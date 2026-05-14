「くしろ・ねむろの旨いもんフェア」(5月22日～26日)開催！

北海道

北海道釧路総合振興局及び北海道根室振興局では、2026年5月22日（金）から26日（火）までの5日間、くしろ地域及び知床・ねむろ地域の産品を販売する「くしろ・ねむろの旨いもんフェア」をイオン釧路店にて開催します！

本フェアの商品を2,000円以上購入いただいた方に「シマエナガグッズ(ボールペンorクリアファイル)」のプレゼントをいたします！【在庫がなくなり次第終了】

この機会にぜひご来店いただき、くしろ地域及び知床・ねむろ地域の絶品をご堪能ください！

「くしろ・ねむろの旨いもんフェア」の概要

日時：令和８年（2026年）5月22日（金）～26日（火）

・5月22日（金） 10：00～19：00

・5月23日（土）～25日（月） 9：00～19：00

・5月26日（火） 9：00～18：00

場所：イオン釧路店 1階 総合催事場（釧路町桂木1丁目1-7）

内容：１.商品の実演販売・対面販売・陳列販売

39社(くしろ地域：26社、知床・ねむろ地域：13社)が参加予定

２.パンフレット配架等による観光PR

３.フェア商品購入者を対象としたプレゼントキャンペーン