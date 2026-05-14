GLOBE Clinic Shinjuku、訪日外国人向け「ホテル往診サービス」を東京都内で開始

表参道総合医療クリニック

GLOBE Clinic Shinjuku（所在地：東京都新宿区）は、訪日外国人旅行者および東京都内のホテル宿泊者向けに、宿泊先で医師の診察を受けられる「ホテル往診サービス」を開始いたしました。

本サービスは、旅行中の急な発熱、咳、腹痛、胃腸炎、皮膚トラブル、けが、脱水、疲労などに対し、医師がホテルなどの宿泊先へ訪問し、診察・必要に応じた簡易検査・処方対応・点滴・診断書作成等を行うものです。

英語・中国語・日本語での対応体制を整え、日本の医療機関の受診方法が分からない外国人旅行者や、体調不良により外出が難しい宿泊者にも、安心して医療相談を受けていただける環境を提供します。

サービス開始の背景

訪日外国人旅行者の増加に伴い、旅行中に急な体調不良を起こした際の医療ニーズが高まっています。

しかし、外国人旅行者にとって日本の医療機関の受診方法は分かりにくく、言語の壁や保険書類、診断書、薬の受け取り方法などで不安を感じるケースも少なくありません。

特に、発熱、腹痛、嘔吐、下痢、咳、皮膚症状、けが、脱水、疲労などの症状では、「病院へ行くべきか分からない」「ホテルから出るのがつらい」「日本語で症状を説明できない」といった課題があります。

GLOBE Clinic Shinjukuでは、こうした訪日外国人旅行者の不安を軽減するため、宿泊先に滞在したまま医師の診察を受けられるホテル往診サービスを開始しました。

ホテル往診サービスの特徴

1. ホテルから出ずに医師へ相談できる

体調不良で外出が難しい場合でも、ホテルなどの宿泊先に滞在したまま医師の診察を受けることができます。

旅行中の急な発熱、腹痛、胃腸炎、咳、皮膚トラブル、けが、脱水、疲労など、さまざまな症状に対応します。

2. 英語・中国語・日本語で対応

GLOBE Clinic Shinjukuでは、英語・中国語・日本語での対応体制を整えています。

日本語でのコミュニケーションが難しい方でも、症状の説明、診療内容の確認、予約案内などをスムーズに行えるようサポートします。

3. 診察・処方対応・点滴・診断書作成まで一体対応

医師による診察に加え、症状に応じて処方対応、点滴、診断書等の各種書類作成にも対応します。

旅行保険、帰国時の提出書類、航空会社・ホテルへの説明書類などが必要な場合にもご相談いただけます。

※診断書等の書類は、医師が医学的に作成可能と判断した場合に発行します。

4. 新宿駅近くのインターナショナルクリニックが運営

本サービスは、新宿駅および新宿三丁目駅から徒歩約2分の場所にあるインターナショナルクリニック「GLOBE Clinic Shinjuku」が運営しています。

ホテル往診だけでなく、必要に応じて外来診療、院内検査、追加診察、診断書作成、専門医療機関への案内などにつなげることが可能です。

5. 必要時は適切な医療機関をご案内

往診時の診察により、追加検査、専門的治療、入院、救急対応が必要と判断された場合には、適切な医療機関をご案内します。

宿泊先で完結できる医療相談だけでなく、必要な医療につなげるサポートも行います。

ホテル・宿泊施設との連携にも対応

GLOBE Clinic Shinjukuでは、東京都内のホテル・宿泊施設からのご相談にも対応しています。

宿泊者が急な体調不良を起こした際、フロントスタッフやコンシェルジュの方から当院へご連絡いただくことで、症状、宿泊先、希望時間、対応言語などを確認し、ホテル往診の可否や受診方法をご案内します。

英語・中国語・日本語での対応が可能なため、外国人宿泊者への医療案内に不安がある宿泊施設でも、スムーズに医療相談につなげることができます。

また、ホテル向けに、宿泊者への案内方法、緊急時の連絡フロー、料金案内、診断書・旅行保険書類に関するご案内などもサポートいたします。

宿泊者の急な体調不良時の相談先として、ホテル・宿泊施設との連携も随時受け付けております。

※緊急性が高い症状や救急対応が必要な場合には、救急医療機関への受診または119番通報をご案内する場合があります。

※診療の可否は、症状、場所、時間帯、医師の判断により決定いたします。

ホテル往診 ～往診までの流れ～

1. 宿泊施設への確認

まずは、宿泊先へ医師の訪問診療が可能かご確認ください。

日本語での確認が難しい場合は、当院にて確認をサポートいたします。

2. お問い合わせ

お電話、WEB予約、WhatsAppよりお問い合わせください。

症状、宿泊先、希望時間、対応言語などを確認し、往診の可否や費用についてご案内します。

3. 医師の訪問・診療

医師が宿泊先へ訪問し、診察を行います。

必要に応じて簡易検査、処方対応、点滴、診断書等の書類作成を行います。

追加検査や専門的治療、入院が必要と判断された場合には、適切な医療機関をご案内します。

ホテル往診 ～対応可能な診察内容・症状例～

GLOBE Clinic Shinjukuのホテル往診では、医師が宿泊先へ訪問し、診察を行ったうえで、症状や状態に応じた医療対応を行います。

対応可能な診察内容

・医師による診察

・症状に応じた簡易検査

・医師の判断に基づく処方対応

・症状や状態に応じた点滴対応

・診断書等の各種書類作成

・必要時の医療機関案内

ご相談いただける主な症状例

・発熱、悪寒、倦怠感

・咳、喉の痛み、鼻水、風邪症状

・腹痛、吐き気、嘔吐、下痢などの胃腸症状

・脱水、疲労、時差ぼけ、旅行中の体調不良

・頭痛、めまい

・皮膚のかゆみ、発疹、じんましん、虫刺され

・軽いけが、切り傷、すり傷、打撲、捻挫

・腰痛、首の痛み、筋肉痛

・排尿時の痛み、膀胱炎が疑われる症状

・旅行保険、航空会社、ホテル提出用の診断書相談

※症状や重症度、宿泊場所、時間帯、医師の判断により、往診での対応が難しい場合があります。

※緊急性が高い症状や、専門的検査・入院・救急対応が必要と判断される場合には、救急医療機関または専門医療機関をご案内します。

ホテル往診 ～予約方法～

ホテル往診のご予約は、お電話、WEB予約、WhatsAppにて受け付けております。

ご利用をご希望の際は、各窓口よりお問い合わせください。内容に応じてご案内いたします。

患者・ホテルからの予約問い合わせ：

GLOBE Clinic Shinjuku

電話予約：03-5990-2471

WEB予約：https://globe-clinic.stores.jp/reserve/shinjuku

WhatsApp：https://api.whatsapp.com/send/?phone=817023134998&text&type=phone_number&app_absent=0(https://api.whatsapp.com/send/?phone=817023134998&text&type=phone_number&app_absent=0)

ホテル往診 ～料金～

対応エリア：新宿エリアを中心に東京都内

対応可否：症状・場所・時間帯・医師の稼働状況により判断

＜新宿エリア＞

・診察および処方：110,000円

・診察・処方・点滴・診断書作成：150,000円

＜新宿以外の東京都内＞

・診察および処方：160,000円

・診察・処方・点滴・診断書作成：200,000円

※上記は税込価格です。

※対応エリア、時間帯、症状、必要な処置、追加薬剤、書類内容等により費用が変動する場合があります。

※診断書等の書類は、医師が医学的に作成可能と判断した場合に発行します。

※緊急性が高い症状、専門的検査や入院が必要な症状については、救急医療機関または専門医療機関をご案内する場合があります。

ホテル・宿泊施設関係者の方へ

GLOBE Clinic Shinjukuでは、ホテル・宿泊施設に滞在中の外国人宿泊者向けに、ホテル往診および外来受診のご案内を行っています。

宿泊者の急な発熱、腹痛、咳、けが、皮膚症状、脱水、体調不良などでお困りの際は、当院までご相談ください。

ホテル・宿泊施設向けのご案内資料、連絡フロー、料金表、宿泊者向け案内文の提供も可能です。

ホテル・宿泊施設からのお問い合わせ：

GLOBE Clinic Shinjuku

電話：03-5990-2471

メール：office@globe-clinic.jp

クリニック概要

施設名：GLOBE CLINIC Shinjuku（グローブクリニック新宿院）

所在地： 東京都新宿区新宿３丁目２８－４ TRES SHINJUKU3階 （新宿駅徒歩2分）

対応言語：英語・中国語・日本語

主なサービス：外来診療、検査、ホテル往診、健康診断、再生医療相談

URL：https://www.globe-clinic.jp/ja/

診療時間：9:00～13:00 / 15:00～19:00 ※初診最終受付18:30 / 再診18:40

休診日：月曜・金曜

報道関係者からのお問い合わせ

GLOBE Clinic Shinjuku / 表参道総合医療クリニック 広報担当

電話：03-6805-0328

メール：info@omotesando-amc.jp