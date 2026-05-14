アイデアピッチ「EXCITE-福祉は、もっとおもしろくなる-」5月24日（日）開催の「ウェルフェス2026」内企画 in エア・ウォーターの森

特定非営利活動法人あえりあ

2026年5月24日（日）に、NPO法人あえりあと一般社団法人fanfareの共催で開催する「ウェルフェス2026」内で、アイデアピッチを行います。

アイデアピッチ「EXCITE-福祉は、もっとおもしろくなる-」

福祉の未来を感じさせるアイデアや、すでに実践されている取り組みを共有することで、「福祉のこれから」を前向きに、ワクワクする形で可視化するピッチイベント。

事業アイデア、実践事例、研究・プロジェクト紹介など、いま一番アツい福祉に触れてみてください！

＜書類選考を通過した５組＞

・杉本よしみさん（株式会社DominoPlus.inc）：現場で活用したいAIパートナー

・西岡佳子さん（一般社団法人まちのいりぐち／北海道大学医学部5年）：外からひらく、フクシのいりぐち

・山口春菜さん（小樽商科大学）：QOL向上、脳トレをラップ制作体験で！『ラップDE老GO！』

・渡部あずささん（Link&Life）：地域がまるごと家族になる。箱を持たないレスパイト・ホームステイ『お泊まりお助けファミリー』

・大平里香さん（株式会社ZINAZOL）：ダウン症の子どもの育児から生まれた逆転の発想の知育玩具

日時

2026年5月24日（日）11:00～17:00

場所

エア・ウォーターの森（札幌市中央区北8条西13丁目28番地21）

参加申込み

https://peatix.com/event/4928440

【主催・お問い合わせ先】

▶︎NPO法人あえりあ

代表理事 高橋亜由美

メール contact@aeria-npo.org

▶︎一般社団法人fanfare

代表理事 伊藤真哉

メール fanfare615@gmail.com