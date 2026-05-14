5月28日（木）【採用基準の“思い込み”を見直す】即戦力人材を見抜く採用視点アップデートセミナー開催

パーソルテンプスタッフ株式会社

パーソルテンプスタッフ株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 木村 和成、以下パーソルテンプスタッフ）が運営する「FlexibleCAREER」は、株式会社ノヴィータ（本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 三好 怜子）が運営する「CAREER MARK」と、採用に課題を感じる人事担当者向けセミナーを2026年5月28日（木）に共催します。

人手不足が続く中、採用基準や評価が応募者の幅を無意識に狭めているケースが増えています。

本セミナーでは、採用現場の評価のズレを可視化し、「会ってみる」を増やすための具体的な視点を解説します。

■開催背景

慢性的な人手不足が続く中、多くの企業が「採用できない」という課題に直面しています。

しかし、その一方で、本来であれば活躍できるはずの人材が「履歴書の見え方」や「従来の評価基準」によって、無意識のうちに選考対象から外されているケースも少なくありません。

本セミナーでは、そうした“見逃されている即戦力人材”に焦点を当て、採用における評価のズレを可視化し、採用判断をアップデートするための具体的な視点を紹介します。

なお、全登壇者がキャリアコンサルタント資格を保有しており、現場知見に基づいた実践的な内容をお届けします。

▼セミナーの目的

「“見え方”に左右され、採用対象外になっている即戦力人材を、正しく評価する視点を届ける」

▼こんな方におすすめ

・母集団形成に課題を感じている人事・採用担当者

・有効応募が少なく、選考が進まない企業様

・内定辞退や早期離職に悩んでいる方

・採用基準や要件定義を見直したい方

■セミナー概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/71141/table/472_1_e868df72e66d481fc2565bc1d430e5a9.jpg?v=202605141051 ]

【申し込みURL】

https://group.tempstaff.co.jp/wcform/pub/daiba1-ex/276510056011a24f

【本セミナーのお問い合わせ先】

パーソルテンプスタッフ株式会社 FlexibleCAREER事務局

MAIL: flexiblecareer.info@tempstaff.co.jp

■インタビュー記事はこちら

「キャリアを再始動！多様なはたらき方を選択肢に-パーソルテンプスタッフ「FlexibleCAREER」-」

https://blog.careermark.net/entry/flexiblecareer

■CAREER MARKについて＜ https://careermark.net/business/ ＞

駐在員パートナーに特化したキャリア支援・人材紹介を展開しています。日本における就労経験に加えて、海外駐在帯同経験により培われた「柔軟性」「適応力」「変革力」を兼ね備えた「キャリア人材」と企業をお繋ぎします。会員は世界中に800名超。

■パーソルテンプスタッフ株式会社について＜ https://www.tempstaff.co.jp/ ＞

パーソルテンプスタッフ株式会社は、人材派遣、紹介予定派遣、アウトソーシングなどの人材サービスを提供しています。2017年7月より、テンプスタッフ株式会社からパーソルテンプスタッフ株式会社へ社名変更。パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、グループの総力をあげて、労働・雇用の課題解決を通じ、持続可能な社会の実現に貢献していきます。