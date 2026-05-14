【小野建株式会社】ライジングゼファーフクオカ2025-26シーズン最終戦の個人表彰プレゼンターに当社代表取締役社長小野剛が登場

ジャスティン・バーレル選手に記念品を贈呈

小野建株式会社

4月26日に北九州メッセで実施されたライジングゼファーフクオカの最終戦（対ベルテックス静岡）は6,799名が来場し、85-50と見事勝利で締めくくりました。試合終了後に開かれたセレモニーでは、当社代表取締役社長小野剛がプレゼンターとしてコートに上がり、個人通算9,000得点を記録されたジャスティン・バーレル選手に記念品を贈呈いたしました。

代表取締役社長小野剛のコメント

贈呈式の様子１.（左ジャスティン・バーレル選手、右当社代表取締役社長小野剛）贈呈式の様子２.

今回、個人表彰プレゼンターとして最終戦にお声かけいただき大変光栄です。2025-26シーズンを勝利で締めくくるとともに、目標とされていた平均入場者数4,000人を達成されたことをうれしく思います。ライジングゼファーフクオカさまは2029-30シーズンでの「Bプレミア」への参入に向けてさまざまな取り組みを推進されています。挑戦を続けるライジングゼファーフクオカを今後も応援していきます。

スポンサー活動で地域に貢献

当社は社会インフラ整備や建設需要に対して、鉄鋼流通・建設事業を通じて地域経済の発展に寄与してまいりました。加えて地域に根付いたスポーツチームへのスポンサー活動やアカデミーチームへの協賛を通じて地域活性に貢献しています。「クニづくり・マチづくり・モノづくりに貢献する」を存在意義に掲げ、今後も社会貢献活動を継続してまいります。

当社概要

会社名：小野建株式会社

所在地：〒803-8558 福岡県北九州市小倉北区西港町12-1

設 立：1949年8月

営業拠点一覧

本支店：小倉、福岡、大分、熊本、広島、長崎、大阪、東京、仙台

営業所：南福岡、佐賀、山口、宮崎、鹿児島、佐世保、福山、岡山、名古屋、岐阜、美濃、三重、北陸、京都、奈良、滋賀、南大阪、北摂、姫路、神戸、四国、新居浜、丸亀、八戸

ＴＥＬ：093-561-0036

Ｈ Ｐ：https://www.onoken.co.jp/jp/