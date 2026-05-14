2025年度「リージョナルキャリア」転職支援実績のお知らせ ～U・Iターン転職者比率が前年度比11.5ポイント上昇～

株式会社リージョナルスタイル

株式会社リージョナルスタイル（本社：東京都港区、代表取締役：高岡幸生）は、U・Iターン転職支援サービス「リージョナルキャリア」における2025年度の転職支援実績（※）を取りまとめましたのでお知らせいたします。

（※）リージョナルスタイル加盟企業10社のうち、東京を除く9社（27拠点）における実績

2025年度 転職支援実績（概要）

詳細を見る :https://www.regional.co.jp/research/performance/2026/04/fy25.html- 転職支援人数：1,136人- U・Iターン転職者：539人- U・Iターン転職者比率：47.4％（前年度比＋11.5ポイント）- 入社後6ヶ月以上の定着率：95.5％- 平均年齢：35.5歳- 平均提示年収：540.4万円- 提示年収600万円以上割合：28.7％（前年度比＋5.2ポイント）- 業種別最多：メーカー 51.1％- 職種別上位：事務系34.9％、技術系（電気・機械関連）26.6％、営業系16.0％

主なポイント

■高い定着率

入社後の定着を見据えたマッチングの実施により、入社後6ヶ月以上の定着率は95.5%となりました。

■U・Iターン転職者の比率が上昇、提示年収も増加

2025年度のU・Iターン転職者は539人となり、全体の47.4％を占めました。前年度から11.5ポイント上昇しています。

また、平均提示年収は540.4万円となり、前年度から12.8万円上昇しました。提示年収600万円以上の層も決定者全体の28.7％に達し、当社が実績公表を開始した2017年度以降で最高値となりました。

■メーカーのほか幅広い業種で実績、職種別では事務系が最多

業種別では、メーカーが51.1％で最多となったほか、商社、流通・小売、金融などでも転職支援実績がありました。

また職種別では、事務系が34.9％で最多となりました。管理部門や営業部門など、企業の中核を担うポジションでの支援も行っています。

実績詳細

対象期間：

2025年4月1日～2026年3月31日



対象：

リージョナルスタイル加盟企業10社のうち、東京を除く9社（27拠点）の転職支援実績

実績項目：

転職支援人数、U・Iターン者数、入社後6ヶ月以上の定着状況、性別、年齢、提示年収、業種、従業員数、職種



詳細：

https://www.regional.co.jp/research/performance/2026/04/fy25.html

リージョナルキャリアについて

リージョナルキャリアは、2009年にスタートした「地方特化型」「U・Iターン転職特化型」の転職支援サービスです。「暮らしたいところで思いきり働く」をテーマに、全国で延べ1万人超の転職を支援しており、そのうちU・Iターンによる転職支援は4,300人超にのぼります。

各地域に根ざしたコンサルタントが、地元企業の経営者や人事責任者と連携し、都市部などで経験を積んだミドル・ハイクラス人材や、企業の中核を担う人材とのマッチングを支援しています。

リージョナルキャリア：

https://www.regional.co.jp/



株式会社リージョナルスタイル：

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本件に関するお問い合わせ

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