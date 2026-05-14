“次世代タトゥーシール”「Karisomeティント」が、ラフォーレ原宿『愛と狂気のマーケット』に出品

株式会社タマユラ

株式会社タマユラは、タトゥーシールブランド「Karisome」を、ラフォーレ原宿B0.5「愛と狂気のマーケット」に2026年6月1日(月)～8月31日(月)出品いたします。

Karisomeのコンセプトは、「アクセサリーに、タトゥーという新しい選択を。」

タトゥーを彫りたいけれど彫れない。

従来のタトゥーシールは不自然に見える。

もっと長持ちしてほしい。

色々なデザインから選びたい。

そんなお悩みに寄り添うのが、次世代タトゥーシール「Karisomeティント」です。

お肌の角質を染めて濃紺に発色し、10日間ほどかけて代謝により徐々に薄くなっていくティントタイプのタトゥーシールです。

触っても濡れてもすぐに消えにくく、自然な質感でインスタントなタトゥーをお楽しみいただけます。

アクセサリーに、タトゥーという新しい選択を。

Karisomeは、タトゥーシールをネイルやアクセサリーのように、日常のファッションとして楽しむことを提案するブランドです。

コンセプトは、「アクセサリーに、タトゥーという新しい選択を。」

ネイルやアクセサリーを身につけたときのように、自分の身体に“可愛い”を添えることでしか得られない、気分の高まり。

さりげないタトゥーも、大胆なタトゥーも、自分のお肌を愛らしく感じる瞬間を届けたいという想いから、Karisomeは生まれました。

“彫れないけれど楽しみたい”に応える、次世代タトゥーシール

「タトゥーを彫ってみたいけれど、仕事や学校、ライフスタイルの都合で難しい」

「普通のタトゥーシールは、貼っている感じが出てしまう」

「もう少し長く楽しめるタトゥーシールがほしい」

「気分やファッションに合わせて、いろいろなデザインを選びたい」

Karisomeティントは、そんな声に応えるティントタイプのタトゥーシールです。

お肌の角質を染めることで濃紺に発色し、肌になじむ自然な質感を楽しめます。

従来のタトゥーシールのように表面にシールが残るタイプではなく、発色後は触っても濡れてもすぐに消えにくいのが特徴です。

発色したデザインは、10日間ほどかけて肌の代謝とともに徐々に薄くなっていきます。

自分の身体に“可愛い”を身につける楽しさ

服を選ぶように。

ネイルを変えるように。

アクセサリーをつけるように。

その日の気分や予定、ファッションに合わせて、肌にもデザインを纏う。

Karisomeティントは、自分の身体をもっと好きになるための、小さくて自由な自己表現です。

さりげなくワンポイントで楽しむことも、肌見せのファッションに合わせて大胆に取り入れることもできます。

ラフォーレ原宿「愛と狂気のマーケット」での出品について

今回、Karisomeはラフォーレ原宿B0.5F「愛と狂気のマーケット」に出品いたします。

「愛と狂気のマーケット」は、個性豊かなクリエイターやブランドと出会えるマーケットです。

ノージャンル・ノーボーダーの場として、アパレル、アクセサリー、アート、雑貨、書籍、工芸品など幅広いジャンルの作品が毎月約100者集まります。

Karisomeはその中で、タトゥーをより気軽に、より自然に、より自由に楽しめる“次世代タトゥーシール”として、Karisomeティントの魅力を届けます。

ブランド名：Karisome

出品商品：ティントタイプタトゥーシール

出品期間：2026年【6月1日(月)】～【8月31日(月)】

場所：ラフォーレ原宿 B0.5F「愛と狂気のマーケット」

https://www.instagram.com/aitokyouki/

※・毎月1日16時オープン 6月30日・ 7月31日 ・8月31日は18時クローズ

ブランド概要

Karisome

Karisomeは、「アクセサリーに、タトゥーという新しい選択を。」をコンセプトにした次世代タトゥーシールブランドです。

お肌の角質を染めて濃紺に発色し、10日間ほどかけて代謝により徐々に薄くなっていくティントタイプのタトゥーシール。

触っても濡れてもすぐに消えにくく、自然な質感でインスタントなタトゥーを楽しめます。

ブランド名： Karisome（カリソメ）

ライン名： Karisomeティント（カリソメティント）

公式サイト： https://karisome.shop/

公式Instagram： @karisome.tint

https://www.instagram.com/karisome.tint

■会社概要

商号： 株式会社タマユラ

代表者： 代表取締役 福田明至埋

所在地： 〒460-0011

愛知県名古屋市中区大須4-2-21-1002

設立： 2025年3月

事業内容：

・ジャグアタトゥー・ボディージュエリー施術サロンの運営

・自社タトゥーシールブランド『Karisome』『elmio』『Ink.Muse』の商品企画・開発・販売

・ECショップの企画・運営

URL： https://tamayura.nagoya/

■本件に関するお問合せ先

株式会社タマユラ

担当：福田明至埋

MAIL：tamayura.karisome@gmail.com