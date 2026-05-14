ロック界のカリスマ・忌野清志郎をモチーフにした「忌野清志郎ライターCR」を新発売！過去にツアーTシャツを手がけた田渕周平氏がイラストを描き下ろし

株式会社ライテック

ライターをはじめとした喫煙具を製造販売している株式会社ライテック（本社：東京都台東区、代表取締役：廣田拓郎）は、2026年5月、ロック界のレジェンド・忌野清志郎をモチーフにした新商品「忌野清志郎ライターCR」を発売いたします。

販売サイト：https://item.rakuten.co.jp/one-eighty/10003616/

ロック界のカリスマがライターに！

2025年にデビュー55周年を迎えた忌野清志郎。その記念企画の集大成として、2026年10月

2日（金）には初のドキュメンタリー映画『愛し合ってるかい？ 忌野清志郎が教えてくれた

』の全国劇場公開が決定しており、再び大きな注目を集めています。

本商品は、今なお多くの人々を魅了する清志郎のスピリットを、日常の中で身近に感じられ

るプロダクトとして企画された使いきりタイプのライターです。日本の音楽シーンに多大な

影響を与え続ける忌野清志郎の魅力を、日常使いのアイテムとして表現しました。コレクシ

ョン性と実用性を兼ね備え、幅広い層への展開を目指します。

デザインには、忌野清志郎の熱心なファンであり、かつてツアーTシャツも手がけたイラス

トレーター・田渕周平氏による描き下ろしイラストを採用。唯一無二の存在感とエネルギー

を手元で感じられる仕上がりとなっています。

老舗ライターメーカーの挑戦

ライテックは、1937年の創業以来、単なる着火道具にとどまらない、デザイン性や機能性に優れたライターや喫煙具を提供してまいりました。

一方で、火の文化は喫煙に限られるものではありません。焚き火を囲む団らん、キャンドルの灯りが生み出す安らぎ、アロマやお香による空間演出など、火は私たちの生活に彩りと豊かさをもたらします。

こうした背景を踏まえ、当社は「モノ消費」から「コト消費」へと移行するニーズの高まりに対応し、日常をより豊かにするライフスタイル商品の開発・提供へと事業領域を拡大しています。本商品は、そうした取り組みの一環として開発されたものです。

ライテックは今後も「創造と挑戦」を掲げ、人々の暮らしをより豊かで心地よいものにする製品・体験の提供に取り組んでまいります。

製品概要

商品名：忌野清志郎ライターCR

発売日：2026年5月13日

本体サイズ：26mm × 12mm × 82mm

仕様：使い切りタイプ

本体重量：16g

販売元：株式会社ライテック

販売サイト：https://item.rakuten.co.jp/one-eighty/10003616/

※子どもの事故を防ぐため着火ボタンを重くしています

コラボレーションに関する問い合わせ先

デザインやプロモーション、新商品開発に加え、「火の体験」そのものを設計する取り組みまで、既成概念にとらわれないコラボレーションを積極的に検討しています。弊社との協業や連携に興味をお持ちいただいた企業担当者様がいれば、まずは気軽にお問い合わせください。

コラボレーション例

- 商品開発：アーティスト・ブランドとの限定デザインライターの共同開発- プロモーション：イベントやSNS施策、コンテンツ制作を通じた共同発信- 新規事業：防災・教育コンテンツや体験型企画など、新たなビジネスの共創

お問い合わせ先URL：https://www.lightec-inc.jp/inquiry/

株式会社ライテック会社概要

ライテックは、創業から80年以上にわたり、ライターをはじめとした喫煙具を製造販売してきた老舗のライターメーカーです。時代の先を行く創造と挑戦で、お客様の生活と環境に寄り添ったものづくりで社会を照らし続ける灯りであるべく、商品の開発に取り組んで参ります。

会社名：株式会社ライテック

住所：東京都台東区浅草橋２丁目１３－９

代表者：廣田拓郎

創業：昭和12年（1937年）

設立：昭和29年（1954年）

URL：https://www.lightec-inc.jp/