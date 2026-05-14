うどん屋の女将が開発した歯磨き粉『デンタアプローチ』が、シリーズ累計販売本数100万本を突破！

Ｙ＆Ｓ株式会社デンタアプローチシリーズ

デンタアプローチとは？

デンタアプローチはY＆S株式会社の代表である竹内洋子が、阪神大震災のショックにより重度の歯周病と診断されたことをきっかけに、独学で実験を重ね、うどん屋の女将と二足の草鞋で、2007年に販売を開始した歯周病予防特化型のオーラルケア製品です。本製品に含まれる高野槙（コウヤマキ）のエキスは、大阪歯科大学と共に実験・検証し、歯周病菌、虫歯菌に対して殺菌効果があることが証明され、特許を取得しています。デンタアプローチは、発売開始から口コミを中心に数多くの方より支持をいただき、この度、シリーズ累計販売本数100万本を突破しました。

デンタアプローチ開発の経緯

デンタアプローチは当社代表の竹内洋子が、阪神大震災後、認知症の義父の介護、自身の重度の歯周病が重なり、絶望の淵にいる時の唯一の心の拠り所としていた趣味の実験から生まれました。

竹内は1975年より神戸市内で夫と共にうどん店を経営。店舗の経営は堅調で、1995年には拡大工事を行い、新しくビルを建設しました。ただ、ビルの完成翌日に阪神大震災が発生。幸いビルは全焼や倒壊は免れたものの、外壁は焼け焦げ、辺り一面も焼け野原。震災により義母を失い、また、そのショックから義父が認知症となる中、借金の返済も始まり、これからどうやって生活をしていけばいいのか途方に暮れていました。

竹内は義父の介護をする中で、毛髪が抜けた頭部を見ているうちに、頭から毛が生えたら義父も若返って元気になり、認知症もよくなるのではないかと考え、育毛剤の研究を開始。100種類以上の草花のエキスを試したものも効果は出ず、阪神淡路大震災から4年後に義父は亡くなりました。

その頃、重度の歯周病と診断され42歳にして入れ歯宣告をされていた竹内は「まだ入れ歯にはなりたくない」と、育毛剤研究で使った材料が、今度は歯周病に効くかの実験を開始。その中で、高野槙（コウヤマキ）から作ったエキスに、他とは違う感覚を覚えました。そのエキスを歯茎に塗り込んでいると、それまで毎週のように歯医者で痛み止めをもらわないと生活できなかったのが、歯医者へ行くことがなくなり、気づけば2年間が経過していたのです。その後、口腔内を見た歯科医師が驚き、歯科大学で実験することをすすめられます。そのすすめに従い、竹内は歯科医師の協力も得て、大阪歯科大学に実験を依頼。その結果、歯周病菌、虫歯菌に対して殺菌効果があることが証明され、特許を取得。2007年にデンタアプローチを発売するにいたりました。

阪神大震災直後の自宅兼店舗

実際の実験の様子

デンタアプローチシリーズ：製品情報

デンタアプローチは、歯茎ケアに特化したオーラルケア製品です。普段の歯磨きにプラスして、やさしくマッサージすることで、より健やかな口内環境へ導きます。

デンタアプローチ 歯磨ジェル

成分：水、エタノール（溶剤）、ソルビトール（保湿剤）、キシリトール（甘味剤）、グリセリン（湿潤剤）、 炭酸Ca（清掃剤）、セルロースガム（結合剤）、コウヤマキ枝／葉エキス（香味剤）、ベントナイト（吸着剤）、 炭酸水素Na（洗浄剤）、乳酸Na（湿潤剤）、香料（ペパーミント）

内容量：90g

原産国：日本

※本製品は「医薬品」「医薬部外品」ではありません。口腔用化粧品です。

デンタアプローチシリーズ：今後に関して

多くの方に支持により、デンタアプローチシリーズは、この度販売本数100万本を達成することができました。当社代表の竹内は71才の現在も、現役の開発者として生きている間によりよい製品や、当初実験していた育毛剤を開発することを目標に、日々実験を続けています。これからも当社は、「自分の歯で美味しく食べる」という喜びを支えるため、人々の口腔ケアに貢献する製品を開発・製造・販売してまいります。

会社概要

会社名：Y＆S株式会社

代表者：竹内洋子

所在地：〒653-0842 兵庫県神戸市長田区水笠通4-1-12

URL：https://dentaapproach.com/