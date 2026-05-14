テレビ視聴のアテンションデータを取得するREVISIO　公式サイトを全面リニューアル

REVISIO株式会社

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンへの「アテンション（注視）」を計測するREVISIO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷 康士、以下REVISIO）は、この度、公式ホームページ（https://revisio.co.jp/）を全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、多様化するマーケティング課題に対し、最適なソリューションをよりスムーズに見つけていただけるよう、サービス体系の整理とUIの改善を実施。導入後の具体的なアウトプットをイメージしやすい「データ提供事例」の掲載も開始いたしました。

REVISIOの新しいHPはこちら :https://revisio.co.jp/

リニューアルの背景と目的

近年のマーケティングにおいて、テレビCMや動画広告の効果を最大化させる「アテンション（注視）」データの重要性が高まっています。一方で、「自社の課題にどのサービスが最適なのか、より具体的に知りたい」というお声を多くいただいておりました。

そこで、お客様が自社に必要なサービスを直感的に把握でき、導入後の活用イメージを深めていただけるよう、サイト構成を刷新いたしました。

リニューアルの主要なポイント

1. マーケティング課題に紐づいた「サービス一覧」の再編

「どのツールが自社に合うのか」を直感的に判断できるよう、解決したい課題別にサービスを分類・整理しました。

REVISIOの提供サービス全体像- クリエイティブを磨きたい⇒AIコンテ／クリエイティブレビュー、詳細分析- 効率的なプランニングがしたい⇒メディアプランニング＆レビュー- 施策成果を可視化したい⇒MMM（マーケティング・ミックス・モデリング）、PR効果分析、REVISIO Oneサービス一覧はこちら :https://revisio.co.jp/service

2. 「実際のデータ提供事例」を掲載

各サービスページにて、実際に提供しているレポートのイメージや活用シーンを公開。導入後にどのようなデータが得られ、どのようにマーケティング活動に活かせるのか、具体的な「アウトプットの姿」をイメージしていただけるようになりました。

メディアデータの提供事例

クリエイティブデータの提供事例はこちら :https://revisio.co.jp/service/creativeメディアデータの提供事例はこちら :https://revisio.co.jp/service/mediaplanning_review

3. 最新知見を発信する「お役立ち資料・ブログ」の利便性向上

最新の視聴傾向を分析した「視聴質ブログ」や、マーケティングに役立つホワイトペーパーへのアクセスをスムーズにしました。常にアップデートされるアテンションデータの最新活用事例を、これまで以上に手軽にご確認いただけます。

お役立ち資料はこちら :https://revisio.co.jp/download

＜本件に関する問い合わせ先＞

REVISIO株式会社 広報担当 安武

東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル

E-mail info@revisio.com Tel(担当直通) 050-5897-4931

【REVISIO株式会社について】

REVISIO株式会社＜https://revisio.co.jp/＞（2022年10月にTVISION INSIGHTS株式会社から社名変更）は、人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自の注視データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリア2,000世帯・関西エリア600世帯、地上波全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。