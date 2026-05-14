ゴルフアパレルブランド【パーリーゲイツ】が佐久間朱莉プロとウェア契約を締結

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するゴルフアパレルブランド「PEARLY GATES（パーリーゲイツ）」は、2026年5月よりプロゴルファーの佐久間 朱莉(さくま しゅり)選手と新たにウェアの着用契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

2021 年にプロテストでトップ合格を果たし、2025年には年間４勝を挙げ、年間女王を獲得し活躍を続けている佐久間選手。 2022 年に同社ブランド「ジャックバニー!!」とのウェア契約に加え、新たにパーリーゲイツとのウェア契約を締結いたしました。

パーリーゲイツはウェアスポンサーとして佐久間朱莉選手の更なる活躍を、引き続きサポートしてまいります。

佐久間 朱莉選手 プロフィール

所属：大東建託

生年月日 ：2002年12月11日

出身地 ： 埼玉県

身長 ： 155 cm

出身校 ： 私立埼玉平成高等学校

プロ転向 ： 2021年6月26日(93期生)

戦績

2025年KKT杯バンテリンレディスオープン 優勝

2025年ブリヂストンレディス 優勝

2025年アース・モンダミンカップ 優勝

2025年マスターズGCレディース 優勝

2025年シーズン メルセデス・ランキング年間1位

2026年ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント 優勝

佐久間 朱莉選手からのコメント

「今シーズンよりパーリーゲイツのウェアも着用させていただくことになりました。 昔から憧れていたブランドであり、このようなご縁をいただけたことを嬉しく思います。これからも自分らしくプレーに向き合っていきたいと思います。今後とも応援のほど、よろしくお願いいたします。」

PEARLY GATESとは

数多くのメンズ・レディスウェアブランドを展開するサンエー・インターナショナルから1989年春にスタート。メンズ事業部のスタッフたちが、ゴルフを始めることになった。ところが、自分たちが着たいと思うゴルフウエアがない。「それならば自分たちで作ろう！」という想いから全ては始まりました。以来、「もっと気軽にもっと楽しくゴルフをしよう」というコンセプトのもと、あらゆる枠組みを超えた新しいゴルフウエアとゴルフ本来の素晴らしさを、パーリーゲイツは提案し続けています。