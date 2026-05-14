【相模原市後援】年間約8万人が通う地域最大クリニック×イオンが初共催！こども向け医療体験イベント「すくすくこども仕事体験博」を5月30日（土）に開催。

医療法人社団Human Love

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー開院８周年を迎え、年間受診者数8万人弱を誇るいつもジェネラルクリニック古淵院(神奈川県相模原市南区)。

この度相模原市の後援を受け、隣接するイオン相模原ショッピングセンターと共催で、子ども向け職業体験イベント『すくすくこども仕事体験博』を開催いたします。

地域の健康を支え続けた8年の感謝を込め、子どもたちに医療への興味を深めてもらうとともに、街のシンボル・インフラとしての価値向上を目指します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■ 開催の背景：診察室から、地域の広場へ

開院以来、当院は地域医療に邁進し、多くの患者様に支えられてまいりました。日々の診療を通じた皆様との触れ合いの中で、「治療をする場所」に留まらず、より多角的に地域へ貢献し、皆様に「あってよかった」と思ってもらえる“心のインフラ”になりたい、という強い想いが芽生えました。 節目となる8周年を機に、近隣のイオン相模原様と手を取り合い、次世代を担う子どもたちの未来を応援する体験型イベントを企画いたしました（後援：相模原市）。

■ イベントの見どころ

本イベントでは、形だけの体験ではなく、医療現場の実践的な感覚を楽しく感じてもらえるコンテンツを用意しています。

＜現役医師による「縫合（ほうごう）処置」見学デモ＞

医師が実際に傷を縫う技術を、練習用の人形（シミュレーター）を使って間近で公開。

とても実践的な技術を体感できます。

＜各職種のおしごと体験（医師・看護師・薬剤師）＞

聴診器を使った診察体験や血圧測定体験、そしてイオン薬局の薬剤師と連携した「軟膏練り」体験など、一気に様々な職種の業務体験が可能です。

＜簡易フォトブース＞

白衣やナース服を着用しての記念撮影が可能。未来の医療従事者としての第一歩を写真に残せます。

■ 開催概要

イベント名： すくすくこども仕事体験博

日時： 2026年5月30日（土） 13:00～16:00

会場： イオン相模原ショッピングセンター（1F けやきスマイルガーデン）

共催： いつもジェネラルクリニック、イオン相模原ショッピングセンター

後援：相模原市

参加費： 無料

参加対象：小学生以下のお子さまと保護者

内容： 医師・看護師・薬剤師の体験、縫合処置デモンストレーション、フォトブースなど

＜いつもジェネラルクリニック 古淵院について＞

医療法人社団Human Loveが運営する「いつもジェネラルクリニック」は、全人的医療を大切にしながら、地域の皆さまにとって身近で温かい存在でありたいと考えています。

内科・小児科・外科・皮膚科に加え、自費診療まで幅広く対応。年齢や症状に関わらず、さまざまなお悩みを一つの窓口で受け止められる体制を整えています。

また、休診日なし・昼休みなし・夜間診療にも対応し、忙しい毎日の中でも無理なく受診していただける環境づくりを心がけています。

体調がすぐれないとき、不安なときに「ここに行こう」と自然に思い出していただける場所でありたいと願っています。

若い世代のスタッフも多く、院内はアットホームな雰囲気。

医療の質はもちろんのこと、思いやりやあたたかさを大切にしながら、一人ひとりに寄り添う診療を行っています。

2018年5月開院の古淵院をはじめ、千葉院・秋津院・保谷院と関東に4院を展開。

これからも地域の皆さまにとって“いつも”頼れるクリニックであり続けます。



・所在地 ：神奈川県相模原市南区古淵2丁目16-15マスカットビル1階

・開院 ：2018年5月

・公式HP：https://itsu-cli.com/

＜ドクターへの取材、体験取材、ビデオ会議・メールの取材も可能です＞

いつもジェネラルクリニック古淵院では、医師への取材を積極的にお受けしています。

年間約8万人が来院する地域密着型クリニックとして、一次医療の最前線に立つ現場の声をお届けします。救急医療と地域医療の双方を担う“二刀流医師”ならではの視点から、医療課題、重症化予防、働き方、チーム医療など幅広いテーマに対応可能です。

現場取材、診療同行取材のほか、オンラインでのインタビューにも柔軟に対応いたします。医療のリアルを、正確かつ分かりやすく発信するお手伝いができれば幸いです。