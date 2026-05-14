三田村邦彦が新緑の京都・宇治へ｜世界遺産＆古刹の絶景スポット、絶品ハンバーグ＆路地裏の名店…至福のおとな旅！

テレビ大阪株式会社(C)テレビ大阪 【出演者】三田村邦彦、小塚舞子

〇番組公式YouTubeチャンネル（未公開映像あり） https://www.youtube.com/@otonatabi_tvo

〇番組TVerページ（放送終了後無料見逃し配信中） https://tver.jp/series/sr6q8agywz

今回は小塚舞子と新緑の京都・宇治へ。世界遺産の平等院や絶品グルメ…五感で味わうおとな旅！

四季を楽しむ船遊覧(C)テレビ大阪 流れが穏やかな宇治川の分流を遊覧

最初に訪れたのは【宇治川観光通船】。宇治の景色を川の上からゆったりと楽しむことができます。2人は新緑を楽しみましたが、春は桜、夏は鵜飼い、秋は紅葉…四季折々の宇治川を堪能できます。

古刹の絶景スポット(C)テレビ大阪 2万株の久留米つつじを植栽した『久留米つつじ園』

続いては、奈良時代に創建した古刹【三室戸寺】へ。西国十番の観音霊場で光仁天皇勅願の寺院です。

去年開園した『久留米つつじ園』で、久留米つつじの美しさに圧倒される2人。残念ながら見ごろは4月末までですが、2万株の紫陽花が咲き誇る『あじさい園』は5月31日開園予定です。

驚愕！お茶×出汁！絶品ハンバーグ(C)テレビ大阪 看板を見て、期待が高まります…！

お腹が空いた2人は、1年前にオープンしたばかりの【お出汁×ハンバーグ 花びより】にお邪魔します。ビストロのシェフだったご主人が「地元・宇治ならではのものを！」と、たどり着いた料理とは…？！

(C)テレビ大阪 「スープがおいしい！」と三田村大満足

三田村がいただいたのは、入口の看板に書かれていた『宇治ほうじ茶香る お出汁のハンバーグ』。こだわりのスープも、ボリュームのあるハンバーグも絶品！小塚は『モッツァレラチーズのイタリアンスープハンバーグ』をいただきます。

約20cmの距離でわかる鳳凰の“秘密”とは？(C)テレビ大阪 【平等院 鳳凰堂】

宇治といえば、世界遺産の【平等院】。鳳凰堂は特に有名で、その美しい姿は10円玉に刻印されています。実は、実際の鳳凰堂と10円玉とでは違う部分があるのですが…それはどこでしょうか？

また、平等院の貴重な文化財を展示する【平等院ミュージアム鳳翔館】では、国宝の『鳳凰』を約20cmの距離で見ることができます。

新茶！所要時間は6時間？伝統製法「手もみ」体験(C)テレビ大阪 茶葉に残った水分を少しずつ抜いて揉み込みます

次に訪れたのは、老舗茶舗の福寿園が手掛ける【福寿園 宇治茶工房】。伝統製法「手もみ」を体験します。実は、手もみは6時間もかかるそうで、2人は最終工程に挑戦！

(C)テレビ大阪 自分で手もみしたお茶は格別のおいしさです！

完成した茶葉をおいしく淹れていただきます。ひと口飲んで「おぉ…」と、その美味しさに感動する三田村。お茶の香りとうま味が口の中に広がります。

路地裏の名店「丹後のさわら」せいろ蒸し(C)テレビ大阪 熱々のひれ酒はいい香りです

今宵の夕食は、京都の食材にこだわった居酒屋【お台所 roji（ろじ）】です。まずは、熱々の『とらふぐ ひれ酒』で乾杯！

(C)テレビ大阪 丹後のさわらをいただきます！

『お造り盛合せ』では、天然ならではのもっちりとした美味しさを堪能。次に出てきた『採れたて野菜のせいろ（お魚）』には、2段目に丹後のさわらが入っており、その美味しさにびっくり！しかも、こちらのお店、美味しいのは魚だけではありません。最後に出てきた『京の肉 和牛ステーキビーフカツ』も絶品！至福のひとときを過ごします！

「おとな旅あるき旅」は毎週土曜夕方6:30～放送。

三田村邦彦が訪れた先の土地を歩いて、地元の美味や美酒、風景を味わい、そして地元の人々とのふれあいの中から感じたことを伝える“おとなのための”旅番組です。

〇番組HP

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