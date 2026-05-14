【緊急募集】岩手県大槌町の大規模山林火災発生に伴い、企業版ふるさと納税での寄附を募集中
株式会社ジチタイリンク（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：松本銀士朗、以下「ジチタイリンク」）は、大規模な山林火災により甚大な被害が発生している岩手県大槌町（以下「大槌町」）に対し、企業版ふるさと納税を通じた寄附を募集しておりますのでお知らせいたします。
■背景・目的
2026年4月22日、岩手県大槌町において大規模な山林火災が発生いたしました。4月29日に避難指示は解除されたものの、今後の復興・復旧には多大な時間と費用を要する見込みです。
これを受け、ジチタイリンクは大槌町への寄附募集を5月14日に公開し、大槌町への企業版ふるさと納税寄附募集について全国の企業様への呼びかけを緊急強化しております。
■企業版ふるさと納税をご希望の企業の方へ
大槌町への企業版ふるさと納税についてのお問い合わせはジチタイリンクにて受け付けておりますので、下記よりお問い合わせください。
・Webからのお問い合わせ：【岩手県大槌町】大規模林野火災の災害支援(https://zaigenkakuho.com/kigyou_furusato/municipality/10992/)
・お電話でのお問い合わせ：0120-362-366（企業版ふるさと納税事務局・通話無料）
・メールでのお問い合わせ：kigyou_furusato@zaigenkakuho.com
■株式会社ジチタイリンクについて
代表者：代表取締役社長 松本銀士朗
所在地：福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7F
親会社：株式会社ホープ（東証グロース・福証Q-Board上場：6195）
事業内容：自治体と企業のマッチング、企業からの寄附手続きにおける支援までワンストップで支援する企業版ふるさと納税支援事業及び関連事業等
（ご参考）企業版ふるさと納税支援サービス紹介「企業版ふるさと納税活用の総合窓口(https://zaigenkakuho.com/kigyou_furusato/)」
■株式会社ホープについて
代表者：代表取締役社長 兼 CEO 時津孝康
所在地：福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7F
事業内容：自治体に特化したサービスを展開（広告事業、ジチタイワークス事業、企業版ふるさと納税支援事業、他）
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ジチタイリンク 企業版ふるさと納税事務局
Tel: 0120-362-366（通話無料） / Email: kigyou_furusato@zaigenkakuho.com
【メディアの方のお問い合わせ先】
株式会社ホープ 広報・IR課 Email: pr@zaigenkakuho.com