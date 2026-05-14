GSXはベイカレントのコンサルタント200名にセキュリティ資格講座「CISSP」「CEH」を提供

グローバルセキュリティエキスパート株式会社

グローバルセキュリティエキスパート株式会社（本社：東京都港区海岸1-16-1、代表取締役社長：青柳 史郎、証券コード：4417、https://www.gsx.co.jp/、以下、「GSX」）は、株式会社ベイカレント（本社：東京都港区麻布台1丁目3-1、代表取締役会長兼社長：阿部 義之、https://www.baycurrent.co.jp/、以下、「ベイカレント」）のコンサルタント200名に対し、エンジニア向けセキュリティ資格講座「Certified Ethical Hacker：認定ホワイトハッカー（CEH）」およびマネジメント向け「公式 CISSP CBKトレーニング（CISSP）」を提供することで、ベイカレントのセキュリティ対策支援の体制強化を支援しています。

ベイカレントは日本全国のエンタープライズ企業のDX支援を行っています。ベイカレントは旺盛な顧客からのセキュリティ対応要請に応えるため、セキュリティ人材の育成を加速しており、まずはコンサルタント200名に対してCEH、CISSPの資格補助研修の提供を開始しました。マネジメントスキルを身に着けるCISSPと、実装スキルを身に着けるCEHを取得することで、上流工程から実装までをワンストップで支援する体制を強化しています。

GSXはサイバーセキュリティ教育カンパニーとして、セキュリティスキルを身に着ける教育講座の提供を通じて、ベイカレントのサイバーセキュリティ対策体制を継続的にご支援して参ります。

旺盛なセキュリティ対策需要に対応するためのセキュリティ人材育成

ベイカレントはサイバーセキュリティ対策支援において、ゼロトラストアーキテクチャに基づくソリューション導入、CSIRT/SOCにおけるインシデント対応力の強化、セキュア開発・運用プロセスの整備・強化など幅広いサービスを提供しています。（https://www.baycurrent.co.jp/industry-service/service/security/）

お客様からの旺盛なセキュリティ対策要請に対応するため、ベイカレントではセキュリティ人材の育成を急ピッチで進めています。

実装力を強化するため「Certified Ethical Hacker：認定ホワイトハッカー（CEH）」を採用

ベイカレントはコンサルティングサービスの提供に加え、セキュリティの実装も行っており、更なる体制強化に取り組んでおります。

CEHをご採用いただき、技術部門のコンサルタント100名がセキュリティ実装のスキルを習得することで、上流工程から実装までをワンストップで提供できる体制を強化します。

マネジメント視点でお客様をコンサルティングするため「公式 CISSP CBKトレーニング（CISSP）」を採用

ベイカレントはお客様へのコンサルティングを通じて、部門責任者様といったハイレイヤーのお客様と相対することが多く、マネジメントスキルをもって提案することが必須です。また、セキュリティ対策を進めるにあたり、何から手を付けていいかわからない、どのようにすればいいかわからない、というお客様もいらっしゃり、俯瞰的な視点をもってコンサルティングしていくことが求められます。

CISSPをご採用いただき、コンサルタント100名がマネジメント視点でセキュリティを捉えられるようになることで、お客様へのサービス品質向上や提供価値向上につながっていきます。

GSXが提供しているセキュリティ人材育成講座「CEH」「CISSP」について

- Certified Ethical Hacker：認定ホワイトハッカー（CEH）

本講座は、セキュリティの国際的な資格であるEC-Council認定資格の一つで、認定ホワイトハッカーを目指すコースです。知識・スキル・攻撃手法を組み合わせたホワイトハッキングスキルの習得を目的としています。ホワイトハッカーとして「攻撃者視点」の判断力を習得することで、より効果的な防御に活かすことができます。

https://www.gsx.co.jp/services/securitylearning/eccouncil/ceh.html

- 公式 CISSP CBKトレーニング（CISSP）

本講座は、ISC2が認定する国際的な情報セキュリティ・プロフェッショナル認定資格です。公式 CISSP CBKトレーニングは、情報セキュリティの共通言語とも言える「ISC2 CISSP CBK」の8ドメインを理解し、実践するための技術的な知識を網羅的・体系的に学びます。

https://www.gsx.co.jp/services/securitylearning/cissp.html

◆株式会社ベイカレントについて

社名：株式会社ベイカレント

東京本社：〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目3-1 麻布台ヒルズ森JPタワー

代表者：代表取締役会長兼社長 阿部 義之

証券コード：6532

上場証券取引所：東京証券取引所プライム市場

資本金：282百万円

設立：1979年7月11日

コーポレートサイトURL：https://www.baycurrent.co.jp/

◆グローバルセキュリティエキスパート株式会社

社名：グローバルセキュリティエキスパート株式会社

東京本社：〒105-0022 東京都港区海岸1-16-1 ニューピア竹芝サウスタワー10F

代表者：代表取締役社長 青柳 史郎

証券コード：4417

上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場

資本金：546百万円（2025年12月末）

設立：2000年4月（グローバルセキュリティエキスパートへの商号変更日を設立日として記載）

コーポレートサイトURL:https://www.gsx.co.jp/