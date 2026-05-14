株式会社リーピー代表・川口聡が名古屋商工会議所「印刷・紙・木材部会」講演会に登壇──人手不足時代に中小企業が生き残るための採用戦略を解説

株式会社リーピー

株式会社リーピー（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：川口聡、以下：当社）は、2026年6月2日（火）に名古屋商工会議所で開催される「印刷・紙・木材部会 部会（総会）」において、当社代表の川口聡が講師として登壇することをお知らせいたします。

本講演のテーマは「人手不足時代に中小企業が生き残るための採用戦略」であり、当社がこれまで企業の採用・Webマーケティング・ブランディング支援を通じて全国1,300社以上の課題解決に取り組んできた実績をもとに、求人広告に依存しない採用モデルや生成AIの活用など、最新の採用手法を具体的な事例とともに解説いたします。

なお、本講演は、当社がこれまで推進してまいりました生産性向上の取り組みをご評価いただいたことに加え、中部経済新聞における連載記事をご覧いただいたことを契機として、名古屋商工会議所よりお声がけいただき実現したものです。

セミナー概要

・日時：2026年6月2日（火）15:45～17:00

・会場：名古屋商工会議所 5階 会議室BC（名古屋市中区栄2-10-19）

・対象：名古屋商工会議所 印刷・紙・木材部会 部会員

講演内容

今回の講演では、以下のようなポイントを中心に解説します。

・人口減少とAI進化によって急激に変化する採用市場の現状と課題

・求人広告に頼らずに安定的に母集団を形成する採用モデルの考え方

・生成AIやデジタルマーケティングを活用した応募者獲得の実践例

・企業が候補者に選ばれるためのブランディングと社内体制づくり

講師プロフィール

岐阜を拠点に、採用・Webマーケティング・ブランディング支援を展開する株式会社リーピーの代表。 中小企業や地域企業に対し、事業の背景や経営者の想いを丁寧に汲み取りながら、コンサルティング型の提案を強みに、これまで全国1,300社以上の企業を支援。経営・組織・情報発信を横断した視点から、「採用」と「売上」の課題解決に取り組んでいる。 近年は生成AIの活用を全社的に推進し、約70名の組織で6つの事業を展開。業務オペレーションの最適化と継続的なカイゼンにより、高い生産性を実現している。 また創業時より「採用は経営戦略の核心である」と位置づけ、求人広告に依存しない採用モデルを確立。創業期から安定的に人材を確保し続け、その採用力を事業成長に直結させてきた。現在は事業拡大フェーズにおいて、即戦力人材の獲得を目的とした採用戦略へと進化させ、厳選採用を実現。積極的な生成AIの活用により月間150名以上の応募を安定的に集めている。 現在はそのノウハウをもとに採用代行・採用戦略支援事業を展開し、特に応募が集まらない中小企業に対して、採用ブランディングの構築から実行までを一貫して支援。地域企業の持続的な人材確保と成長に貢献している。

中部経済新聞にて、「採用と組織の次の一手」をテーマに連載を担当。 また、「採用」「人材獲得支援」「生成AI活用」などの領域で、岐阜県庁をはじめとする自治体から年間20件近くの講演依頼を受けている。

【地方の未来をおもしろくする】をビジョンに掲げるデザイン会社「リーピー」について

当社は、WebマーケティングやAIを活用し、「売上」「採用」における課題を伴走支援しています。企業が抱えるマーケティング専任者や採用専任者の不足といった課題を、アウトソーシングを通じて長期的にサポート。ブランディング策定支援やWebサイト制作、Webマーケティングによる集客支援に加え、人材紹介事業やRPO事業を通じた人手不足の解消など、幅広いサービスで地方企業の成長に貢献しています。

さらに新たな事業として、岐阜の地域創生に特化した「リープ・グッド」を展開。地域創生コンサルティング事業を通じて、地域貢献に関心のある民間企業と、地域活性や社会貢献に取り組む団体を繋げることで、新たな地域創生のカタチを目指しています。その一環として、共感型ふるさと納税メディア『ぎふちょく(R)』を運用するなど、地域の魅力を発信しながら持続可能な地域活性化を目指しています。

株式会社リーピー

■設立：2013年10月 https://leapy.jp/

■代表取締役：川口 聡 https://twitter.com/satoshi_leapy

■事業内容：

クリエイティブ事業

・Webサイト制作

https://leapy.jp/website-production/corporate-site/

https://leapy.jp/website-production/recruitment-site/

・ブランディング支援

・印刷物のデザイン

資産型アウトソーシング事業

・資産型集客アウトソーシング「リープ・プロジェクト」

https://leapy.jp/leap-project/

・資産型採用アウトソーシング「リープ・リクルーティング」

https://leapy.jp/leap-recruiting/

・岐阜・愛知に特化したハイクラス人材紹介サービス「リープ・キャリア」

https://leap-career.jp/

地域創生コンサルティング事業

・岐阜の地域創生に特化したソーシャルグッドを目指す共創プロジェクトの実施

・ぎふの共感型ふるさと納税メディア「ぎふちょく(R)」の運営 https://gifuchoku.jp/

Webサービス事業

・日報型の工数管理ツール「Pace」https://paces.jp

▼株式会社リーピーでは事業拡大に伴い、採用活動にも力を入れています。

採用サイト：https://leapy.co.jp/

募集要項：https://herp.careers/v1/leapy

※現在、学生インターンシップの採用強化中！詳しくは採用サイトをご覧くださいませ。

■地方企業特化型の総合採用支援サービス「地方採用WORKS」の運営

https://local-saiyo.jp/

■岐阜県内のリーダーインタビューメディア「GIFU42メディアネットワーク」の共同運営

https://gifu42.net/

※取引者数は、1,370社を超えています。

※ぎふSDGs推進パートナー登録制度 ゴールドパートナー登録

※岐阜県ワークライフバランス推進エクセレント企業・認定企業

※岐阜市男女共同参画優良事業者、ぎふし共育・女性活躍企業

※ISMS認証【ISO/IEC 27001:2022 + Amd 1:2024】取得（本社） 認証登録番号 JP026210

※経済産業省認定「事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画認定事業者」