「モテる趣味」調査｜96.50％が「趣味に没頭する異性は好印象」と回答、異性が好印象を抱く趣味は、女性「料理・グルメ」46.00％、男性「スポーツ・フィットネス」37.00％（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、成人男女200人（男性100人・女性100人）を対象に、「モテる趣味」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

● 自分の趣味（好きなこと）に没頭している異性は好印象か

● 異性がしていると「好印象（モテる）」と感じる趣味のジャンル

● 異性の趣味について「正直、これだとお付き合いは難しいかも」と感じるポイント

について、回答結果を集計しています。

本リリースでは、成人男女200人の回答結果をもとに、恋愛において好印象を持たれやすい趣味の傾向と、敬遠されやすいポイントを公開します。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/characteristic/attractive-hobbies/

1. 男女ともに9割以上が「趣味に没頭している異性は好印象」と回答

【男性100人の回答】

【女性100人の回答】

成人男女それぞれ100人に「『自分の趣味（好きなこと）』に没頭している異性は好印象ですか？」と尋ねたところ、男性は「とても好印象」39人（39.00％）、「どちらかと言えば好印象」57人（57.00％）で、合計96人（96.00％）が好印象と回答しました。

女性は「とても好印象」27人（27.00％）、「どちらかと言えば好印象」70人（70.00％）で、合計97人（97.00％）が好印象と回答しました。

【内訳（人数／割合）】

● 男性（n=100）

○ とても好印象：39人（39.00％）

○ どちらかと言えば好印象：57人（57.00％）

○ どちらかと言えば好印象ではない：4人（4.00％）

○ 全く好印象ではない：0人（0.00％）

● 女性（n=100）

○ とても好印象：27人（27.00％）

○ どちらかと言えば好印象：70人（70.00％）

○ どちらかと言えば好印象ではない：3人（3.00％）

○ 全く好印象ではない：0人（0.00％）

男女合計では193人（96.50％）が肯定的に回答しており、異性が趣味に打ち込む姿は、恋愛において高く評価されやすいことが分かりました。

2. 男性が好印象を持つ女性の趣味1位は「料理・グルメ」46.00％

【男性100人の回答】

成人男性100人に「異性がしていると『好印象（モテる）』と感じる趣味のジャンルとその理由を教えてください（最も当てはまるもの一つ）」と尋ねたところ、最多は「料理・グルメ」46人（46.00％）でした。

次いで「スポーツ・フィットネス」23人（23.00％）、「音楽・アート」14人（14.00％）が続きました。

【内訳（人数／割合）】

● 男性（n=100）

○ 料理・グルメ：46人（46.00％）

○ スポーツ・フィットネス：23人（23.00％）

○ 音楽・アート：14人（14.00％）

○ 読書・映画鑑賞など：11人（11.00％）

○ アウトドア：5人（5.00％）

○ その他：1人（1.00％）

続いて、各趣味ジャンルが好印象と受け止められる理由について自由回答を集計したところ、具体的な評価ポイントが見えてきました。

以下、上位の項目で寄せられた「好印象と受け止められる理由」の回答を紹介します。

2-1. 1位「料理・グルメ」46人（46.00％）

【自由回答 一部抜粋】

女の人の手料理を食べるのが好きな男は多いと思うから

食べることが大好きなので料理が趣味で美味しいものをいろいろ作れる人って尊敬できるので

作ったものを一緒に食べられるので身近に感じられる

料理を作っている姿に、温かみや家庭的な面が見えるから

結果として「料理・グルメ」が最多となり、男性は一緒に楽しめることや家庭的な雰囲気、生活に近い温かみを感じられる点に好印象を抱いていることが分かりました。



2-2. 2位「スポーツ・フィットネス」23人（23.00％）

【自由回答 一部抜粋】

明るく健康的に思えるから。

スポーツはかっこいいイメージが強いからです。

運動しているのでアクティブな印象だから。

「スポーツ・フィットネス」は2位となり、健康的でアクティブな印象が、異性としての魅力につながっていることがうかがえる結果となりました。



2-3. 3位「音楽・アート」14人（14.00％）

【自由回答 一部抜粋】

知的な感じがするから

クリエイティブな才能を活かせる人に魅力を感じる。

感受性が豊かで、物事に対して深く考える傾向があるように思うから。

「音楽・アート」を選んだ男性からは、知性や感性の豊かさ、表現力への評価が見られ、内面的な魅力を感じる趣味として受け止められていることが分かりました。

3. 女性が好印象を持つ男性の趣味1位は「スポーツ・フィットネス」37.00％

【女性100人の回答】

成人女性100人に同様の質問をしたところ、最多は「スポーツ・フィットネス」37人（37.00％）でした。

次いで「料理・グルメ」30人（30.00％）、「アウトドア」12人（12.00％）、「音楽・アート」12人（12.00％）が続きました。

【内訳（人数／割合）】

● 女性（n=100）

○ スポーツ・フィットネス：37人（37.00％）

○ 料理・グルメ：30人（30.00％）

○ アウトドア：12人（12.00％）

○ 音楽・アート：12人（12.00％）

○ 読書・映画鑑賞など：9人（9.00％）

続いて、各趣味ジャンルが好印象と受け止められる理由について自由回答を集計したところ、具体的な評価ポイントが見えてきました。

以下、上位の項目で寄せられた「好印象と受け止められる理由」の回答を紹介します。



3-1. 1位「スポーツ・フィットネス」37人（37.00％）

【自由回答 一部抜粋】

スポーツをしている姿が普段と違う印象でかっこいいので。

体を動かしたり、汗をかいてる姿にキュンとするから！

スポーツ系は健康的な印象で良い。

スポーツできる男性を魅力的だと思うから。

女性からは、健康的で爽やかな印象に加え、普段とのギャップや一生懸命な姿に惹かれる声が多く見られました。



3-2. 2位「料理・グルメ」30人（30.00％）

【自由回答 一部抜粋】

家庭的な印象、結婚しても家事に協力してくれそうな印象がある

将来を見据えることができるし、中々いないので好感度が高い。

料理は生活していく上で役に立つから。生活力がありそう。

「料理・グルメ」は2位となり、生活力や将来のパートナーとしての安心感につながる趣味として評価されていることが分かりました。



3-3. 3位「アウトドア」12人（12.00％）

【自由回答 一部抜粋】

男らしくて、いざという時に頼りになりそうだからです。

アクティブで頼りになりそうな印象を受けるからです

明るいイメージがあり、活発で好感が持てるから。

「アウトドア」は、頼もしさや行動力、アクティブな印象が魅力として受け止められていることがうかがえました。

4. 趣味が原因で「付き合うのは難しい」と感じるポイントは、男女ともに「お金の使い方が派手すぎる」が最多

【男性100人の回答】

【女性100人の回答】

成人男女200人に「異性の趣味について『正直、これだとお付き合いは難しいかも』と感じるポイントは？（複数回答可）」と尋ねたところ、男女ともに最多は「お金の使い方が派手すぎる」でした。

男性は82人（82.00％）、女性は80人（80.00％）が選んでおり、他の項目を大きく上回る結果となりました。

【内訳（人数／割合）】

● 男性（n=100）

○ お金の使い方が派手すぎる：82人（82.00％）

○ こだわりが強すぎる：34人（34.00％）

○ 趣味優先で会う時間がなさそう：24人（24.00％）

○ 専門的すぎて会話が弾まない：16人（16.00％）

● 女性（n=100）

○ お金の使い方が派手すぎる：80人（80.00％）

○ こだわりが強すぎる：36人（36.00％）

○ 趣味優先で会う時間がなさそう：35人（35.00％）

○ 専門的すぎて会話が弾まない：30人（30.00％）

○ その他：2人（2.00％）

趣味そのものよりも、金銭感覚や生活バランス、相手との時間配分に不安を感じると、恋愛対象としてはマイナスに働きやすいことが分かる結果となりました。

調査結果まとめ

本調査では、成人男女200人を対象に、趣味に打ち込む異性への印象や、好印象を持たれやすい趣味のジャンル、恋愛対象として敬遠されやすいポイントについて調査した結果、以下の点が明らかになりました。

● 男女合計96.50％が、趣味に没頭している異性に好印象を持っていた

● 男性が好印象を持つ女性の趣味1位は「料理・グルメ」46.00％だった

● 女性が好印象を持つ男性の趣味1位は「スポーツ・フィットネス」37.00％だった

● 男女ともに、趣味が原因で付き合うのが難しいと感じるポイント1位は「お金の使い方が

派手すぎる」だった

● 好印象につながるのは趣味の内容だけでなく、その人らしさや生活感、

向き合い方であることがうかがえる結果となった

全体として、趣味に打ち込む姿勢そのものは恋愛において強いプラス評価につながる一方、金銭感覚や時間の使い方が極端になると、好印象が崩れやすいことが分かりました。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/characteristic/attractive-hobbies/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：成人男女200名

アンケート母数：男性100名・女性100名（合計200名）

実施日：2026年3月3日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/characteristic/attractive-hobbies/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/