「GEO / LLMOコンサルティング」サービスをリリース

株式会社ミツエーリンクス

株式会社ミツエーリンクス（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：東崎 厚広、代表取締役CTO：藤田 拓、以下「ミツエーリンクス」）は、「GEO / LLMOコンサルティング」サービスをリリースしました。

本サービスは、AI検索において、自社が発信する情報を、AIが正しく理解し、引用・言及しやすくするための、課題抽出から施策立案、実装後の効果測定・改善までを一貫して支援するコンサルティングサービスです。施策実施後はAI引用状況や、流入ユーザーの行動の変化を計測。継続的な効果測定と改善を伴走支援することで、AIに選ばれ続ける状態へと最適化します。

AI検索の普及により、ユーザーが情報を探し、理解する検索体験が変化しています。こうした変化を踏まえ、企業における早期対応によるAI最適化を支援します。

詳細を見る :https://www.mitsue.co.jp/service/production/geo_llmo_consulting.html

サービス特長

施策立案からWebサイト実装まで一貫して支援

施策の立案とWebサイトへの実装を別の会社に依頼する場合、複数の窓口との調整が発生し運用面での手間が生じてしまいます。

ミツエーリンクスでは、指示書の作成からWebサイトへの実装、その後の効果測定・改善までを一つの窓口で一貫して対応することで、こうした手間や認識のズレを軽減し、スムーズな施策実行を実現します。

企業ごとのニーズに応じた適切な戦略設計を提供

企業ごとに抱える課題はさまざまです。

ミツエーリンクスでは、幅広い業界でのサイト構築や運用を通して得た知見から、個別のニーズに応じて、最適な戦略設計と施策をカスタマイズし、効果的な対応を提供します。

SEOにおける豊富な知見と実績を活用したGEO / LLMO支援

GEO / LLMOはSEOと共通する考え方も多いため、SEOで培った知見を活かすことが重要です。当社はSEOでの実績をもとに、検索エンジンとAIの双方を見据えた施策設計を行います。

サービスの詳細は、以下のURLよりご覧いただけます。

https://www.mitsue.co.jp/service/production/geo_llmo_consulting.html

オンラインセミナー「SEO × GEO / LLMOの基本と実践」のご案内

本サービスに関連して、2026年5月21日（木）15：00～16：00にオンラインでセミナー「SEO × GEO / LLMOの基本と実践」を開催します。

同セミナーでは、生成AIによる推奨を狙う施策であるGEO / LLMOの基本概念、SEOとの関係性、さらにSEOとGEO / LLMOを組み合わせた戦略設計について解説します。ぜひご参加ください。

セミナーの詳細および参加のお申し込みは、以下のURLをご覧ください。

https://www.mitsue.co.jp/seminar/seo_geo_llmo.html

株式会社ミツエーリンクスについて

ミツエーリンクスは、顧客企業さまのビジネスを持続的発展に導く、コミュニケーション・デザイン・カンパニーです。

1990年というIT分野の幕開けともいえる時期から、デジタルコンテンツを中心に数々のユニークなサービスを提供。企業のマーケティング活動をデジタルメディアで実現し、また継続的に改善し続けるべく、コンテンツ（映像・音声を含む）およびUIの企画・設計・実装、Webサイトの構築・運用を中心に、システム開発、アプリケーション開発、アクセシビリティ/ユーザビリティの向上、アクセス解析に至るまで、様々なサービスを包括的に提供しています。高い技術品質、プロセス品質、サービス品質と共に一連のサービスを有機的に統合し、企業・社会活動に貢献します。

また、ミツエーリンクスは、次の国内外規格を取得しています。

- 品質管理の国際規格 ISO9001（認証事業所：本社）- 情報セキュリティ管理の国際規格 ISO27001/ISMS（認証事業所：本社）- プライバシーマーク制度

当社についての詳細は、以下のWebサイトよりご覧いただけます。

ミツエーリンクスWebサイト: https://www.mitsue.co.jp/

〔商標〕記載されている会社名、製品名等の固有名詞は、各社の登録商標または商標です。