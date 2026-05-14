【無料セミナー】「制作費0円でマンガキャンペーン？マンガ・イラスト×Xキャンペーン 実践ガイド」を開催

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛）の広告プロデュースチーム「FANDOM AGENT（ファンダムエージェント）」は、プレゼントキャンペーンツール「キャンつく」を提供する株式会社ピクルス（本社：東京都品川区、代表取締役：田中稔）と共催で【無料セミナー】「制作費0円でマンガキャンペーン？マンガ・イラスト×Xキャンペーン 実践ガイド」を5/26（火）14:00に開催いたします。

▼お申込みはこちら

https://camtsuku.com/event/20260526/?utm_id=marketing&utm_source=webinar&utm_medium=lp&utm_campaign=webinar&utm_content=20260526_minto(https://camtsuku.com/event/20260526/?utm_id=marketing&utm_source=webinar&utm_medium=lp&utm_campaign=webinar&utm_content=20260526_minto)

イベント概要

「マンガやイラストを使ったキャンペーンは効果が高いのはわかる。でも制作費がかさんで、肝心の広告配信予算が削られてしまう--」

SNSキャンペーンの現場で、こんなジレンマを感じたことはありませんか？

マンガやイラストを活用したクリエイティブは通常の広告素材と比べて高いエンゲージメントが期待できる一方、制作費・クリエイターのディレクション・ツール選定・広告配信と関係者が多岐にわたり、コストも進行管理の負荷も膨らみがちです。

本ウェビナーでは、SNSクリエイターネットワークを持つMintoと、4,000件超のキャンペーン支援実績を持つキャンつくが、マンガ・イラストクリエイティブを活用したXプレゼントキャンペーンの「効果は上げたいがコストは抑えたい」という課題に対し、制作から運用までを一括で実現する具体策と最新パッケージをご紹介します。

アジェンダ

- なぜ今、マンガ・イラスト × Xキャンペーンなのか- パネルディスカッション - 実際にやろうとすると何にぶつかるか？- 制作費無償・一括進行を実現するパッケージのご紹介- Q&A

※内容は変更となる場合もございますので、予めご了承ください。

こんな方におすすめ

- Xキャンペーンを提案・企画する中で、クリエイティブの反応率に課題を感じている方- マンガ・イラストを使いたいが、制作費と配信予算のバランスに悩んでいる方- クリエイター手配・ツール選定・広告配信がバラバラで、進行管理に疲れている方- 代理店・マーケ支援会社で、クライアントにキャンペーン施策の新しい提案軸を持ちたい方

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/29274/table/321_1_ccd7e522c79e1f29975f6b65f8ed4709.jpg?v=202605141051 ]

登壇者

株式会社ピクルス

キャンつく事業部 マーケティング チーフ

清家 崇人

放送業界でのキャリアスタートから、テレビショッピングでのコンシューマー向け商材の企画戦略、SaaS・SIerでの法人向けITインフラ商材のマーケティング業務を経て、株式会社ピクルスに参画。コンテンツを軸とした認知施策・リード獲得施策と向き合ういちマーケターとして、キャンつくの便益と楽しさをより多くの人に届けます。

株式会社Minto

ファンダムエージェント本部

クリエイティブプロデュース部 メディアグループ

大江 翔太

2023年に株式会社Mintoへ参画。SNS広告を中心に広告主のマーケティング施策を支援。 特に漫画広告の企画・運用において多数の実績を持ち、エンゲージメント向上やブランドリフトの改善に貢献。 単なる広告にとどまらず、「ユーザーに愛される広告」を追求し、コンテンツの面白さとマーケティング成果を両立させる設計をお届けします。

お申込みはこちら :https://camtsuku.com/event/20260526/?utm_id=marketing&utm_source=webinar&utm_medium=lp&utm_campaign=webinar&utm_content=20260526_minto

【キャンつくについて】（URL：https://camtsuku.com/ ）

「キャンつく」は、SNS（X・Instagram・LINE）やリアルイベントにおける、プレゼントキャンペーン効率化ツールです。

煩雑な作業を自動化、業務負担を大幅削減することで、コストを抑えたキャンペーン成果の最大化が可能となります。

【「FANDOM AGENT」について】(URL：https://fandomagent.minto-inc.jp ）

「FANDOM AGENT」は、広告主とファンダムを繋ぐ、株式会社Mintoの広告プロデュースチームです。IPの定量・定性分析に基づき、ファンコミュニティの文脈を尊重した企画設計と、ターゲットに響くコミュニケーションのプロデュースを行っています。

株式会社ピクルス 会社概要

会社名：株式会社ピクルス

代表者：代表取締役 田中 稔

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田2-5-2（THE CASK GOTANDA 504）

URL：https://pickles.tv/

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/