販売・配信、イベントコンサートの主催など

■ 企業情報

推しビジネス研究所（仮）

推し活市場やファンカルチャーを研究し、新しいグッズ企画を提案する「推しビジネス研究所（仮）」を展開しています。ファン心理をとらえたオリジナル推し活グッズの企画・開発・提案をはじめ、推し活市場のトレンドやグッズ製作のヒントなどの情報発信も行っています。

URL：https://www.trans.co.jp/oshiken/

会社概要

株式会社トランスは、オリジナルグッズの商品企画・製造、企業のセールスプロモーション支援を主力事業としています。私たちは、ただ“モノ”をつくる会社ではありません。『ファン視点・プロ企画』をタグラインとして掲げ、ブランドや作品、そのファンの期待を超えるグッズと体験価値を企画し、つくる会社です。モノづくりを通じて企業とファンをつなぎ、まだ名前のない“欲しい”をカタチにします。

会社名：株式会社トランス

株式会社トランザクション（証券コード：7818）連結子会社

代表者：代表取締役社長 猪口 祐紀子

本社：東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号 渋谷新南口ビル９階

URL：https://www.trans.co.jp/