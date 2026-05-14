【6月末株主優待】Ｊトラスト 宝塚歌劇貸切公演に2万株以上保有でS席以上のペアチケットの贈呈を確約

Jトラスト株式会社

Jトラスト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：藤澤 信義）は、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資意欲を高め、中長期的に当社株式を保有いただくことを目的として、株主優待を実施しています。

今年度の株主優待として、2026年6月末時点の株主名簿に記載または記録された当社株式500株以上保有の株主様を対象として宝塚歌劇貸切公演の観劇チケットの贈呈、および当社株式100株保有の株主様を対象として美容クリニック（メンズ・レディース医療脱毛/美肌施術/AGA治療等）で使用可能な株主優待券（20％OFF券）を贈呈することとしました。

宝塚歌劇貸切公演の開催は、本年度で3年目を迎えます。過去2年間の貸切公演は大好評により成功裏に終えた実績を踏まえ、本年度は1万株以上2万株未満保有の株主様にはチケット1枚、2万株以上保有の株主様にはペアチケット贈呈を確約することを決定しました。500株以上1万株未満保有の株主様は、前年度と同様、抽選でペアチケットを贈呈します。

また、前年度に引き続き東京宝塚劇場（東京都千代田区）に加え、宝塚大劇場（兵庫県宝塚市）での開催を検討しており、２公演開催の場合はペア・シングル約2,200 組（約4,400 席）のご招待となる見込みです。

このたび、東京宝塚劇場での公演内容などの詳細が決定しましたので、以下のとおりお知らせします。なお、宝塚大劇場での公演チケット贈呈の詳細につきましては、2026年８月上旬頃のご案内を検討しています。

当社は、引き続き投資家層の拡充および当社グループが提供するサービスへの理解深化を目的とした株主優待制度を実施・検討してまいります。

■東京宝塚劇場公演について

(C)宝塚歌劇

日程：2026年11月28日（土）15：30開演（予定）

場所：東京宝塚劇場（東京都千代田区有楽町１丁目１-３）

組・演目：星組公演

『RRR × TAKA”R”AZUKA ～√Rama～（アールアールアール バイ タカラヅカ ～ルートラーマ～）』

Based on SS Rajamouli’s ‘RRR’.

脚本・演出／谷 貴矢

主演：暁 千星、詩 ちづる

当選者：シングル、ペア約1,000組（約2,000名）

応募申込書の発送：2026年８月上旬頃（見込み）

応募締切：2026年８月末頃

当落通知および宝塚歌劇公演チケットの発送：2026年10月下旬頃

※応募申込書および宝塚歌劇公演チケットの発送は、予告なく変更となる場合がございます。なお、発送先は2026年６月末時点の株主名簿に記載されたご住所宛となります。

※上記の公演情報は2026年５月14日現在のものです。詳細は、以下の宝塚歌劇団公式サイトをご確認ください。なお、やむを得ない事情により、変更になる場合があります。

宝塚歌劇団公式サイト⇒ https://kageki.hankyu.co.jp/revue/2026/rrr/index.html

※宝塚大劇場での貸切公演の開催につきましては検討中のため、詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせします。

■宝塚歌劇貸切公演の観劇チケットの贈呈

宝塚歌劇貸切公演の観劇チケットの贈呈につきまして、2026年6月末時点の株主名簿に記載または記録された当社株式500株以上保有の株主様を対象に応募申込書を発送し、ご応募いただいた株主様の中から抽選方式にてご招待します。また、1万株以上保有の株主様には抽選によらず、応募者に対してSS席・S席の観劇チケットを贈呈します。

※２万株以上保有する株主様におかれましても、応募申込書にて応募いただく必要があります。

応募される株主様は、東京宝塚劇場公演チケットもしくは宝塚大劇場公演チケットのどちらか１公演のみを選択してください。

※１万株以上２万株未満保有の株主様は、チケット（１枚）確約かペアチケット（抽選）のいずれかを選択いただく形になります。チケット（１枚）確約を希望される場合は、東京宝塚劇場公演チケットもしくは宝塚大劇場公演チケットのどちらか１公演のみを選択し応募してください。また、ペアチケット（抽選）を希望する場合で２年以上当社株式を継続保有している株主様に限り２公演とも応募することができます。

なお、ペアチケット（抽選）を希望した場合、１枚の確約チケットは無効となり、抽選の結果、落選する可能性もあります。同じく１枚の確約チケットを希望した場合はペアチケットの抽選には参加できません。

※応募締切（応募申込書に記載）を経過した場合、チケットの確約の権利および抽選への参加は一切認められませんので、あらかじめご了承ください。

※応募申込書、宝塚歌劇公演チケットの転売、換金、有償譲渡やオークション等への出品は固く禁止します。万が一、過去に実施した株主優待を含め、これらの行為が発覚した場合は、贈呈の対象外、および応募申込書、宝塚歌劇公演チケットを無効とするなど、然るべき対応をとらせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。

※東京宝塚劇場貸切公演チケットの詳細は、株主優待専用ページをご確認ください。

https://www.jt-corp.co.jp/ir/jstock/yutai2026/

■観劇チケット以外の株主優待

100株以上保有の株主様には別途、美容クリニック（メンズ・レディース医療脱毛/美肌施術/AGA治療等）で使用可能な株主優待券を4種類各1枚贈呈します。

▼Jトラスト株主優待の詳細はこちら

https://www.jt-corp.co.jp/ir/jstock/shareholders_reduce/

↑株主優待券のイメージ

■会社概要

会社名：Jトラスト株式会社（東京証券取引所 証券コード：8508）

本社：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー7階

HP：https://www.jt-corp.co.jp/