戦禍も災害も乗り越えた392年の祭りを、100年後の子どもたちへ。「村上大祭」クラウドファンディングスタート

公益社団法人 新潟県観光協会

村上まつり保存会（所在地：新潟県村上市、代表：渡邉明）は、2026年5月9日正午12時にクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」でプロジェクト「【392年の歴史】ユネスコ無形文化遺産に登録された「村上大祭」を未来へ繋ぎたい！」を開始し、支援受付をスタートします。

本プロジェクトでは、ユネスコ無形文化遺産に登録された村上大祭の継承に向け、老朽化が進む屋台「おしゃぎり」の修繕と、世界的な注目による警備体制の強化を目指します。

クラウドファンディングの詳細はこちら :https://camp-fire.jp/projects/941922/view

クラウドファンディング概要

【392年の歴史】ユネスコ無形文化遺産に登録された「村上大祭」を未来へ繋ぎたい！

実施期間：2026年5月9日～2026年6月30日 目標金額：1,500,000円

URL：https://camp-fire.jp/projects/941922/view

クラウドファンディングの目的

392年もの間、戦禍も災害も乗り越えて受け継がれてきた村上大祭。2025年12月、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。しかし、輝かしい栄誉の裏側で、私たちは大きな岐路に立たされています。300年以上の歴史を刻むおしゃぎりの痛みは激しく、丁寧な修復が必要。世界的な注目を浴びる中、来場者の安全を守る警備費も増大しています。392年続いてきたこの景色を、次の世代へ、そしてその先の100年後へと無事に引き継ぐための挑戦です。

主な取り組み内容

皆様からいただいたご支援は、熟練の職人によるおしゃぎりの修繕、警備費用に活用させていただきます。この伝統を「閉じた地域の行事」ではなく、「日本が世界に誇る宝」として、全国の皆様と共に守り抜きたい。村上のみなさまはもちろん、初めて村上大祭を知ったという方も、この祭りの「新しい担い手」になっていただけることを願っています。

世界的注目の裏で直面する、祭り存続の危機

「あのおしゃぎり（屋台）に乗りたい！」村上で育つ子どもたちは、皆そう言って目を輝かせます。西奈彌羽黒神社の例大祭で行われる行事で、神輿の渡御に合わせて、傘鉾・荒馬と呼ばれる武者装束の行列などとともに、19基の屋台が旧村上城下を巡行。ユネスコ無形文化遺産登録後、初の開催となる2026年の夏。期待が高まる一方で、現実は厳しさを増しています。

300年以上の歴史を刻むおしゃぎりの痛みは激しく、職人の高齢化と材料費の高騰により、一箇所の修復にも莫大な費用が必要です。また、世界的な注目を浴びる中、来場者の安全を守る警備費もこれまで以上に必要となります。人口減少が進む村上市において、これまでの地域住民だけの支えでは、この巨大な歴史を維持し続けることが困難に。修繕を諦め、安全を確保できなければ、392年ずっと絶やさなかったこの祭りの灯が、私たちの代で細くなってしまう。そんな「戻ることのできない喪失」への恐怖と、私たちは日々向き合っています。

【プロジェクトオーナー情報】

団体名：村上まつり保存会

代表者：渡邉明

住所：新潟県村上市田端町4番25号 村上市教育情報センター

【本件のお問い合わせ先】

担当者名：村上まつり保存会 事務局

電話番号：0254-53-7511

メール：murakami.taisai77@gmail.com