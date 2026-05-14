想像の次をいく創造。新しい体験がここに。世界最先端の音楽とアートのフェスティバル NU Festival 2026

JR東日本の共催が決定！フルラインナップおよび各日のプログラム詳細発表

東日本旅客鉄道株式会社「TAKANAWA GATEWAY CITY」PR事務局

6月26日（金）～28日（日）駅と街が一体となり新たな文化を生み続ける国内最大級の街 TAKANAWA GATEWAY CITY を舞台に、初開催するまったく新しい都市型フェスティバル「NU Festival」にJR東日本が共催することとなりました。

Next（次の） × New（新たな） × Unity（共創・調和）をコンセプトに街全体を音楽とアートの体験空間へと変えます。

「NU Festival」は、音楽／アート／テクノロジーが交わり、都市全体を舞台に新しい表現と体験を生み出すフェスティバルです。さまざまなクリエイターが出会い、これまでにないアイデアや表現が“生まれる瞬間”を体験として届け、アジアを代表するカルチャーの発信拠点を目指します。

この新たなカルチャーと体験を生み出す「NU Festival」を、JR東日本が共催することに決定しました。

JR東日本の新しい街 TAKANAWA GATEWAY CITY は「100年先の心豊かなくらしのための実験場」として、新たな文化を生み続けるまちづくりに取り組んでいます。

“いい未来への玄関口” TAKANAWA GATEWAY CITY で開催される「NU Festival」を通じて、JR東日本は、心豊かな未来へ向けた新しい価値と文化を発信していきます。

世界最先端の音楽とアートが東京にやってくる！

スペイン・バルセロナで1994年にスタートした音楽／イノベーション／クリエイティビティが融合する世界的フェスティバル「Sonar」をコラボレーターに迎え、アンビエントミュージックの巨匠William Basinski、シンセサイザー界の生ける伝説Suzanne Ciani、UK電子音楽の重要人物Actress、クラシックと電子音楽を融合させたGrandbrothers、日本を代表するメディアアーティストDAITO MANABE、ヒップホップ界のレジェンドDJ KRUSHなど、最先端の音楽やアートを時差なく東京へ届けます。

4つの会場、4つのコンセプトで音楽とアートに包まれる3日間

TAKANAWA GATEWAY Convention Center内「LINKPILLAR Hall」をLIVE & DJのメイン会場「NU Live」とし、今年3月にオープンした文化創造・発信拠点「MoN Takanawa: The Museum of Narratives」（以下、MoN Takanawa）では最先端テクノロジーやアートの展示や体験コンテンツ「NU Art」を実施。

「高輪ゲートウェイ駅 南改札外3Fテラス」では、J-WAVE（81.3FM）とのコラボレーションによる「NU Station」、高輪ゲートウェイ駅前に広がる「Gateway Park」では「NU Park」を実施するなど、4つのコンセプトで構成される都市回遊型のフェスティバルとして多層的な体験を提供します。

チケットは絶賛販売中。

詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

https://nufestival.jp/

各日のプログラムは次ページ以降をご覧ください。

アーティスト詳細はオフィシャルサイトでご確認ください。

https://nufestival.jp/lineup/

LIVE & DJのメイン会場「NU Live」日割りラインナップ発表

NU Live イメージ

6月27日（土）は、UKエレクトロニックミュージック界の重要人物Actress。クラシックの優雅さと電子音楽の躍動感を融合させたGrandbrothersの初来日。世界のダンスミュージックシーンを牽引し続けるNathan Fake待望のライブ。

世界中の音楽シーンに多大な影響を与え続けるレジェンドDJ KRUSH。日本を主題とした独自の音楽表現を展開するアーティスト冥丁。新旧さまざまなエレクトロニックミュージックを独自の感覚でミックスしていくSapphire Slows。中国・広州を拠点に活動するプロデューサー／DJのCOLA REN。

6月28日（日）は、UK電子音楽の異才とシンセサイザー界の生ける伝説による初コラボActress & Suzanne Ciani。アンビエントミュージックの巨匠William Basinskiはグランドピアノ(Shigeru Kawai SK-5)によるパフォーマンスを世界初披露。

現代のエレクトロニックミュージックシーンで最も謎に包まれるデュオTwo Shell。日本を代表するメディアアーティストDAITO MANABE。日本のユースカルチャーに衝撃を与えるコレクティブ、みんなのきもち。唯一無二のサウンドで国内外の電子音楽シーンにおいて存在感を確立するSakura Tsuruta。ジャンルの枠におさまらないエクスペリメンタルな選曲を聴かせる鏡民。

「NU Live」では高品質のサウンドシステムとライティング、そして革新的なセンターステージによって、来場者をかつてない没入体験へと誘います。

dublab.jpのリスニングルーム＆全身で音を感じるSound Bathが登場

また、同会場内にLA発の非営利ネットラジオ「dublab」の日本支局であるdublab.jpがプロデュースする特設リスニングルームが出現。Oshima Prosが提供する高品質なカーペットが敷き詰められ、オーディオテクニカのオウンドメディア「Always Listening」、サウンドデザイン領域で活躍するWHITELIGHT、そしてdublab.jpのディレクターが共同開発したユニークなサウンドシステム「OTOJU」を導入。極上のサラウンド音響空間のなかに寝そべり、心身のストレスを解放して「音を聴くこと」に深くフォーカスできる没入体験を提供します。

6月27日（土）はKeigo TatsumiとShokaによるライブパフォーマンスに加えて、Akie、Chloe Juliette、DJ Emerald、原雅明によるディープなサウンドの選曲が体験できます。6月28日（日）には、日本を代表するジャズピアニスト、故・菊地雅章が遺した唯一無二のエレクトロニックミュージック『六大=地水火風空識』の特別なリスニングセッション。リイシューに貢献した原雅明によるトークも実施します。ラストはShhhhh、Nick Luscombeが、六大からインスパイアされた選曲で、その世界を拡張させます。

さらに、サウンドアーティストHIKO・KONAMIによる音の振動と共鳴を通して、身体と意識をチューニングしていくSound Bathでは、現代アーティストOusmane Baのビジュアルが重なり合い、単なるリラクゼーションではなく、感覚を取り戻し、自分自身との関係性を静かに整えていく体験をお届けします。

最先端テクノロジーやアートの「NU Art」参加アーティストを発表

MoN Takanawa Box300 (Photo Yasuyuki TAKAKI)

今回新たに発表となるのは、より実験的で先鋭的、新しい表現と体験を生み出す「NU Art」です。

文化創造・発信拠点「MoN Takanawa」のクリエイティブ空間「Box300」では「Sonar+D」とのコラボレーションのもとアーティスト／AI研究者の徳井直生がキュレーターを務め、AIによる「生成」や「自動化」に対するオルタナティブな視点から、現代社会におけるAI観とは異なるアプローチを提示する作品展示、トークセッション、ライブパフォーマンスを展開します。

6月26日（金）～28日（日）の3日間は、Dentsu Lab TokyoとQosmoによるアートプロジェクトをはじめ、テクノロジーによって変化していく人間の在り方や社会を反映させた映像インスタレーション作品を世界各地で発表しているスプツニ子！、知覚のプロセスを実験的な手法で探求するサウンドアーティストYutaka Makino、AIの幻覚が人の知覚に与える影響を探るメディアアーティストの永井歩、身体や知覚と音の新しい関係性を探る韓国発のオーディオテックプロジェクトNeutune x MixAudioが展示およびデモンストレーションを行います。

さらに、ソニーコンピュータサイエンス研究所のアレクシー・アンドレ研究員による「Creativity Acceleration」の研究から生まれたシステム「Tomonami」を、隈研吾建築都市設計事務所との協働による「Tomonami for KKAA」として展示。

ローランドとNeutoneの共同研究によるAIを活用した次世代オーディオ・エフェクト技術「Project LYDIA」のプロトタイプも展示予定です。

6月27日（土）はベルリンを拠点に活動するAI、音楽、視覚芸術を融合させたアーティストPortrait XO。

6月28日（日）はバルセロナを拠点に活躍するアーティスト／研究者のAlbert.DATAが実験的なライブパフォーマンスをそれぞれ披露します。

MoN Takanawa Tatami (Photo Yasuyuki TAKAKI)

MoN Takanawaの約100畳の畳スペース「Tatami」では、伝説的カルチャースペース「SuperDeluxe」キュレーションのもと、ライブやトークなどを展開。

6月26日（金）はニュージーランド出身のデイヴィッド・デュバル＝スミスとイギリス出身のマイケル・フランクによるクリエイティブユニット生意気、グラフィックアーティスト伊藤桂司のコラボレーションによるTechnique & Picnicが、Paradise Alley/BREAD PEACEやRUOHと共に特別ゲストも交えて、アンビエントオーディオビジュアル即興セッションSpace Opera Sessionを繰り広げます。

6月27日（土）は絵画とパフォーマンスを融合させた中山晃子のAlive Paintingによる視覚演出のもと、ノルウェーとスウェーデン出身のエレクトロアコースティック・トリオMuddersten（ムッダーステン）。アンビエントミュージシャンのchihei hatakeyama。伝説の音楽ブログMNML SSGSの共同創設者Chris SSGによるDJ。

さらにDJ/プロデューサーSapphire SlowsといけばなアーティストのHaruka Hirataによるコラボレーション。映像作家の牧野貴とサウンドアーティストのキャル・ライアルによるオーディオビジュアル・プロジェクトParacollider。

6月28日（日）は、ギタリストの今井和雄と蛍光灯を使用した自作音具「オプトロン」によるライヴ演奏を行う伊東篤宏によるアコースティックとエレクトロニックの共演。

前衛ジャズや現代音楽からロックやポップまで幅広く活動するエレクトリック琴演奏家の八木美知依。里山で繰り広げられているたぬきたちのパーティーがテーマのDJイベント「ぽんぽこ山」からテンテンコ、カントリー田村、kuknacke、チャーハンは、グラフィックアーティスト野口路加と映像作家せきやすこによるユニットonnacodomoをVJに迎えます。

湯浅学（音楽評論家）、船橋英雄（デザイナー）、根本敬（特殊漫画家）からなる幻の名盤解放同盟は、廃盤となり消えていった個性的すぎる歌謡曲のDJ＆トークをお届けします。

街全体がひとつの会場となる。入場無料プログラムも充実

高輪ゲートウェイ駅 南改札外3Fテラス（提供 JR東日本）

6月26日（金）～28日（日）3日間の入場無料プログラム（一部有料エリア有）として、「高輪ゲートウェイ駅 南改札外3Fテラス」では、J-WAVE（81.3FM）のコラボレーションイベント「NU Station」を開催。日替わりでJ-WAVEの人気音楽番組がDJをキュレーションし、各番組が彩る多様な3日間をお届けします。

6月26日（金）は、東京の多様な音楽シーンやカルチャーを発信するポッドキャスト番組「TOKYO M.A.A.D SPIN」と連動しDJ EMMA、KO KIMURAが登場。

6月27日（土）は音楽愛をシェアするコミュニティ＆番組「FLIP SIDE PLANET」と連動しKotsu & Nari (CYK)、Ryogoが出演。

そして最終日の6月28日（日）は、最新のHIP-HOPシーンを中心にナイトカルチャーのリアルを届ける番組「TOKYO BEATS FOUNDATION」と連動しFULLHOUSE（SAMO / TAKENOKO）、SAKURAがプレイ。

高輪ゲートウェイ駅前に広がる「Gateway Park」では「TAKANAWA GATEWAY SPECIAL LIVE」の特別版として「NU Park」を実施。

6月26日（金）は日本の音楽シーンに大きな影響を与え続けてきた大沢伸一、さらにオーストラリア人アーティスト（詩人、パフォーマー、DJ、トラックメイカー）RHYME。

6月27日（土）はディープで叙情的なサウンドとクラシックピアノを融合させたプログレッシブハウススタイルで知られているShingo Nakamura。

6月28日（日）はSATOSHI OTSUKIが駅前の公共空間をフェス会場に変貌させます。

いずれのプログラムも「想像の次をいく新しい体験」があなたを待っています。

開催概要

名称 ：NU Festival 2026

日時 ：2026年6月26日（金）12:00-22:30

2026年6月27日（土）12:00-23:00

2026年6月28日（日）12:00-23:00

※各プログラムごとに実施時間は異なります。

会場 ：<NU Live> TAKANAWA GATEWAY Convention Center LINKPILLAR Hall

<NU Art> MoN Takanawa: The Museum of Narratives (Box300 / Tatami)

<NU Station> 高輪ゲートウェイ駅 南改札外3Fテラス

<NU Park> 高輪ゲートウェイ駅前Gateway Park

主催 ：NU Festival 実行委員会

共催 ：JR東日本

後援 ：J-WAVE

特別協力：株式会社 河合楽器製作所、Audio-Technica

協力 ：ディスクユニオン、Oshima Pros

メディアパートナー：『WIRED』日本版

オフィシャルサイト：https://nufestival.jp/

https://www.instagram.com/nu_fes_tokyo/

https://x.com/nu_fes_tokyo

出演＆参加アーティスト

■NU Live × Sonar Sound■

■NU Live × dublab.jp presents OTOJU SESSIONS■

■NU Live × Sound Bath■

■NU Art × Sonar+D■

■NU Art × SuperDeluxe■

■NU Station × J-WAVE■

■NU Park × TAKANAWA GATEWAY SPECIAL LIVE■

料金

1 Day (6/27) \9,000

1 Day (6/28) \9,000

2 Days (6/27 & 28) \15,000

1 Day Under 23 (6/27) \5,000

1 Day Under 23 (6/28) \5,000

チケット購入：

ローソンチケット https://l-tike.com/nufestival/

イープラス https://eplus.jp/nufestival/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/nu-festival-2026/

ZAIKO https://nufestival.zaiko.io/e/nu-festival-2026

備 考：

※本フェスティバルは6月26日（金）、27日（土）、28日（日）の3日間開催されます。

※6月26日（金）はMoN Takanawa (Box300 / Tatami)で入場無料のプログラムを実施。

6月27日（土）、28日（日）のTAKANAWA GATEWAY Convention Center LINKPILLAR Hallと

MoN Takanawa (Box300 / Tatami)は有料です。高輪ゲートウェイ駅 南改札外3Fテラスおよび

Gateway Parkのプログラムは3日間無料です。

注意事項：

※規定枚数に達した場合、当日券の販売はございません。

※ご入場の際にIDチェックを行います。写真付き身分証明書をご持参ください。

※中学生以下は入場無料です。ただし、保護者同伴に限ります。

※Under 23（23歳以下）チケットをご購入の方は、ご入場時に身分証明書の確認を行います。

身分証明書をご提示いただけない場合は、当日料金との差額をお支払いいただきます。