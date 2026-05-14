「くしろ・ねむろの旨いもんフェア」(5月22日～26日)開催！

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北海道


北海道釧路総合振興局及び北海道根室振興局では、2026年5月22日（金）から26日（火）までの5日間、くしろ地域及び知床・ねむろ地域の産品を販売する「くしろ・ねむろの旨いもんフェア」をイオン釧路店にて開催します！


本フェアの商品を2,000円以上購入いただいた方に「シマエナガグッズ(ボールペンorクリアファイル)」のプレゼントをいたします！【在庫がなくなり次第終了】



　この機会にぜひご来店いただき、くしろ地域及び知床・ねむろ地域の絶品をご堪能ください！



「くしろ・ねむろの旨いもんフェア」の概要



　日時：令和８年（2026年）5月22日（金）～26日（火）　


　　　　・5月22日（金）　　　　　　10：00～19：00


　　　　・5月23日（土）～25日（月）　9：00～19：00


　　　　・5月26日（火）　　　　　　　 9：00～18：00



　場所：イオン釧路店　1階　総合催事場（釧路町桂木1丁目1-7）



　内容：１.商品の実演販売・対面販売・陳列販売


　　　　　39社(くしろ地域：26社、知床・ねむろ地域：13社)が参加予定


　　　　２.パンフレット配架等による観光PR


　　　　３.フェア商品購入者を対象としたプレゼントキャンペーン









　