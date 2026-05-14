オーストラリア現地法人「Shinoken Australia Pty Ltd.」設立および豪州市場への本格進出のお知らせ

株式会社シノケングループ

株式会社シノケングループ（東京本社：東京都港区、代表取締役会長：篠原 英明 以下、グループを総称して「当社グループ」）は、豪州市場への本格進出に向け、5月7日、現地法人「Shinoken Australia Pty Ltd.」を設立いたしました。

当社グループは、単身者向けを中心とした収益不動産の開発・販売に強みを持ち、1990年の創業から35年以上にわたり培ってきたこの独自のビジネスモデルを、中国やインドネシア・ジャカルタ等へ展開してまいりました。国内外で積み上げてきた確かな実績を基盤に、深刻な住宅不足に直面する豪州において、不動産事業およびその他関連事業「不動産金融」など複数の事業展開を推進してまいります。

■ 豪州市場進出の背景

現在、豪州主要都市では人口増加に伴う住宅需給の逼迫が深刻な社会課題となり、政府による「居住密度の向上」や「市街地の再開発」を促す政策が推進されています。直近の統計*では、2025年までの1年間で人口は約50万人増加し、主要都市の賃貸空室率は1.5%を下回る歴史的な低水準が続いています。

当社グループは2024年9月に現地での不動産アドバイザリーサービスを提供しており、以降、現地での市場調査を継続し、昨今非常に注目を集める「Co-living（都市部コンパクト賃貸住宅）」に着目しました。

「Co-living（都市部コンパクト賃貸住宅）」は、利便性の高い都市中心部に位置し、全戸が独立した居住空間を持つワンルーム（スタジオタイプ）でありながら、ラウンジやワークスペース等の共用部を備える特徴等から、都市部に住みたい高度専門職層（ヤングプロフェッショナル層）等を中心に支持されております。

機関投資家にとっても次世代のアセットクラスとして定着しつつあるこの居住形態は、日本における「単身者向けコンパクト住宅」のパイオニアである、当社グループの豊富な実績と知見をダイレクトに活用できるものであり、豪州における需給ギャップ解消に寄与できるものと確信し、今回の本格進出を決定しました。

■ 海外での歩み

当社グループは、2012年の海外進出以来、成長著しい都市部賃貸市場において独自のブランド展開を進めております。インドネシア・ジャカルタにおけるサービスアパートメント「桜テラス（Sakura Terrace）」の開発実績や、同国における外資初となるリート（REIT）ライセンスの取得などを通じ、独自の競争優位性を確立してまいりました。

豪州においても、日本における単身者向けコンパクト住宅開発のパイオニアとして、これまで培った知見を現地へ適応させるべく、実直に事業を推進してまいります。

国内アパートブランド「Harmony Terrace 」インドネシア サービスアパートメントブランド「 桜テラス（ Sakura Terrace ）」

■ 今後の展望

豪州は、世界中のトッププレイヤーが集積する急成長マーケットであります。当社グループはこの環境下において、ジャカルタで培った実績を基盤に、一線を画す独自のブランド構築を追求していく方針です。日本で蓄積されたノウハウを最大限に活用し、豪州Co-living市場における確固たるポジションの確立を目指します。

併せて、他の不動産関連事業の展開も視野に入れ、投資機会の提供や市場環境の充実に寄与していく考えです。まずはシドニーを起点に事業を加速させ、確固たる基盤を構築してまいります。その上で次の展開としてメルボルン、ブリスベンと段階的に領域を拡張し、豪州主要都市における持続的な成長を実現してまいります。

― 豪州法人 会社概要

会社名：Shinoken Australia Pty Ltd.

所在地：100 Miller St, North Sydney, NSW 2060

資本金：20,000,000豪ドル

主な事業内容：豪州における不動産開発・運営、および付随するサービスの提供

株主：株式会社シノケングループ 100%

* 出典）オーストラリア統計局（ABS）

https://www.shinoken.co.jp/